Osa lukijoista sai keskiviikkona 5. tammikuuta HS:n välissä näytteenä The Economistin tuottaman Maailma 2022 -liitteen. Liitteen sivulla 32 The Barö -hotellista käytettiin virheellisesti nimeä The Bärö. Sivulla 88 sanottiin, että islantilainen laitos ottaisi vuodessa talteen neljä tonnia hiilidioksidia. Talteenottomäärä on neljätuhatta tonnia vuodessa.