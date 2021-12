Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen puuttuu päätöksessään poliisin lainvastaiseen toimintaan ja kyvyttömyyteen tunnistaa ihmiskaupparikollisuutta. Puumalainen kävi läpi 50 poliisin esitutkintaa poikkeuksellisen laajassa selvityksessä, joka käynnistyi HS:n paljastettua keväällä ihmiskaupparikosten tutkintaan liittyviä vakavia ongelmia.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen arvostelee kovasanaisesti poliisin toimintaa ihmiskaupan ja lähirikosten tutkinnassa. Puumalainen antoi poikkeuksellisen laajan päätöksen asiassa tiistaina. Selvitys käynnistyi Helsingin Sanomien paljastettua poliisin toimintaan liittyviä ongelmia laajassa artikkelissa keväällä.

Ylin laillisuusvalvoja Puumalainen puuttuu päätöksessään muun muassa lainvastaisiin tutkinnan päätöksiin, tutkintojen venymiseen vuosien ajan ilman laillista perustetta, sekä siihen, että epäillyn rikoksen uhrin oikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri kertoo käyneensä 50 poliisin esitutkintaa läpi. Niistä 12:ssa apulaisoikeuskansleri toteaa lainvastaisen menettelyn, jonka perusteella hän antaa poliisilaitokselle huomautuksen. Huomautuksen saavat Helsingin, Itä-Uudenmaan, Hämeen, Itä-Suomen ja Oulun poliisilaitokset.

15:ssa tapauksessa apulaisoikeuskansleri kiinnittää tutkinnanjohtajan tai poliisilaitoksen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn. Näin on myös yhdessä tapauksessa, joka koskee syyttäjän toimintaa.

Yhden tutkinnanjohtajan toiminta on saatettu valtakunnansyyttäjän arvioitavaksi epäiltynä poliisirikosasiana. Valtakunnansyyttäjänvirasto on HS:n tietojen mukaan jo päättänyt aloittaa esitutkinnan kyseisestä tutkinnanjohtajasta.

Yksi tapaus on muutoin vireillä ja 20 tapausta ei antanut aihetta laillisuusvalvonnallisiin moitteisiin, päätöksessä todetaan.

Apulaisoikeuskansleri kirjoittaa päätöksessään, että vaikka osassa tutkittuja tapauksia on toimittu asianmukaisesti, ”tämän asian tutkinta on tuonut kuitenkin esiin vakavia puutteita poliisin ihmiskaupan tunnistamisessa ja esitutkinnan viivytyksettömässä toimittamisessa”.

”Tämä on ollut aiheena esillä pitkään kotimaisissa ja kansainvälisissä oikeuslähteissä, niiden toimeenpanon valvonnassa ja keskeisten perus- ja ihmisoikeuksien turvaamista koskevassa keskustelussa. Useita suosituksia on annettu ja toimintaohjelmia tehty. Näin konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti ongelmaan ei ole kuitenkaan pystytty vielä pureutumaan”, Puumalainen kirjoittaa.

”Tämä ei kuitenkaan ole ollut hallinnon vaan toisten toimijoiden ansiota. Tässä ratkaisussa käsitellyt tapaukset ovat tulleet tietooni HS:n kirjoitettua aiheesta. Olen saanut niitä tietää myös kanteluista ja Rikosuhripäivystyksen toimittamista tiedoista. Ilman näitä lähteitä asia olisi jäänyt pimentoon ja tämä ratkaisu tekemättä.”

Puumalainen toteaa, että hänen ratkaisunsa ”keskeinen tavoite” on ”pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ihmiskauppaa tunnistettaisiin poliisissa ja syyttäjätoimessa ja viimeinkin sen torjunnassa saavutettaisiin laadullinen muutos parempaan”.

Apulaisoikeuskansleri toteaa päätöksessään, että ”poliisilaitoksilla on tehty useissa asioissa esitutkintojen aloittamispäätöksiä vasta sen jälkeen, kun aloitin tämän asian selvittämisen ja pyysin laitoksilta selvityksiä tämän asian tutkimiseksi”.

Lisäksi Lounais-Suomen poliisilaitoksella on otettu yleisemmin tarkasteluun ihmiskauppaan ja siihen liittyviin rikosnimikkeisiin läheisesti liittyvien asioiden tutkintamenettelyt.

”Tarkastelun tuloksena on tähän mennessä palautettu tutkintaan kahdeksan asiaa. Lisäksi poliisilaitos on lausuntonsa mukaan vahvistanut ko. asioiden prosessin omistajuutta. Poliisilaitoksella on tunnistettu puutteita yllä mainittujen rikosten tunnistamisessa ja tätä osaamisvajetta tullaan parantamaan mm. kouluttamalla rikosilmoituksia vastaanottavaa henkilöstöä”, Puumalainen kirjoittaa.

Puumalainen pitää myönteisenä sitä, että poliisilaitokset ovat oma-aloitteisesti arvioineet muitakin kuin selvityksen kohteena olevia esitutkinnan päätöksiä.

”Ihmiskaupparikosten tutkiminen vaatii osaamista, jota jokaisella ihmiskaupparikosten tutkijalla pitäisi olla. Asiassa hankittu selvitys osoittaa, että tutkinnanjohtajan rooli ja vastuu ihmiskauppa-asioiden tunnistamisessa on keskeinen. Selvitys kuitenkin myös osoittaa, että tutkinnanjohtajien osaamisessa ihmiskaupparikoksen tunnistamisessa on vakavia puutteita.”

Oikeuskanslerinviraston tiedotteen mukaan apulaisoikeuskansleri pitää ongelmaa vakavana ja Poliisihallituksen tähänastisia toimia riittämättöminä.

”Vaikka Poliisihallitus kertoo lisänneensä koulutusta ihmiskaupparikosten torjunnassa, poliisilaitosten antamat selvitykset osoittavat, että puutteet poliisin osaamisessa ovat ilmeisiä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun on harkittava, olisiko ihmiskaupan ja sen lähirikosten torjumiseksi annettavaa poliisin koulutusta tehostettava.”

Apulaisoikeuskansleri kehottaa poliisin sisäistä laillisuusvalvontaa ottamaan ihmiskaupparikosten tunnistamisen ja viivytyksettömän esitutkinnan turvaamisen lähempään seurantaan, ”jotta saadaan todellinen muutos nykyiseen tilanteeseen”.

Poliisihallituksen on luotava esitutkinnan suorittamiselle myös muutoin sellaiset edellytykset, etteivät käännöksiin ja tulkkauksiin liittyvät ongelmat viivästytä esitutkintaa kohtuuttomasti, tiedotteessa todetaan.

”Poliisihallituksen on myös huolehdittava viranomaisyhteistyön sujuvuudesta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ei ole hyväksyttävää, että esitutkinta esimerkiksi viivästyy sen vuoksi, ettei toinen viranomainen väitetysti edes vastaa asiaa hoitavalle poliisille. Toimiva viranomaisyhteistyö on erityisesti ihmiskaupan kaltaisessa kokonaisuudessa olennaista.”

Apulaisoikeuskansleri pyytää Poliisihallitusta toimittamaan viimeistään 15.7.2022 tiedot ihmiskauppa- ja sen lähirikosten esitutkintojen toimittamisajoista 1.1.–30.6.2022 ja 1.7.2022 vireillä olevista yli 12 kuukautta kestäneistä esitutkinnoista jokaiselta poliisilaitokselta.

”Pyydän myös antamaan selvityksen yli 18 kuukautta vireillä olleista esitutkinnoista ja niiden viipymisen syistä samoin kuin lausunnoissa esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista esitutkinta-aikoihin ja mahdollisista muista toimenpiteistä esitutkinta-aikojen pitämiseksi kohtuullisina.”

Uutinen päivittyy.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.