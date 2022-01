Koko maassa on viikonloppuna rapsakka pakkassää – lunta tulossa vain muutama sentti

Sää on lauhtumassa huomattavasti ensi viikon puolivälissä.

Rapsakka pakkanen paukkuu tänään koko maassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmassa osassa maata pakkasta on 10–20 astetta. Etelässä ja lounaassa sekä Pohjanmaan rannikolla on hieman tätä lauhempaa. Lapissa taas lämpömittareiden elohopea voi paikoin painua 30 pakkasasteeseen.

”Tänään on kunnon pakkaspäivä, kylmä pohjoinen ilmavirtaus (vaikuttaa) Suomessa”, päivystävä meteorologi Ari Mustala sanoo.

Pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosissa, ja paikoin sataa heikosti lunta. Pohjanmaan rannikkoalueilla lumisateet voivat olla voimakkaampia, minkä vuoksi Ilmatieteen laitos varoittaa kello 14:ään saakka mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan pöllyävä lumi heikentää näkyvyyttä Pohjanmaalla. Paikka paikoin sakeat lumisadekuurot saavat ajo-olosuhteet erittäin huonoksi.

Kaiken kaikkiaan viikonlopun lumisateet ovat jäämässä Suomessa vähäisiksi. Meteorologi Mustalan mukaan sadekertymän ennuste povaa uutta lunta vain muutamia senttejä. Lauantaina lumisateita on luvassa jonkin verran maan eteläosiin.

”Lauantain vastaisena yönä tuuli aluksi heikkenee ja pakkanen kiristyy etelässä 12–22 asteeseen. Muualla yöpakkasta on 15–25 astetta, Lapissa voi olla jopa 30”, Mustala toteaa.

Lauantaina päivällä sää lauhtuu maan eteläosissa 5–10 asteeseen, kun itätuuli alkaa voimistua. Heikkoja lumisateita on iltapäivän ja illan aikana luvassa Etelä- ja Lounais-Suomeen.

”Suuressa osassa maata on kuitenkin edelleen kireää pakkasta myös lauantaina. Keski- ja pohjoisosissa pakkasta on 15–20 astetta. Aivan pohjoisimmassa Lapissa on vähän lauhempaa”, Mustala sanoo.

Sunnuntaina lumisateet heikkenevät entisestään, ja lunta tulee enää paikoitellen Etelä- ja Itä-Suomeen. Pakkanen liikkuu suuressa osassa maata 5–15 asteessa. Pohjoisessa on kylmempää, poutaista ja osin selkeää.

”Sunnuntai on Pohjois-Suomessa aika kylmä, pakkasta on laajoissa rajoissa 15–30 astetta”, Mustala toteaa.

Ensi viikon alussa korkeapaine vahvistuu Suomessa, ja pakkanen on maanantaina kireää koko maassa. Tiistain vastainen yö on kylmä varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa: yöpakkasta on luvassa 20 astetta etelää myöten. Keskiviikon tietämillä sää alkaa merkittävästi lauhtua.

”Näyttäisi, että puolen viikon maissa lännestä saapuu matalapaine, ja etelätuulet voimistuvat huomattavasti. Joitakin lumisateita on luvassa, ja lämpötila kohoaa oikeastaan koko maassa 1:n ja -5 asteen välille”, Mustala kertoo.