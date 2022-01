Sää on lähipäivinä sateista, mutta jo perjantaina etelässäkin saattaa olla 20 astetta pakkasta

Sadealue liikkuu tiistaina lounaasta maan keski- ja eteläosien ylitse. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sade voi tulla jopa vetenä.

Tiistaina pääkaupunkiseudulle on luvassa märkää lunta, räntää tai jopa vesisadetta. Kuvassa ihmisiä Helsingissä joulukuussa.

Tiistain aikana lounaasta liikkuva sadealue tuo maan keski- ja eteläosiin lumisateita, jotka voivat muuttua Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa paikoin jopa vedeksi, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

”Lapissa ja pohjoisessa on vähäisempiä lumisateita. Tiistain aikana voi tulla paikoin viisi senttiä lunta. Suurimmat lumikertymät tulevat maan keskiosien länsiosiin.”

”Sade voi muuttua rannikon lähellä etelässä vedeksi jo puoleen päivään mennessä. Pääkaupunkiseudulla sade alkaa olla jo märkää lunta, räntää tai jopa ihan vesisadetta.”

Lämpötila on tiistaiaamuna nollan yläpuolella maan lounaisosassa, ja asteet nousevat Sinisalon mukaan plussan puolelle todennäköisesti iltapäivään mennessä myös pääkaupunkiseudulla.

”Muualla maassa on pakkasta entiseen malliin. Pohjoisessa on 10–20 pakkasastetta ja maan keskiosissa 5–10 pakkasastetta. Länsirannikon lähellä asteita on vähemmän.”

Sadealueen perässä on tulossa jäätävää tihkua, joka voi Sinisalon mukaan huonontaa ajo- ja kävelykelejä, jos tihkua sataa lumen tai jään peittämille teille.

Keskiviikon ennusteet ovat vielä hieman epävarmoja, mutta Sinisalon mukaan lumisateita on odotettavissa hyvin suureen osaan maata.

”Näyttää, että maan itäosaan olisi tulossa eniten lunta, noin viisi senttiä. Tämä on kuitenkin vielä epävarmalla pohjalla.”

”Lämpötila kuitenkin putoaa keskiviikkona, joten Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko maa menee pakkaselle tai ainakin aivan nollan tuntumaan. Pääkaupunkiseudullakin voi olla odotettavissa aamulla lumisateita.”

Torstaina ilmanvirtaus on Sinisalon mukaan kääntynyt pohjoisen puolelle koko maassa, joten pakkaset alkavat kiristyä.

”Perjantai onkin sitten kaikkein kylmin päivä. Olemme antaneet pakkasvaroituksia osaan maata perjantaille. Silloin voidaan olla 20 pakkasasteen tuntumassa ihan etelässäkin, mutta silloin pakkasen purevuus tuulen kanssa on kovaa. Tämän takia maan etelä ja keskiosiin on annettu pakkasvaroitus.”

Koko maassa pakkasasteita voi Sinisalon mukaan olla 20–30. Kylmimmät ilmat ovat Pohjois-Pohjanmaan alueella, jossa pakkasta voi olla 30 asteen tietämillä. Lapissakin lämpötila laskee ainakin lähelle –30 astetta vähintään lauantain vastaisena yönä.