Hallituksen suosituksen mukaan luokka voisi joutua etäkouluun jo yhdestä korona­tapauksesta: Pienten alakoululaisten etä­opetusta on lähes mahdotonta järjestää, sanoo professori

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan vaikeassa tautitilanteessa yksikin koronapositiivinen voisi johtaa koko luokan karanteeniin.

Koululaukun voi sittenkin pakata ja valita, minkä paidan laittaisi päälle. Maanantaina koulun kevätlukukausi alkaa lähiopetuksessa. Hallitus ei antanut perjantai-iltana suositusta etäopetukseen siirtymisestä.

Vaikka sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelma kaikkia koskevasta etäkoulusta peruuntui, on etäopetusta todennäköisesti luvassa suurelle määrälle oppilaita jaksottain niin peruskoulussa kuin toisella asteellakin.

Hallituksen suosituksissa on kohta, jonka mukaan vaikeassa tautitilanteessa koko luokka voisi siirtyä karanteeniin, jos yhdelläkin oppilaalla on positiivinen korona­testitulos. Nyt omikronmuunnosta on niin paljon liikkeellä, että tartuntoja tulee koululaisilla riittämään.

Hallituksen mukaan kotitestejä alettaisiin tarjota koululaisille kaksi kertaa viikossa.

Lue lisää: Opetusministeri Andersson tyytyväinen hallituksen linjaukseen: ”Lasten oikeutta lähiopetukseen rajoitetaan vasta aivan viimesijaisesti”

”Olen tyytyväinen, ettei päätetty kaikkia koskevasta etäkoulusta. Se olisi ollut yli­mitoitettu päätös. Hinta olisi ollut niin korkea”, sanoo Tampereen yliopiston kasvatus­tieteen professori Mari-Pauliina Vainikainen.

On silti todennäköistä, että hallituksen suositus luokkien määräämisestä karanteeniin yhdenkin positiivisen koronavirustestin tuloksena johtaisi melko laajaan etäkoulun järjestämiseen.

Arabian peruskoulun neljännen luokan luokanopettaja Elina Heinonen opetti etänä Helsingissä huhtikuussa 2020.

Vainikaisen johtama, Tampereen ja Helsingin yliopistojen muodostama tutkimus­konsortio on tehnyt kolme laajaa kyselytutkimusta koronavirusepidemian vaikutuksista koululaisten oppimistuloksiin. Tutkimukset on tehty keväällä 2020, syksyllä 2020 ja keväällä 2021.

”Tärkeää on, että etäopetus järjestetään kunnolla. Järjestetään verkko-opetusta niin, että lapset osallistuvat siihen kuin osallistuisivat oppitunnille. Eli se ei riitä, että oppilaat tekevät itsenäisesti tehtäviä tai seuraavat toisella silmällä, kuinka opettaja ruudulla heiluu,” Vainikainen sanoo.

Hänen mukaansa vajaassa kahdessa vuodessa koulut ovat edistyneet etäopetuksessa valtavasti. Keväällä 2020 riippui koulusta ja opettajasta, millaista opetusta lapsi sattui saamaan.

Vainikaisen mukaan oppilaiden iällä on erittäin suuri merkitys etäopiskelun onnistumiseen.

”Pienten alakoululaisten etäopetusta on lähes mahdotonta järjestää. Isommat pystyvät jo ottamaan opinnoistaan vastuuta, vaikka yläkoululaistenkin välillä siinä on suuria eroja.”

Tutkimuskyselyt koronaviruksen vaikutuksista on lähetetty kaikkiin Suomen perus­kouluihin. Kouluista vastasi noin 40 prosenttia, ja vastauksia tuli noin 80 prosentissa kunnista. Lapsia on ollut kyselyn piirissä noin 60 000, vanhempia 20–30 000, opettajia noin 5 000.

Vaikka Mari-Pauliina Vainikainen on oppimistulostutkija, lasten hyvinvointi huolettaa häntä oppisen edistymistä enemmän.

”Yksi suurimmista haittavaikutuksista etäkoulussa ja harrastuksen laittamisessa tauolle on se, miten lasten ja nuorten välille saadaan syntymään yhteen­kuuluvuuden tunnetta”, hän sanoo.

Koronavirusepidemian vaikutuksia tutkineen ryhmän tulosten mukaan niillä oppilailla, jotka ovat tehneet etäaikana koulu­tehtäviä yhdessä, tilanne näyttää olevan vähiten huono. Niillä, jotka ovat jääneet koulunkäynnin kanssa yksin, tilanne on huonoin.

Lisäksi Vainikainen on erittäin huolissaan opettajista, joista monet ovat aivan jaksamisensa äärirajoilla.

”Opettajia pitää tukea, että he jaksavat tehdä äärimmäisen tärkeää työtään.”

Paitsi että Vainikainen on kasvatustieteen professori, vapaa-ajallaan hän on myös taekwondo­valmentaja. Vainikaisen juniori­ryhmässä harjoittelee 8–13-vuotiaita.

”Lasten harrastusten päätarkoitus on, että he pääsevät yhdessä muiden kanssa tekemään mielekkäitä asioita. Harrastuksia on vielä vaikeampi järjestää etänä kuin koulun opetusta”, hän sanoo.