Jos kotitesti on negatiivinen mutta henkilöllä oireita, on syytä pysyä kotona ja tehdä uusi testi – Näin THL ja STM vastasivat korona­viruksen koti­testeihin liittyviin kysymyksiin

Keskiviikon tiedotustilaisuudessa luvattiin, että kotitesteistä ja niihin liittyvistä toimintaohjeista on tulossa tarkempaa ohjeistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastasivat keskiviikon tiedotustilaisuudessaan keskustelua herättäneeseen aiheeseen koronaviruksen kotitesteistä. Tiedotustilaisuudessa luvattiin, että kotitesteistä ja niihin liittyvistä toimintaohjeista on tulossa tarkempaa ohjeistusta.

Tiedotustilaisuudessa asiantuntijoilta kysyttiin, kuinka luotettavana kotitestin tulosta voidaan pitää ja jos kotitestistä saa positiivisen tuloksen, onko ihmisen syytä hakeutua viralliseen testiin.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalaisen mukaan olisi hyvä, jos positiivisia kotitestituloksia voitaisiin varmentaa virallisella koronatestillä.

Tähän on muun muassa seuraavia syitä: Positiivinen kotitestitulos ei mahdollista sairastuneen määräystä eristykseen eikä altistuneiden määräystä karanteeniin. Ilman virallista päätöstä ei ole oikeutta tartuntatautipäivärahaan. Lisäksi osa työnantajista vaatii sairauslomatodistusta eikä hyväksy karanteeniajan mittaista poissaoloa henkilön omalla ilmoituksella.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan koronaviruksen testauskapasiteetti ei kuitenkaan ole tällä hetkellä optimaalinen. Hänen mukaansa testauskapasiteettia yritetään kasvattaa.

Suomessa käytössä olevat kotitestit antavat varsin luotettavia tuloksia. Jos kotitestistä saa positiivisen tuloksen, olisi THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan hyvä eristää itsensä ja ilmoittaa testituloksesta henkilöille, joiden kanssa on ollut tekemisissä muutaman edeltävän päivän aikana.

”Jos kotitestistä saa positiivisen tuloksen, täytyy uskoa siihen, että itsellä on nyt koronatartunta ja toimittava sen mukaan. Myös negatiivinen tulos on varsin luotettava”, Salminen totesi.

Jos kotitestin tulos on negatiivinen, vaikka ihmisellä on selvästi oireita, ei tällöinkään pidä mennä ihmisten ilmoille, Salminen sanoi. Jos oireet eivät mene ohi, on Salmisen mukaan syytä tehdä uusi kotitesti tai hakeuduttava viralliseen testiin.

Salminen kuitenkin muistuttaa, ettei ihmisen pidä hakeutua päivystykseen, jos toiveena on päästä koronatestiin. Jos testauspisteellä on jonoa, täytyy vain jaksaa jonottaa, Salminen sanoi.

Jos olo huononee merkittävästi, on syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Samoin Voipio-Pulkki totesi, että jos ihminen on selvästi oireinen mutta kotitesti näyttää negatiivista, suositellaan uuden kotitestin tekemistä hetken kuluttua.