Sairastumiset iskeneet rajusti pää­kaupunki­seudun bussi­liikenteeseen, VR:n lähi­junia on peruttu toistaiseksi muutama

Kuljettajien poissaolojen määrä alkoi kasvaa rajusti jo ennen joulua. Myös Finnair on joutunut perumaan muutamia lentoja sairastumisten takia.

Etenkin pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä alkaa näkyä se, että kuljettajien koronasairauspoissaolojen määrä on räjähtänyt.

Omikronmuunnoksen vauhdikkaan leviämisen vaikutukset alkavat näkyä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä. Myös Finnair on joutunut perumaan muutamia lentojaan ja VR muutamia lähijunien vuoroja sairauspoissaolojen takia.

Noin 8 000 bussivuoroa tavallisena arkipäivänä pääkaupunkiseudulla liikennöivä Nobina on joutunut perumaan viimeisen viikon aikana noin 100–200 vuoroa päivässä.

”Koko koronapandemian aikana sairastumiset eivät ole iskeneet näin rajusti kuin nyt ajamiimme vuoroihin. Poissaoloja on jo niin paljon, ettei meillä ole minkäänlaista mahdollisuutta varautua tällaiseen määrään. Ikävä kyllä osa pysäkillä odottavista matkustajista joutuu kokemaan tämän”, sanoo Nobinan liikennejohtaja Mårten Winqvist.

Tavallisena arkipäivänä Nobina joutuu perumaan pääkaupunkiseudulla erilaisten teknisten syiden takia noin promillen eli alle kymmenen vuoroa.

Jo ennen joulunpyhiä poissaolot alkoivat Winqvistin mukaan kasvaa räjähdysmäisesti. Sairastuneita on paljon, ja lisäksi monet kuljettajat joutuvat vielä odottamaan koronatestiin pääsyä ja testin tuloksia kauan.

HS kertoi maanantaina, että juuri nyt koronatestiin pääsy voi kestää pääkaupunkiseudulla päiviä. Myös Naistenklinikan toimintaa vaikeuttaa se, että monet henkilökunnan edustajat ovat sairastuneet koronatautiin.

Winqvist arvioi, että ainakin tästä viikosta on tulossa bussiliikenteelle vaikea.

”Perumisia koetetaan sovitella niin, että vuoroja jää pois kaikkein tiheimmin liikennöidyiltä reiteiltä, joilla seuraava bussi tulee muutamien minuuttien päästä. Olemme pyytäneet Helsingin seudun liikennettä [HSL] lisäämään infokanaviinsa tietoa perutuista vuoroista”, hän sanoo.

Kuljettajien työvuoropalapeli on kuitenkin monimutkainen, eikä paikkaamisia ole aina helppoa järjestää.

Linja-autoyhtiö Savonlinja liikennöi niin ikään useita linjoja HSL:n alueella. Aluejohtaja Jarkko Toivonen kertoo, että sen kuljettajien sairauspoissaolot ovat lisääntyneet runsaasti mutta vuorot on vielä saatu ajettua.

Lue lisää: Pääkaupunkiseudun koronaryhmä: nykyisiä rajoituksia jatkettava kahdella viikolla

Junaliikenteessä poissaolot ovat lisääntyneet ja karanteenien määrän kasvu alkoi jo joulukuussa pitää VR:n henkilökuntaa poissa työpaikaltaan.

”Muutamia lähiliikenteen junavuoroja pääkaupunkiseudulla on jouduttu perumaan, mutta kaukoliikenteen vuorot on toistaiseksi saatu ajettua”, sanoo VR:n matkustaja­liikenne­johtaja Topi Simola.

VR on ottanut käyttöönsä lähiliikenteessä lukuisia keinoja, kuten ylityöt, joilla junien kulkua on voitu hoitaa poissaoloista huolimatta. Kaukoliikenne on vielä pystytty hoitamaan tavallisilla järjestelyillä.

”Jos tilanne pahenee, kaukoliikenteessäkin poissaoloja voidaan paikata ylitöillä ja turvallisuuskriteerien täyttyessä kaukoliikenteen junia voidaan lähettää alimiehityksellä matkaan. VR voi myös siirtää henkilökunnan koulutuksia. Viimeisenä keinona ovat vuorojen perumiset”, Simola sanoo.

Lentoyhtiö Finnairillakin omikronaallon aiheuttamat poissaolot näkyvät niin, että yksittäisiä lentoja on jouduttu perumaan.

”Silloin yritämme saada matkustajat uudelleen reititettyä heidän matkakohteisiinsa”, sanoo viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Hänen mukaansa Finnair on varautunut omikronin aiheuttamaan sairauspoissaolojen aaltoon kasvattamalla päivystävän henkilökunnan määrää.

Lentoyhtiöillä on normaalistikin päivystysjärjestelmä, josta voidaan nopeasti kutsua sijaisia töihin, jos joku henkilökunnasta sairastuu vähän ennen lentokoneen lähtöä.

”Olemme myös keventäneet liikenneohjelmaamme jonkin verran, eli lentoja on peruttu joihinkin kohteisiin, joihin lennetään useita kertoja päivässä”, Tallqvist sanoo.

Oikaisu 3.1 kello 22.00: Nobina on joutunut perumaan viimeisen viikon aikana noin 100–200 vuoroa päivässä. Aikaisemmin artikkelissa käytettiin virheellisesti ilmaisua: Nobina on joutunut perumaan tällä viikolla 100–200 vuoroa päivässä.