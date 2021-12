Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden mukaan miehen tarkoituksena oli tappaa, vahingoittaa tai hätyyttää susia. Tuomioksi salametsästyksestä tuli neljä kuukautta ehdollista vankeutta metsästysrikoksesta.

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu susi on Suomessa rauhoitettu, ja sen metsästäminen on sallittu ainoastaan poikkeusluvalla.

Susille myrkkysyöttejä maastoon vienyt lieksalaismies on tuomittu neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen metsästysrikoksesta. Salametsästys on tapahtunut Lieksassa helmikuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomion mukaan mies on sekoittanut jauhelihaan myrkyllistä strykniininitraattia ja syanidia sekä koivusokeria eli ksylitolia. Syöttien tarkoitus on ollut tappaa, vahingoittaa tai hätyyttää luonnossa esiintyviä susia.

Mies on vienyt myrkkysyötit metsään ja haudannut ne lumeen, jotta susi söisi syötit ja kuolisi tai ainakin vahingoittuisi.

Käräjäoikeuden mukaan mies on näin menetellen käyttänyt metsästyksessä kiellettyä myrkkyä tai myrkytettyä ainetta sisältävää syöttiä sekä metsästänyt rauhoitettua sutta.

Menettely on ollut oikeuden mukaan tahallista ja sitä on pidettävä metsästysrikoksena riippumatta siitä, onko eläimiä tapettu.

Kainuun rajavartiosto löysi myrkkysyöttejä maastosta viime keväänä.

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta törkeästä metsästysrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies on myrkkysyöttejä käyttäen tappanut, vahingoittanut tai karkottanut ainakin kymmentä sutta.

Teko on syyttäjän mukaan ollut törkeä, koska se on tehty pitkän ajan jakson aikana ja kohdistunut laumaeläimenä eläviin suureen määrän susia. Lisäksi myrkkysyöteillä on aiheutettu vaaraa myös muille metsässä luonnonvaraisina eläville eläimille sekä irrallaan oleville kotieläimille.

Lieksalaismies kiisti syytteen ja pyysi sitä hylättäväksi.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen metsästysrikoksesta törkeän teon sijasta. Neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi hänelle määrättiin kahden vuoden metsästyskielto, joka jatkuu joulukuulle 2023 saakka.

Susi on rauhoitettu ja EU:n direktiivin tiukasti suojelema laji, jonka suotuisaa suojelutasoa ei saa vaarantaa.

HS kertoi susien salametsästyksestä viikonloppuna.

Erittäin uhanalaiseksi luokitellun eläimen tappaminen on mahdollista vahinkoperusteisella poikkeusluvalla, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole osoitettavissa.

Vuoden 2022 alussa Suomessa alkaa myös suden kannanhoidollinen metsästys.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut asiaa koskevan asetuksen, jossa metsästyskiintiöksi on määritelty 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella.

Tulevan susijahdin tavoitteena on säädellä susikannan kasvua sekä vähentää siihen liittyviä sosiaalisia konflikteja ja edistää suden sosiaalista hyväksyttävyyttä. Tarkoitus on myös vähentää laitonta tappamista.