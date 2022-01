Onnettomuus tapahtui puolenpäivän jälkeen Nelostiellä Konginkankaan taajaman kohdalla Äänekoskella. Onnettomuuspaikalla on käytössä kiertotie.

Kaksi Etelä-Suomesta kotoisin olevaa miestä kuoli sunnuntaina Nelostiellä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa, jossa oli osallisina rekka ja kolme henkilöautoa. Neljä muuta ihmistä toimitettiin Jyväskylän keskussairaalaan.

Onnettomuus tapahtui noin kello 12.40 Konginkankaan taajaman kohdalla Äänekoskella Keski-Suomessa.

Poliisin mukaan onnettomuustilanne alkoi, kun pohjoiseen matkalla ollut henkilöauto siirtyi ohituskaistalle ja ajautui vastaantulevien kaistalle, missä se kolaroi vastaantulevan henkilöauton kanssa. Molemmissa autoissa oli kolme ihmistä. Kuolonuhrit olivat ohittamaan lähteneessä autossa, poliisi kertoo STT:lle.

Onnettomuudessa vaurioituivat myös ohitettava rekka sekä ohittaneen auton perässä ajanut henkilöauto.

Nelostie on suljettu onnettomuuden takia liikenteeltä, ja paikalla on käytössä kiertotie. Poliisi ohjaa liikennettä. Kiertotie on Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan käytössä useamman tunnin ajan.

Onnettomuuspaikka on Konginkankaan eteläisestä liittymästä noin kaksi kilometriä Konginkankaan pohjoisen liittymän suuntaan.

Hälytys onnettomuudesta tuli kello 12.30:n jälkeen iltapäivällä. Pelastuslaitoksen mukaan kohteessa oli useita ensihoidon yksiköitä sekä lääkärihelikopteri. Pelastustoimet päättyivät onnettomuuspaikalla kello 14:n jälkeen.

Sisä-Suomen poliisilaitos tutkii asiaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.