Helsingissä häiriötä aiheutui ilotulitteista, joita ammuttiin autoja ja ihmisiä kohti.

Uudenvuoden juhlinta lisäsi hälytystehtävien määrää ympäri maata. Poliisilla oli kiireinen uusivuosi muun muassa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, jossa yö jatkui vielä aamuneljänkin jälkeen tavallista kiireisempänä.

”Ehkä jonkin verran rauhoittunut, mutta kyllä edelleen on paljon tehtäviä poliisilla koko ajan”, kertoi komisario Jani Mäkilä Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta STT:lle.

Mäkilän mukaan hälytystehtäviä oli selkeästi enemmän kuin normaalina viikonloppuna. Poikkeavaa oli, että kaupunkien lisäksi hälytystehtäviä keskittyi normaalia enemmän haja-asutusalueille.

”Ihmisiä on mennyt selvästi mökeille ja ryhminä viettävät uuttavuotta, ja siellä on aiheutunut erinäisiä hälytystehtäviä”, Mäkilä sanoi.

”Tietysti, kun ravintolat eivät ole auki, on häiriökäyttäytyminen osaltaan varmaan siirtynyt sitten muualle.”

Koronaepidemian vuoksi voimassa olevat rajoitukset estivät isompien juhlien järjestämisen.

Helsingin poliisi kertoi juhlinnan ajoittuneen puoli kahdentoista ja puoli kahden väliselle ajalle. Eniten häiriötä aiheutui ilotulitteista, joita ammuttiin autoja ja ihmisiä kohti. Henkilövahingoilta onnistuttiin kuitenkin välttymään.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tviittasi alkuyöstä ennen kello yhtä, että ensihoidossa oli ollut tuohon mennessä tavallisen perjantain mukainen ilta. Vakavilta ilotuliteonnettomuuksilta oli tuohon mennessä myös vältytty.

Juhlinnan osalta ydinpaikkoja olivat poliisin mukaan muun muassa Kansalaistori ja Senaatintori.

”Jonkin verran järjestyshäiriötä tuli sitten Asematunneliin, kun ihmiset lähtivät junalle”, kertoi yleisjohtaja, komisario Petri Juvonen Helsingin poliisin johtokeskuksesta.

Aamuyöstä poliisille oli ollut tarjolla erilaista häiriökeikkaa, joskaan Helsingin keskustassa häiriöitä ei ole juurikaan ollut.

”Vähän ennen kolmea on tullut selkeästi sellainen piikki, että ilmeisesti alkoholia on saatu niin paljon, että häiriötä on tasaisesti tuolla asunnoissa ja jonkin verran kaduilla”, Juvonen sanoi.

”Aluksi näytti jopa siltä minun silmääni, että kotihälytyksiä ei tulisikaan kovin suurta määrää, mutta nyt niitä on tullutkin jonkin verran.”

Yöllä oli ollut jonkin verran tavallista viikonloppua vilkkaampaa, mutta poliisilla on myös ollut Juvosen mukaan normaalia viikonloppua suuremmat resurssit.

Itä-Suomessa iltayhdeksän ja alkuyön kello yhden välillä poliisitehtäviä oli ollut 145, mukaan lukien kuusi pahoinpitelyyn liittyvää tehtävää. Eniten poliisi oli lähtenyt kotihälytyksille ja häiriökäyttäytymiseen liittyville tehtäville.

”Vuosi vaihtui ja Itä-Suomen yö vilkastui”, tviittasi Itä-Suomen poliisi alkuyöstä.

Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin STT:lle aamuneljän aikoihin, että juhlinta sujui odotetusti ja alkuyöstä yhden jälkeen tilanne oli alkanut jo rauhoittua. Tuon jälkeen poliisilla on ollut tavallisen viikonlopun mukaisia tehtäviä.

Pelastuslaitokset ympäri maan kertoivat illan sekä yön aikana isommista ja pienemmistä tulipaloista.

Monen palohälytyksen taustalla olivat olleet ilotulitteet. Helsingin pelastuslaitos esimerkiksi tviittasi iltayhdeksän aikaan, että se oli ilotulitteiden väärinkäytön seurauksena sammuttanut jo kuusi roskalaatikkopaloa.