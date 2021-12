Ikaalisten kylpylä ryhtyi vastustamaan korona­rajoituksia – Avin ylijohtaja: Kuulostaa, että tässä on yritetty kikkailla ja kiertää rajoituksia

Ikaalisten kylpylä on ollut jouluna auki, vaikka kylpylöiden allastilat kuuluvat suljettavien tilojen joukkoon.

Yleisiä tiloja on määrätty eri puolilla Suomea suljettavaksi pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Näitä tiloja ovat muun muassa urheiluun käytettävät tilat, uimahallit, kylpyläaltaat, tanssipaikat ja sisäleikkipaikat.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Pirkanmaalla tilat suljettavaksi jo joulupäivänä. Uudellamaalla vastaava sulku on edessä tiistaina 28. joulukuuta.

Kaikki toimijat eivät ole kuitenkaan totelleet rajoituksia, sillä Ikaalisten kylpylä on pitänyt allasosastonsa auki, vaikka kylpylöiden allasosastot määrättiin suljettavaksi joulupäivästä alkaen.

Ikaalisten kylpylä on lähtenyt vastarintaan, sillä sen mukaan tuore rajoitus ei koske kylpylähotelleja. Ikaalinen Span toimitusjohtaja Eero Aho kertoo HS:lle, että kylpylä on tulkinnut ohjeistusta niin, että kylpylöiden pitäminen auki on mahdollista.

”Päätöksessä lukee, että rajoitukset eivät koske majoitus- ja ravitsemislain piirissä olevia toimijoita. Tämän perusteella olemme tulkinneet, että päätökset eivät koske meitä. Meitä koskevat kuitenkin ravitsemistoiminnan rajoitukset”, Aho sanoo.

Aho korosti, että kylpylässä on käytössä muita koronatoimia kuten anniskelurajoitukset ja koronapassitarkastukset.

”Meidän intresseissä ei ole toimia lainvastaisesti, vaan toimintamme perustuu siihen tulkintaan, mikä meillä on ohjeistuksesta. Pitää muistaa, että meillä on voimassa verrattain järeät ravintolatoiminnan rajoitukset.”

Aho pitää allasosastoa osana kylpylän ravintolatoimintaa, sillä osastolla harjoitetaan anniskelutoimintaa.

”Oman näkemyksemme mukaan me pystymme toimimaan terveysturvallisesti ja kylpylätoiminta on matalan riskin toimintaa”, Aho korostaa.

Ikaalisten kylpylän ratkaisusta kertoi ensimmäisenä Aamulehti. Kaksi muuta kylpylähotellia Pirkanmaalla eli Nokian Eden ja Tampereen kylpylä ovat sulkeneet kylpyläosastonsa määräyksen mukaan.

Aho kertoo, että hän ei saanut ennen joulua enää aluehallintoviraston virkamiehiä kiinni. HS yritti tavoittaa samoja virkahenkilöitä tapaninpäivänä tuloksetta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen lupautui kommentoimaan tapaninpäivänä rajoituksia. Hänen virastonsa alueella on otettu vastaavat rajoitukset käyttöön Satakunnassa mutta ei ainakaan vielä Varsinais-Suomessa.

Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina pohtimaan rajoitusten jatkoja.

Räsäsen mukaan tilojen sulkemista koskeva päätös, joka pohjautuu tartuntatautilakiin, rajaa selvästi kylpylöiden allastilat suljettaviin paikkoihin. Se, että samalla toimijalla on tiloissa myös ravintolatoimintaa, ei vapauta toimijaa rajoituksista.

Rajoitukset liittyvät toiminnan luonteeseen, eivät toimijan muihin mahdollisiin toimintoihin.

”Jos toimijalla on ravitsemistoimintaa, se ei tarkoita sitä, että sen kaikki toiminnot voitaisiin sulkea sillä perusteella rajoitusten ulkopuolelle” Räsänen sanoo.

Ravitsemustoimintaa säädellään valtioneuvoston säätämillä rajoituksilla ja kylpylätoimintaa aluehallintovirastojen säätämillä rajoituksilla. Esimerkiksi sillä, että toimija laajentaa anniskelualueen allasalueelle, ei ole mitään merkitystä.

”Kuulostaa, että tässä on yritetty kikkailla ja kiertää rajoituksia. Nyt ei ole mennyt aivan taiteen sääntöjen mukaan”, Räsänen toteaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi ennen joulua vastaavan rajoituspäätöksen. Sulku on voimassa tiistaista 28. joulukuuta aina 10. tammikuuta asti.

Uudenmaan kylpylöistä Haikon kartano Porvoossa on ilmoittanut sulkevansa kylpyläosastonsa. Helsingin keskustassa sijaitseva Allas Sea Pool sulkee altaansa päätöksen johdosta.

Kirkkonummella sijaitsevan kylpylähotelli Långvikin toimitusjohtaja Inka Uusitalo-Raoult kertoi, että yritys tekee päätöksensä asiasta maanantaina. Päätöksestä kerrotaan Långvikin nettisivuilla, ja varauksen jo tehneille asiakkaille ilmoitetaan asiasta erikseen.

HS ei tavoittanut Flamingo Span johtoa.

Ikaalisten kylpylän allasosastot ovat auki ainakin siihen asti, kunnes virkamiehet antavat täsmennyksen viimeviikkoiseen ohjeistukseen. Ikaalinen Span toimitusjohtaja Aho korostaa, että tarkennuksen pitää olla selkeätulkintainen, sillä tarkennuksella on vaikutuksia toimijoiden liiketoiminnan turvaamiseen.

”Jos liiketoimintaa rajoitetaan, meillä on ymmärtääkseni mahdollisuus myös jonkinlaisiin kompensaatioihin toisin kuin siinä tilanteessa, jossa suljemme toiminnan ilman varsinaista määräystä”, Aho toteaa.