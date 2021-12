Israelissa yli 5 000 kurkea on kuollut lintu­influenssaan, ja niistä osa on toden­näköisesti ”suomalaisia” – lintu­harrastajat voivat nähdä muutoksen keväällä

Kuluneena vuonna Suomessa on todettu lintuinfluenssaa enemmän kuin koskaan ennen.

Israelista kantautuu tietoja suuresta lintuinfluenssa-aallosta. Maan pohjoisosissa on kuollut ainakin 5 200 kurkea, ja epidemian vuoksi noin puoli miljoonaa kanaa on täytynyt lopettaa tuotantotiloilla. Asiasta kertoo esimerkiksi brittiläinen The Guardian.

Osa Israelin kurjista on lähtöisin Suomesta, arvioi kurkiasiantuntija Jouko Alhainen. Muuttolintuina ne lähtevät syksyisin maasta etelään.

”Voittoisesti Itä-Suomesta olevia kurkia siinä on mukana varmasti aika paljon”, Alhainen sanoo.

Alhainen mainitsee esimerkkeinä Joensuun ja Polvijärven sekä Kainuun alueet. Hän sanoo toivovansa, että suomalaisia kurkia on kuollut vain satoja eikä tuhansia.

Israelin epidemia voi näkyä Suomen kurkikannassa pahimmassa tapauksessa selvästikin, Alhainen sanoo.

”Varmasti se näkyy minimilläänkin niin, että reviirejä, joita tunnetaan hyvin, on tyhjinä tai siellä on oudosti käyttäytyviä lintuja.”

Suomalaisten kurkien kannalta positiivista kuitenkin on, että niitä talvehtii Israelin lisäksi monessa muussa maassa. Alhaisen mukaan niitä ovat Espanja, Lounais-Ranska, Tunisia, Algeria, Sudan ja Etiopia.

Israelissa talvehtivia kurkia on Alhaisen mukaan Suomea enemmän Venäjällä.

Israelin kurjet eivät kuitenkaan aiheuta erityistä huolta siitä, että niiden mukana lintuinfluenssaa leviäisi Suomeen. Kurjen kaltaiset linnut, jotka kuolevat influenssaan nopeasti, eivät sitä juuri levitä eteenpäin.

Euroopan lintuinfluenssatilanne aiheuttaa kuitenkin muutoin huolta, kertoo Ruokaviraston ylitarkastaja Liisa Kaartinen.

”On suuri vaara, että taudin riski Suomessakin kasvaa, kun arktiset hanhet ja muut lintulajit muuttavat keväällä pohjoiseen.”

Etelä-Euroopassa talvi ei ole hillinnyt pitkin vuotta käynnissä ollutta epidemiaa, vaan tietoja tuotantolintujen tartunnoista tulee jatkuvasti.

Kulunut lintuinfluenssavuosi on ollut Suomessa jo valmiiksi poikkeuksellisen vaikea. Vuoden aikana löytyi yhteensä 65 lintuinfluenssatapausta. Yhdessä tapauksessa voi olla useita lintuja.

”Tilanne on ollut tänä vuonna pahempi kuin koskaan aikaisemmin”, Kaartinen sanoo.

Esimerkiksi vuonna 2018 influenssaa löytyi vain kolmelta merikotkalta ja vuosina 2016–2017 todettiin yhteensä 17 tapausta.

Erikoisen tilanteesta on tehnyt tänä vuonna se, että virustyyppejä on ollut yhden sijaan liikkeellä useita.

Epidemian alkuna pidetään tammikuuta, kun lintuinfluenssaa löydettiin luonnossa kuolleilta fasaaneilta. Myöhemmin virusta löytyi muun muassa fasaanitarhalta.

Lue lisää: Janakkalasta löytyi lisää lintu­influenssaan kuolleita fasaaneja, tartunta­vyöhykettä laajennetaan

Marraskuun jälkeen tartuntoja ei ole todettu. Viimeinen tartuntavyöhyke lakkautettiin joulukuussa.

”Uskaltaisiko olla varovaisen toiveikas, että talvi on ainakin ajanut sen toistaiseksi maan rajojen ulkopuolelle.”

Jos lintuinfluenssaa tarttuu siipikarjaan, tuotantotilan linnut lopetetaan. Leviämisen estämiseksi Suomessa on viime vuosina kielletty keväisin siipikarjan pitäminen ulkona.

Jouko Alhaisen mielestä Israelin tapaus osoittaa mitä käy, kun kurkien elintilat pienenevät. Kun kurkia kerääntyy paljon pienelle alueelle, tauditkin leviävät herkästi.

Pitkän linjan luontoaktivisti toivoo kurkien kuolemien herättelevän ihmisiä.

”Pitäisi hajauttaa, eikä kerätä kaikkia meidän ihmisten tuotannossa tiiviiksi ja tehokkaiksi yksilöiksi. Että lajeilla olisi enemmän pirstaloituneita elinpiirejä ympäri vuoden.”

Kurki on Suomessa elinvoimainen ja sen pesimäkanta on kymmeniätuhansia pareja.