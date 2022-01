Varuskunnissa koronatartuntatilanne on nyt pahin koko epidemian aikana.

Tammikuun aikana koronavirustartuntoja on todettu liki tuhannella varusmiehellä ja tahti on tällä viikolla vain kiihtynyt. Alkuvuoden määrää 993 voi verrata siihen, että koko viime vuonna tapauksia oli 1 353.

Vuoden ensimmäisessä saapumiserässä 3. tammikuuta aloitti palveluksensa 12 000 alokasta.

”Ihan samalla käyrällä mennään kuin muukin yhteiskunta”, sanoo tiedottaja Tiina Möttönen Pääesikunnasta.

Niinpä huippulukemiakaan ei vielä välttämättä olla nähty.

”Oletettavaa on, että tilanne tulee valitettavasti tästä vielä pahenemaan. Kaikkia toimia tartuntojen hillitsemiseksi ja rajaamiseksi käytetään”, sanoo myös lääkintäeverstiluutnantti Jari Autti Sotilaslääketieteenkeskuksesta.

”Pääjuttu on nyt osastointi, jossa varusmiehet jaetaan osastoihin, jotka eivät ole keskenään tekemisissä. Se vähentää tartuntoja ja helpottaa jäljittämistä”, Möttönen sanoo.

Mallissa vain on se ongelma, että joukko-osastojen tilat käyvät lopulta ahtaaksi.

Lue lisää: Puolustusvoimat keskeyttää korona­rajoitusten purkamisen joukko-osastoissa

Esimerkiksi Panssariprikaatissa Parolassa koulutus ja majoituskin on siirtynyt pääosin ulkotiloihin. Prikaatissa oli keskiviikkona noin 140 varusmiestä sairaana ja kaikkiaan 550 eristettynä. Sairastuneet, altistuneet ja terveet pidetään eri osastoissa.

”Kohtuullisen haasteellinen tilanne siis on”, sanoo esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Janne Hakaniemi.

Terveet varusmiehet majoittuvat nyt pääosin perinteisissä puolijoukkueteltoissa. Käytössä on myös öljylämmitteisiä telttoja. Myös koulutus pyritään pitämään pääosin ulkona tartuntariskin vähentämiseksi.

”Tilanne jatkuu todennäköisesti vaikeana tämän ja ensi viikon. Sillä on vaikutuksensa koulutukseen, jonka pyrimme pitämään nyt mahdollisimman pienissä ryhmissä. Terveysturvallisuus on tärkeä asia”, Hakaniemi sanoo.

Pääesikunnan tiedottaja Möttösen mukaan varuskunnissa on yhä pääosin käytössä mallit, joita kuvataan numeroilla 2+2+2 tai 4+2, tosin vaihtelujakin on. Ne tarkoittavat kahta viikkoa kasarmilla, kahta teltoissa ja kahta vapailla tai neljää kasarmilla ja kahta vapailla. Se vähentää kontakteja.

Niinkin voi nyt käydä, että vapaat siirtyvät eteenpäin, mitä ainakin Reserviupseerikoulussa on tehty.

”Tällä ehkäistään muun muassa sitä, että vapailta tuodaan lisää tartuntoja.”

Neljä viikkoa on joka tapauksessa pitkä aika olla kiinni.

”Se on. Toisaalta siitä on tullut hyvääkin palautetta, kun saa olla kotona pidempään ja hoitaa siellä asioita.”

Varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Elmaci sanoo, että varusmiehiä vaivaa nyt tiedon puute.

”Aika paljon on nyt epävarmuutta esimerkiksi siitä, miten kauan ollaan kiinni. Onko se neljä viikkoa vai kahdeksankin viikkoa. Sellainen vaikuttaa jo palvelusmotivaatioon”, Elmaci sanoo.

”Olen kuullut, että pahimmillaan kiinnioloaika on ollut juuri kahdeksan viikkoa. Itse olin armeijassa 2020 ja pisimmillään se oli neljä viikkoa, jolloin se tuntui tosi pitkältä ajalta.”

Koronatoimet vaihtelevat yksiköittäin, mikä voi Elmacin mielestä lisätä huhumyllyä.

On myös esimerkiksi voinut käydä niin, että kun yksi varusmies on saanut tuvassa tartunnan, koko tupa on voitu panna kahdeksi viikoksi kotiin.

”Puolustusvoimat on onnistunut aika hyvin tähän mennessä torjumaan koronaa, mutta nyt tuli uusi saapumiserä tammikuun alussa, ja omikron alkoi jyllätä. Sillä on ollut vaikutuksensa. Tartuntamäärät ovat nyt suuria.”

Kaartin Jääkärirykmentissä Santahaminassa varusmiehet ovat ihmetelleet sitä, että koronaoireiset varusmiehet ovat tuvissaan muiden kanssa. Tilanne kuvaa hyvin ongelmia, joita varuskunnissa nyt on, kun niiden terveysasemat toimivat äärirajoillaan.

”Parhaaksi käytänteeksi nopean yleiskuvan muodostamisessa on osoittautunut se, että ensivaiheessa testataan yksi, kaksi oirehtivaa varusmiestä tupaa kohden. Se riittää terveysaseman lääkärin mukaan antamaan vastauksen, onko kyseisen tuvan varusmiesten oireiden takana koronavirustartunta”, kertoo esikuntapäällikön sijainen, everstiluutnantti Olli Järvinen.

Kaikille testitulosta odottaville ei ole ollut kuitenkaan mahdollista järjestää erillisiä tiloja kasarmeista.

”Näin ollen joissain tilanteissa heidät on sijoitettu odottamaan testitulosta takaisin siihen tupaan, jossa he ovat majoittuneet jo useita vuorokausia ennen testin ottamista. Positiivisen tuloksen saaneet on eristetty välittömästi muista henkilöistä omiin tiloihinsa”, Järvinen jatkaa.

Telttamajoitus saattaa pian olla edessä Santahaminassakin, jos tilanne pahentuu. Sitä on vältelty, koska hygienia on kasarmeilla parempi eikä alokkaille ole vielä koulutettu paloturvallista teltassa yöpymistä.

”Osa sairastuneista ja altistuneista alokkaista on lähetetty kotiin, jos kotona sairastaminen tai karanteenissa oleminen on ollut mahdollista toteuttaa altistamatta esimerkiksi perheenjäseniä.”

Altistuneet, mutta oireettomat varusmiehet sen sijaan Järvisen mukaan jatkavat koulutukseen osallistumista pienryhmissään, erillään terveistä varusmiehistä.