Ainakin kahdella vangitulla on keskusrikospoliisin mukaan ollut kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisi esittää vangittavaksi uutta epäiltyä Lahden parin viikon takaisesta jengimurhasta. 30-vuotiaan miehen vangitsemisvaatimusta käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa perjantaiaamuna.

Oikeus on jo aiemmin vanginnut kolme muuta miestä epäiltyinä 12. joulukuuta tapahtuneesta henkirikoksesta.

Keskusrikospoliisin (krp) mukaan ainakin kahdella ensimmäiseksi vangitulla miehellä on ollut kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Poliisin mukaan kyse oli kahden ryhmän yhteenotosta, mutta vain toisen ryhmän jäseniä epäillään rikoksesta.

Jutun tutkinnanjohtajan Jan Aarnisalon mukaan poliisi on nyt tavoittanut kaikki tiedossa olevat epäillyt.

"Pääsimme epäillyn jäljille omien tutkimustemme perusteella ja kiinniotto sujui rauhallisesti”, Aarnisalo sanoo krp:n tiedotteessa.

Aarnisalo ei ole tutkinnallisista syistä halunnut avata, mikä väkivaltaan on johtanut. Hän on kuitenkin sanonut, että poliisilla on käsitys tapahtumien kulusta ja teon motiivista.

Uhri on 1970-luvulla syntynyt mies. Hän kuului aiemmin Cannonballiin ja viime aikoina Blue Cross Vikings -kerhoon, joka on perustettu noin vuosi sitten.

Ainakin yhdellä vangituista miehistä on ollut aikoinaan United Brotherhood -tausta sekä taustallaan raskasta rikollisuutta. HS:lle on kerrottu useasta lähteestä myös juttuun liittyvien henkilöiden ja tapahtumien mahdollisista liitynnöistä Helvetin enkeleihin, mutta näitä tietoja poliisi ei ole vahvistanut.

United Brotherhood oli pitkään Lahden ainoa liivijengi, joskin Heinolassa Lahden lähellä on vaikuttanut myös moottoripyöräjengi Cannonball. Kaupungin jengitilanne on ollut kuitenkin vaiherikas sen jälkeen, kun oikeus määräsi United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon jengin lakkauttamisprosessin aikana.

HS:n tiedossa ei kuitenkaan ole, että tässä henkirikoksessa olisi kyse kilpailevien ryhmien välisestä yhteenotosta. Esimerkiksi Blue Cross Vikings ja Helvetin enkelit ovat tiettävästi olleet hyvissä väleissä, kuten myös United Brotherhood ja Helvetin enkelit.