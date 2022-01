Alan edunvalvonnan mukaan koulutus kitkee ylilyönnit ja vaikuttaa siihen, ettei ala tarvitse enää erillistä, rajoittavaa lakia.

Parkkipate-yrityksen toimitusjohtaja Christian Metsäranta on sitä mieltä, että alan oma itsesääntely riittää.

Yksityinen pysäköinninvalvonta saa oman koulutuksensa ja tutkintonsa vuoden alusta.

Ala haluaa näin yhdenmukaistaa käytäntönsä ja vähentää virheellisten valvontamaksujen määrää.

Koulutus kestää kolme kuukautta, ja sen järjestävät Spaty eli Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys ja ammatillinen oppilaitos Careeria, joka toimii pääkaupunkiseudulla.

”Koulutuksen yksi tarkoitus on saada yhdenmukaistettua toimintaa ja selkeytettyä valvontaa”, sanoo Spatyn hallituksen puheenjohtaja ja Parkkipaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta.

Koulutus on oppisopimustyyppinen ja suunnattu erityisesti alalla jo työskenteleville valvojille. Alalla käytännöt ovat vaihdelleet. Koulutukseen sisältyy myös turvallisuusosuuksia, sillä valvojat kohtaavat uhkaavia tilanteita.

”Paljon ei ala virheellisiä valvontamaksuja kirjoita, mutta koetetaan painaa määrä niin pieneksi kuin mahdollista”, Metsäranta sanoo.

Lue lisää: Yksityisen pysäköinti­virhe­maksun voi riitauttaa: HS kertoo kuluttaja­viran­omaisten vinkit, milloin niin kannattaa tehdä

Yksityinen pysäköinninvalvonta on ala, joka herättää voimakkaita tunteita. Kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd) yhä eduskunta­käsittelyssä oleva lakialoite alan suitsimiseksi sai taakseen kansanedustajien enemmistön. Aloite tähtää siihen, että pysäköinninvalvonta rajataan julkiseksi tehtäväksi, ei parkkiyrityksiä hyödyttäväksi liiketoiminnaksi.

Metsäranta on nyttemmin ryhtynyt näkyvämmäksi alan puolestapuhujaksi, mistä tämäkin haastattelu kertoo. Hän ei ole juuri julkisuudessa esiintynyt mutta korostaa nyt halua olla avoin.

Alan halusta vastata kritiikkiin puolestaan kertoo pian alkava koulutus, jossa ammatille halutaan virallinen tutkintostatus.

”Lakialoitteessa nähdään, että alaa halutaan suitsia, mutta meidän mielestämme alan oma itsesääntely riittää. Siihenkin koulutuksella pyritään. Me olemme panostaneet valvojien koulutukseen jo muutenkin.”

Metsärannan mukaan pysäköinninvalvoja ansaitsee hieman enemmän kuin vartija. Alalla on ihmisiä, joilla on taustallaan pelkkä peruskoulu tai korkeakoulutusta. Heidän ikänsä vaihtelee parikymppisestä eläkeikäiseen, miehiä on hieman enemmän kuin naisia.

Puheenjohtaja Pauli Ståhlberg Kuluttajariitalautakunnasta pitää valvojien koulutusta oikein hyvänä asiana. Hänen mukaansa vajaassa puolessa lautakuntaan tulevista valvontamaksuriidoista suositetaan hyvitystä tai sitä, että yhtiö luopuisi maksun perimisestä.

Ståhlberg luonnehtii lautakunnan käsittelemiä monia kiistoja sellaisiksi, joissa pysäköinninvalvontayhtiöt koettavat uuden tapauskohtaisen nyanssin pohjalta saada mieluisia päätöksiä. Hän kritisoi yhtiöitä siitä, että ne yhä haluavat kirjoittaa maksun sopimusoikeudellisesti pienistäkin virheistä, vaikka se on yleensä kohtuutonta.

”Kuluttajilla puolestaan on se harhakäsitys, että jos ylipäänsä on maksanut johonkin, niin se riittää. Kuvitellaan, että silloin on täyttänyt velvollisuutensa, vaikka maksoi toiselle firmalle tai toisen auton rekisterinumerolla.”

Autoilijat saavat vuodessa noin 400 000 pysäköinninvalvontamaksua.

Yleisimpiä riidanaiheita ovat Metsärannan mukaan esimerkiksi maksaminen väärälle alueelle mobiilimaksulla. Autoilija siis saattaa pysäköidä yksityiselle alueelle mutta maksaa kunnalliselle.

Riitoja tulee myös pysäköintikiekon käytöstä, jos se on esimerkiksi pudonnut tai ei ole muutoin näkyvissä. Joku koettaa onneaan väittämällä, että kiekkoon kuuluu asettaa se aika, jolloin palaa autolleen.

Mutta jos valvontayritys tekee virheen, maksu perutaan, Metsäranta vakuuttaa.

”Vuodessa 400 000 maksuun virheitä toki sattuu, sitä ei voi valitettavasti välttää. Siinä on peiliin katsomisen paikka, mutta siihen pyritään, että virheet saadaan niin minimiin kuin mahdollista.”

Valvontamaksu silti kirvelee, kun sen omasta tuulilasistaan löytää.

”Ymmärrän, ettei se ole mukavaa saada maksua, mutta sama asia se on kunnallisella puolella. Eivät ne sakot ole sen mukavampia.”

Hänen mukaansa valvontamaksut ovat vältettävissä ehtoja noudattaen. Niitä ovat varsinkin pysäköintimaksun maksaminen ja pysäköintikiekon oikea käyttäminen.

Pysäköinninvalvonta on ala, joka saa tulonsa autoilijoiden virheistä, ei varsinaisesti heidän valistamisestaan oikeasta pysäköinnistä.

Alaa kohtaan kuulee arvostelua, miksi se ei käytä enemmän kohtuullistamista, vaan lätkäisee maksun pienestäkin virheestä. Metsäranta kiistää, että linja olisi tarpeettoman tiukka.

”Noudatamme paljonkin kohtuullistamisperiaatetta, ja pyrimme tilanteissa myös valistamaan. Meidän intressissä ei ole kirjoittaa aiheettomia maksuja.”

Hänestä maksujen kirjoittaminen kertoo erityisestä ehtojen noudattamatta jättämisen yleisyydestä.

Hän kääntää asian myös toisinpäin: jos joku maksaa vuokraa sisäpihan pysäköinti­paikastaan ja joku toinen siihen autonsa pysäköi ja saa valvontamaksun, tilanne on vain kohtuullinen paikan haltijalle, koska luvaton pysäköijä vieras ei ehkä pysäköi siihen enää.

Muutakin alaa koskevaa kritiikkiä kuulee. Yksi liittyy kyttäykseen. Kun tiedossa on paljon autoja tiettynä aikana tiettyyn paikkaan, kuten konserttien tai urheilu­tapahtumien aikana tapahtuu, moni uskoo, että valvojat vain odottavat oikeata hetkeä laputtaa kaikki kadunvarren sata autoa kerralla.

”Tämä on harhakäsitys”, sanoo Metsäranta.

”Emme harjoita kyttäystä. Meillä on ympäri Suomen tuhansia kohteita, joita valvojat kiertävät yksin. Mutta jos toteamme, että jossakin on toistuva parkkiongelma, niin toki meidän tehtävämme on saada ongelmat vähenemään.”

Moni on sanonut myös kokeneensa pysäköinninvalvontayritysten viestinnässä uhkaavan sävyn. Sellainen ei ole käytössä, Metsäranta sanoo.

”Jos joku riitauttaa aiheellisen valvontamaksun, niin toki me kerromme hänelle, että voimme siirtää riidan oikeudelliseen perintään.”

Lue lisää: Lakivaliokunta patistelee oikeus­ministeriötä selvittämään yksityisen pysäköinnin­valvonnan sääntelyn tarvetta

Lue lisää: ”Henkilökohtainen katastrofi” – Pysäköintiin kaavaillut rajut hinnan­korotukset raivostuttavat kaupunkilaisia Helsingissä, palautteessa myös riemua

Lue lisää: Vuokra-autoja pysäköidään jatkuvasti väärin Helsingissä – Hovioikeus: vuokraajan tietoja ei tarvitse luovuttaa yksityiselle pysäköinninvalvojalle

Lue lisää: Ruokalähettien villi autosumppu valtasi kerrostalon pihan Tikkurilassa eikä edes yksityinen parkkifirma mahda ovelille kuskeille mitään: ”Tulee melko kädetön olo”