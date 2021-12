Hallitus päätti uusista rajoituksista viime viikolla juuri ennen joulua.

Joulun jälkeen elämä ei palaa entiselleen suurimmassa osassa Suomea. Tiistaina 28. joulukuuta astuu voimaan joukko uusia, viime aikoja kireämpiä koronavirusrajoituksia.

Hallitus päätti uusista rajoituksista viime viikolla juuri ennen joulua. Niin sanotun hätäjarrun myötä siirrytään takaisin laajoihin rajoituksiin ja suosituksiin, joita ohjataan valtakunnallisesti.

Syynä on edelleen paheneva koronavirustilanne. Esimerkiksi koronaviruksen ilmaantuvuusluvut olivat jouluna ennätyssuuria.

HS kokosi yhteen, miten valtakunnalliset rajoitukset muuttuvat tiistaina. Lisäksi alueilla on voimassa omia rajoituksiaan. Esimerkiksi Uudellamaalla myös ne astuvat voimaan huomenna. Uudenmaan rajoitukset on koottu tähän juttuun.

Tämä kaikki muuttuu tiistaina:

Anniskelu loppuu kello 17, ja ravintolat menevät aiemmin kiinni

Ravintolarajoitukset kiristyivät jo jouluaatosta alkaen niin, että leviämisalueilla anniskelu on päättynyt kello 21 ja ovet on täytynyt sulkea kello 22.

Tiistaina rajoitukset kiristyvät lisää niin, että kaikissa ravintoloissa anniskelu on lopetettava kello 17.

Baarien ja muiden sellaisten ravintoloiden, joiden pääasiallista toimintaa on alkoholin anniskelu, täytyy sulkea ovensa kello 18. Ne saavat lisäksi ottaa sisään vain puolet normaalisti sallitusta asiakasmäärästä.

Ruokaravintolat voivat olla koronapassilla auki iltakahdeksaan, ja ne saavat täyttää 75 prosenttia asiakaspaikoistaan.

Rajoitukset ovat voimassa tiistaista lähtien kolme viikkoa, eikä niitä voi ruokaravintoloiden aukioloa lukuun ottamatta kiertää koronapassillakaan. Nämä rajoitukset koskevat koronaviruksen leviämisalueita.

EU-maistakin tulevilta vaaditaan koronatestiä

Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen.

Tähän asti näistä maista Suomeen pääsemiseen on riittänyt pelkkä koronapassi tai todistus sairastetusta koronataudista, mutta niiden ulkopuolelta tuleville vaatimukset ovat olleet kireämmät.

Huomisesta alkaen myös EU- ja Schengen-alueelta Suomeen tulevilta vaaditaan täyden rokotussarjan lisäksi todistus enintään kaksi vuorokautta vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta.

Ohjeistus on voimassa 16. tammikuuta asti, ja se saattaa vielä tarkentua.

Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta eikä niiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy.

Koronapassin käyttöä on tarkoitus rajoittaa

Alkuperäisen aikataulun mukaan valtioneuvoston on tarkoitus antaa tiistaina asetus, jolla koronapassin käyttöä rajoitetaan kolmeksi viikoksi.

Koronapassin avulla ei voisi enää vapautua rajoituksista suuren ja kohtalaisen tartuntariskin yleisötilaisuuksissa. Valtioneuvoston asetuksesta odotetaan tarkempaa tietoa siitä, mitä tällaiset tilaisuudet ovat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) riskitaulukon mukaan suuren riskin tilaisuuksia ovat esimerkiksi kuorolaulutilaisuudet sekä sisätiloissa pidettävät konsertit ja urheilutapahtumat, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty. Lisäksi riski on suuri esimerkiksi baareissa ja yökerhoissa.

Käytännössä monilla alueilla yleisötilaisuudet on kuitenkin jo nyt kielletty kokonaan aluehallintoviraston päätöksellä. Näin on päätetty ainakin Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Monilla alueilla myös yleisiä tiloja on suljettu kokonaan.

