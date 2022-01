Turkulaisissa kouluissa palataan maanantaina 99,9 prosentin todennäköisyydellä lähiopetukseen, sanoo opetustoimen­johtaja Timo Jalonen.

”Oma johtopäätökseni on se, että ratkaisuvalta asiassa tulee olemaan paikallistasolla”, Jalonen sanoo.

Lähiopetukseen palaamista puoltaa Jalosen mukaan myös se, että Turussa ja Varsinais-Suomessa ylipäätään koronatilanne on huomattavasti rauhallisempi kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Tämä pätee etenkin Turun ulkopuoliseen maakuntaan. Arviota lähiopetukseen paluusta on tehty yhdessä paikallisten tartuntatauti­viranomaisten kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on ehdottanut hallitukselle, että se tekisi valtakunnallisen etäopetussuosituksen. Asian esille nosti kansliapäällikkö Kirsi Varhila keskiviikkoiltana Ylelle.

Hallituksen koronaministeriryhmä kokoontuu perjantaina kello 14 ja pohtii muun muassa etäopetussuositusta.

Ehdotus on herättänyt jo nyt laajaa vastustusta. Opetusalan ammattijärjestö OAJ sen sijaan pysyy edelleen kannassaan, jonka mukaan se kannattaa etäopetusta ja haluaisi sen koskevan myös kaikkein pienimpiä koululaisia ja erityistä tukea tarvitsevia.

Jalonen ihmettelee keskustelun myöhäistä aloittamista.

”Ei koronatilanne ja arviot tartuntojen kasvusta varmaan ole kenellekään tulleet suurena yllätyksenä. Myös omikronmuunnoksesta on tiedetty useiden viikkojen ajan. Sen vuoksi itseäni todella hämmästyttää, että tästä asiasta aloitettiin keskustelu loppiaisaattoa edeltävänä iltana virka-ajan jälkeen.”

” ”Mielestäni olisi aika pöyristyttävää jos etäkoulusuosituksia vielä tulisi.”

Luolavuoren koulussa aiotaan tämän hetkisten tietojen perusteella palata lomien jälkeisenä maanantaina normaalisti koulun penkille, kertoo apulaisrehtori Mikko Hirvonen.

”Mielestäni olisi aika pöyristyttävää jos etäkoulusuosituksia vielä tulisi”, Hirvonen sanoo.

”Miten opettajat edes ehtisivät suunnitella etäopetusta viikonlopun aikana?”

Hirvonen huomauttaa, että lapsia tulee opastaa kasvotusten etäopetukseen siirtymisessä. Lapselle ei voi vain sanoa, että ”nähdään etänä” vaan tulee esimerkiksi kertoa, miten etänä opiskellaan ja miten opettajaan saa yhteyden.

Luolavuoren koulussa on noin 500 oppilasta. Heistä noin puolet on erityisen tuen oppilaita. Hirvosen mukaan selvää on, että erityisen tuen lapsia ei etäkouluun voida laittaa. Hän toivoo, että muidenkin luokkien osalta jatkettaisiin normaalisti lähiopetuksessa.

”Todennäköisesti oppilailla on välineetkin koululla kun ennen joulua on sanottu, että loman jälkeen sinne palataan. Harva lapsi on ottanut kirjoja joululomaksi kotiin kun ei läksyjäkään ole välttämättä tullut”, Hirvonen sanoo.

Muitakin käytännön ongelmia olisi. Lisäksi kaikki vanhemmat eivät lue viikonloppua vasten Wilmaa, joten ei olisi varmaa tavoittaisiko tieto etäopetuksesta edes kaikkia vanhempia.

Lisäksi suuri osa erityisen tuen oppilaista kulkee kouluun taksilla, joten ne pitäisi ehtiä peruuttamaan.

”Kouluruoatkin ovat jo valmiina, sekin olisi aikamoinen hävikki.”

Peruskoululaisten lisäksi Turun kaupungin Timo Jalonen kertoo toivovansa, että joululomien jälkeen lähiopetuksessa jo aloittaneet ammattikoululaiset saisivat jatkaa samalla linjalla.

”Sama koskee lukioita. Varsinkin abiturienttien osalta olisi äärimmäisen julmaa laittaa heidät nyt etäopetukseen kun kirjoitukset alkavat pian. En heitä lähtisi enää näin loppuvaiheessa hermostuttamaan.”

Myös pääkaupunki­seudulla mennään näillä näkymin maanantaina lähiopetukseen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastaja Oona Mölsä kertoi perjantaina HS:lle, ettei päätöstä mahdollisesta etäkouluun siirtymisestä mitä todennäköisimmin edes ehdittäisi tehdä maanantaiksi.

