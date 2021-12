Kovat pakkaset saivat autoja hyytymään tien päälle joulun menoliikenteessä, kertoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Ilmatieteen laitos varoittaa lauantaina huonosta ajokelistä maan länsiosissa lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi. Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla ajokeli on erittäin huono.

Lounais-Suomen poliisi kertoi iltapäivällä Twitterissä, että paikoin hyvinkin sankka lumisade on tehnyt ajo-olosuhteista erittäin vaikeat. Poliisi kehottaa pysyttelemään kotona ja antamaan aurauskalustolle ja joulupäivänä töihin lähtevälle miehistölle tilaa ja aikaa.

Sääennuste enteilee parempia ajo-olosuhteita sunnuntaille, joka on todennäköisesti joulun paluuliikenteen vilkkain päivä liikenteessä.

Paluuliikenne alkaa näkyä liikenteessä sunnuntaina aamupäivällä, arvioi Fintrafficin tieliikennekeskus aiemmin tällä viikolla. Paluuliikenteen odotetaan jatkuvan vilkkaana tapaninpäivän iltaan saakka.

Autoliiton Operaatio Lumihiutale -kampanjan vapaaehtoiset auttavat autoilijoita tien päällä ilmenevissä ongelmatilanteissa läpi joulun ja vuodenvaihteen.

Vapaaehtoisia tiepalvelumiehiä on koko maassa 130–140, ja heistä valtaosa on joulun aikaan tehostetussa valmiudessa lähtemään tien päälle, kertoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Vesalaisen mukaan tänä vuonna joulun menoliikenteessä korostuivat erityisesti kovan pakkasen aiheuttamat ongelmat.

”Tänä jouluna ongelmat ovat olleet pääasiassa akkuperäisiä ja jäätymisperäisiä”, Vesalainen sanoo.

Kovat pakkaset ovat aiheuttaneet joulun aikaan myös esimerkiksi seisontajarrujen jäätymistä ja vaihteisto-ongelmia.

Osa akkuongelmista ilmenee Vesalaisen mukaan jo ennen tien päälle pääsyä, kun huomataan, ettei pakkasessa seisty auto käynnistykään.

”Toki ongelmia ilmenee myös tien päällä. Jos autossa on vanha akku ja autolla ajetaan pahimmassa tapauksessa vain lyhyttä matkaa lähes kaikki sähkölaitteet päällä, voi olla, että virta loppuu ajon aikana.”

Auton akun käyttöikä on tyypillisesti noin 4–5 vuotta. Vesalaisen mukaan tänäkin jouluna vapaaehtoiset tiepalvelumiehet ovat auttaneet ajon aikana ilmenneissä akkuongelmissa, joissa on selvinnyt, että akku on lähes kymmenen vuotta vanha.

Tiepalvelumiehet ovat auttaneet autoilijoita sulattelemalla autoja, nollaamalla vikakoodeja ja asentamalla väliaikaisia maskipeittoja autojen etusäleikköjen suojaksi, jotta kylmää ilmaa ei pääse ajon aikana virtaamaan moottoritilaan.

Joulun paluuliikenteeseen lähtijöitä Vesalainen ohjeistaa lepäämään hyvin ennen ajorupeamaa ja pitämään riittävästi taukoja myös matkan aikana.

”On aina parempi pitää useita lyhyitä taukoja kuin yksi pitkä”, Vesalainen sanoo.

Vaikka ajokelin pitäisi sunnuntaina olla viime päiviä parempi, muistuttaa Vesalainen jokaista autoilijaa pitämään riittävän pitkän turvavälin edellä ajavaan.

Lumisateen ja pöllyävän lumen sattuessa kohdalle kannattaa vielä tarkistaa, että auton takavalot ovat päällä ja käyttää tarvittaessa myös takasumuvaloa.

Mahdollisiin jonoutumisiin Vesalainen kehottaa suhtautumaan maltilla.

”Jos jonoutuneessa liikenteessä rupeaa ohittelemaan ja poukkoilemaan letkassa, se ei auta, vaan puurouttaa liikennettä entisestään.”

Operaatio Lumihiutale palvelee valtakunnallisesti Autoliiton yleisen tiepalvelun numerossa 0200 8080. (Puhelun hinta on 1,93 €/min + mpm, jonotus on maksuton.) Vapaaehtoisten tiepalvelumiesten tehostettu päivystys jatkuu 2.1.2022 saakka.