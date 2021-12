Tällä viikolla jo reilussa kolmessa päivässä Lapissa on kertynyt sama määrä koronatartuntoja kuin koko viime viikolla.

Myös Yllästunturin laskettelukeskuksissa on nyt runsaasti laskettelijoita. Ylläsjärven puoleisen laskettelukeskuksen gondolihissin jono kasvoi torstaina iltapäivällä pitkäksi, kun laskettelijat pitivät turvavälejä.

Lomakausi ja sisäharrastepaikkojen sulkeutuminen ovat saaneet ihmiset ulkoliikunnan pariin. Se näkyy myös hiihtokeskuksissa. Sekä Lapin suurissa tunturikeskuksissa että eteläisemmän Suomen hiihtokeskuksissa on nyt runsaasti väkeä liikkeellä.

”Tilanne on hyvä. Porukkaa on normaalivuoden malliin. Myös ulkomaalaiset ovat palanneet. Meillä on paljon brittejä ja keskieurooppalaisia tunturissa tällä hetkellä”, kertoo toimitusjohtaja Jouni Palosaari Levi Ski Resortista.

”Tunturissa on tällä hetkellä viisi tuhatta ihmistä laskettelun parissa. Se ei ole vielä huippu, sillä kyllähän me parhaina päivinä menemme siitä vielä reilusti yli.”

Levin alueella matkailijoita on paljon sitäkin enemmän, sillä esimerkiksi ulkomaalaisista vain pieni osa käy rinteessä.

Myös etelämpänä Kuopion Tahkon ja Lahden Messilän laskettelukeskuksissa on ollut välipäivinä vilkasta. Tahkolle tulee lisää väkeä etenkin torstaina, sillä se on vilkkain saapumispäivä uudenvuoden lomailijoille.

”Meidän omasta mökkikapasiteetistamme 90 prosenttia on täynnä. Se kuvastaa aika hyvin koko alueen tilannetta. Olemme aika lailla samoissa luvuissa kuin viime vuonna”, kertoo toimitusjohtaja Teo Kuosmanen Tahkon Keskusvaraamosta.

Kuosmasen mukaan tällä hetkellä asiakkailta tulee kyselyitä etenkin koronarajoituksista. Myös Tahkon alueella Pohjois-Savossa ovat voimassa leviämisalueen rajoitukset. Esimerkiksi ravintoloiden on lopetettava anniskelunsa kello 17.

"Asiakkaat kokevat mökkeilyn turvalliseksi ja myös laskettelun ulkolajina sellaiseksi. Ihmiset ovat paljon ulkoilumielessä liikenteessä ja oleskelevat paljon omissa majoitusyksiköissään”, Kuosmanen sanoo.

”Meidän roolimme keskusvaraamona on tiedottaa asiakkaille, miten toimitaan. Pyrimme tiedottamaan, kuinka pystyy lomailemaan mahdollisimman helposti ja turvallisesti.”

Joulun ja uudenvuoden lomakausi on vilkasta aikaa Lapin hiihtokeskuksissa. Kuva torstai-iltapäivältä Ylläkseltä Ylläsjärven puoleisista rinteistä.

Runsas asiakasmäärä näkyy laskettelukeskuksissa pitkinä hissijonoina. Jouni Palosaaren mukaan se on hyvä merkki ja viesti siitä, että ihmiset noudattavat turvaohjeita.

Hiihtokeskukset ohjeistavat pitämään turvavälejä hissijonoissa. Hississä ohjeistetaan matkustamaan vain samaan seurueeseen kuuluvien henkilöiden kanssa tai muutoin käyttämään maskia. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kuuden hengen tuolihissillä huipulle matkustaa yleensä vähemmän ihmisiä kuin hissiin mahtuisi.

”Hissit eivät vedä samaan malliin kuin normaalisti, kun mennään oman seurueen kanssa. Nytkin tuolla kuuden hengen tuolihississä menee kahta ihmistä, kolmea ihmistä, kaksi, kaksi, kaksi”, Palosaari laskeskelee hissillä matkustajia Levillä.

”Ihmiset noudattavat ohjetta, ja se aiheuttaa jonojen muodostumista.”

Palosaaren mukaan Levillä on käytettävä sisätiloissa aina maskia. Tänä vuonna Levin palvelurakennusten sisäänkäynneillä kysytään myös koronapasseja ja asiakkaille annetaan maski, jos hänellä ei jo sellaista ole. Sisääntulevien määrää rajoitetaan.

Nyt ulkotiloihin on myös hankittu 13 lippuautomaattia, joista liput voi lunastaa tai ostaa käymättä sisätiloissa.

”Olemme hyvin paljon panostaneet työaikaa ja myös euroja siihen, että olemme tehneet tämän mahdollisimman turvalliseksi”, Palosaari sanoo.

”Työntekijäryhmät on myös pantu eri blokkeihin. Meillä on suksihuoltoa, vuokraamoa, hiihtokoulua, lipunmyyntiä, ravintolaa, toimistoväkeä. Niiden työntekijät esimerkiksi ruokailevat eri paikoissa ja eri aikaan, jolloin minimoidaan keskinäinen kanssakäyminen. Eri toimipisteiden välillä ei vaihdeta henkilökuntaa. Näin me turvaamme toiminnan jatkumisen.”

Vilkas matkailuaika näkyy Lapissa myös koronavirustartuntojen selvänä kasvuna. Viime viikolla Lapin sairaanhoitopiirissä oli 362 koronatartuntaa. Tällä viikolla reilun kolmen päivän aikana on jo havaittu 363 koronatapausta.

”Kotimaan matkailu on sen verran aktiivista, että se heijastuu tautitapauksissa. Voi sanoa, että nyt esiintyy noin kaksinkertainen määrä tapauksia verrattuna aikaisempaan. Tartunnat painottuvat nuoriin aikuisiin ja keski-ikäisiin”, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Nyt tartunnoista aiempaa isompi osa havaitaan Lappiin muualta tulleilla ihmisillä. Noin viikkoa ennen joulua ulkopaikkakuntalaisten osuus tartunnoista oli reilu 20 prosenttia ja kotikuntalaisten osuus reilu 70 prosenttia.

Nyt jo vajaa puolet tartunnoista havaitaan ulkopaikkakuntalaisilla ja vajaa puolet paikkakuntalaisilla. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus koronatapauksista on noin kuusi prosenttia.

Tartuntojen määrän kasvu ei ole kuitenkaan toistaiseksi näkynyt sairaalahoidon kuormituksessa Lapin alueella.

”Nyt kun tällä hetkellä mennään kaksinkertaisella vauhdilla verrattuna aikaisempiin viikkoihin, on tärkeää nähdä, miten tämä heijastuu sairaalakuormitukseen kahden kolmen viikon sisällä”, Broas sanoo.

Lapissa positiivisista koronanäytteistä virustyyppi analysoidaan vain pienestä osasta: kaikista ulkomaisista ja satunnaisista kotimaisista näytteistä.

”Oikeastaan kaikki näytteet, joiden tulokset viime aikoina ovat valmistuneet, ovat olleet omikronmuunnosta, mutta niitä [analysoituja näytteitä] on kappalemäärinä vähän”, Broas sanoo.

Hänen mukaansa se, että tartuntoja on paljon, viittaisi siihen, että omikronmuunnos liikkuu nyt Lapissa.

Perjantaina Lapin sairaanhoitopiirin koronaryhmä kokoontuu arvioimaan alueen nopeasti muuttunutta koronatilannetta ja päättämään mahdollisista uusista rajoituksista.