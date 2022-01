”Uskon, että siitä on enemmän hyötyä kuin siitä, ettemme tekisi mitään”, sanoo Säkylän kunnan ylilääkäri.

Kouluissa ja kunnissa odotetaan nyt tarkempia ohjeita oppilaiden koronatestauksesta pikatestein.

Kunnissa odotetaan tietoa muun muassa siitä, kuka pikatestit hankkii: tekeekö valtio hankintakilpailutuksen keskitetysti ja toimittaa testit kunnille, vai hankkivatko kunnat testit itsenäisesti?

Hallituksen koronatyöryhmä suositteli perjantaina, että peruskoululaisia ja toisen asteen opiskelijoita testattaisiin koronaviruksen varalta pikatestein kahdesti viikossa. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä pikatestejä voitaisiin tehdä jopa kolmesta viiteen kertaan viikossa.

Maanantaina sosiaali- ja terveysministeriöstä viestittiin, että asiaa valmistellaan eri toimijoiden kanssa.

Ohjeita pikatestien hankintaan ja testauskäytäntöihin kaivataan myös muun muassa Vantaalla. Perusopetuksen johtajan Ilkka Kalon mukaan Vantaa pystyy toimimaan nopeastikin, kunhan asiasta tiedetään enemmän.

”Vantaa on nostanut jo valmiuttaan [kilpailutukseen]. Meillä on valmius toteuttaa se, jos näin päätetään”, Kalo sanoo.

”Puhutaan isoista määristä viikkotasolla. Tämä ei ole ihan hetkessä toteutettavissa oleva asia. Vantaalla on noin 25 000 peruskoululaista ja toisen asteen opiskelijoita on noin 10 000, eli yhteensä noin 35 000. Tarvitsisimme viikkotasolla noin 70 000 pikatestiä, jos kaikille annettaisiin kaksi. Valtakunnallisesti puhutaan noin 1,3 miljoonasta kotitestistä per viikko”, Kalo sanoo.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi lauantaina STT:n haastattelussa, että koronatestejä ei olisi tarkoitus tehdä koulussa vaan kotona. Kalo on samoilla linjoilla.

”Jos testataan, niin tämä menettely, että kotona tehdään testit on tarkoituksenmukaisempaa kuin että kouluissa lähdettäisiin testaamaan”, hän sanoo.

” Koronatestejä ei olisi tarkoitus tehdä koulussa vaan kotona.

Pikatestien hankintaa on selvittelemässä myös Huoltovarmuuskeskus. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen kertoi sunnuntai-iltana STT:lle, että pohjustavissa keskusteluissa on päästy eteenpäin.

”Pyrimme yhteistyössä arvioimaan sitä, mikä on kokonaisuuden kannalta järkevä tapa näitä pikatestejä hankkia. Yhtäältä voi ajatella, että myös kunnilla, koulutoimesta vastaavilla tahoilla, on luontevaa roolia pikatestien hankinnassa. Varsinkin, jos niistä tulee pidempiaikainen osa koulunkäyntiä. Tämä on yksi mahdollisuus”, Känkänen sanoi.

”Parhaassakin tapauksessa puhutaan varmasti useammasta viikosta, mutta tämäkin arviointi on vielä kesken. Jakelun ja logistiikan järjestäminen on oma kysymyksensä, jonka selvittäminen ja järjestäminen vaatii varmasti oman aikansa.”

Maanantaina Huoltovarmuuskeskuksesta viestittiin, ettei asiassa ole toistaiseksi uutta kerrottavaa.

Satakunnassa 6 600 asukkaan Säkylän kunnassa oppilaiden pikatestaukseen on jo ryhdytty. Maanantaiaamuna ensimmäiset kotitestit jaettiin Säkylän yläkoulun ja lukion oppilaille.

Tarkoitus on, että oppilaat ja opettajat tekevät pikatestit kotonaan maanantaisin ja torstaisin. Testin teko on vapaaehtoista.

”Tavoite on, että voisimme vähän helpottaa painetta ja saisimme vähän hidastettua viruksen leviämistä. Uskon, että siitä on enemmän hyötyä kuin siitä, ettemme tekisi mitään”, sanoo ylilääkäri Kirsi Markula Säkylästä.

Säkylän koronatyöryhmä päätti pikatestien jakamisesta kouluissa jo joulukuussa. Pikatestit saapuivat viime viikolla, ja ne jaettiin yläkoululaisille, lukiolaisille ja heidän opettajilleen maanantaiaamuna.

Markula ohjeisti terveydenhoitajan kanssa nuoria videoyhteyden välityksellä, kuinka testejä käytetään.

”Opettajat ja opiskelijat ottivat sen hyvin vastaan. Myös huoltajilta on tullut samanlaista palautetta”, sanoo rehtori Teemu Maunula Säkylän Yhteiskoulusta.

” "Uskon, että siitä on enemmän hyötyä kuin siitä, ettemme tekisi mitään.”

KirsI MARKULAN mukaan kotitestien jakamisen taustalla on havainto siitä, etteivät nuoret hakeudu koronatestiin loppuviikolla, koska viikonloppua ei haluta viettää karanteenissa testitulosta odotellen.

Markulan mukaan koronavirus ei ole Säkylässä levinnyt erityisesti nuorison keskuudessa, mutta pikatesteillä nuorison testausta halutaan helpottaa.

”Olemme ohjeistaneet, että jos testi on positiivinen, ollaan yhteydessä tartunnanjäljitykseen. Kotipikatesteillä väärät positiiviset ovat hyvin pieni ongelma. Ongelma on siellä toisella suunnalla, eli että on vääriä negatiivisia. Siksi kaikille on myös kerrottu, ettei oireisena negatiivisen pikatestin turvin ole syytä tulla kouluun”, Markula sanoo.

Markula kertoo Skotlannissa yliopistossa opiskelevasta tyttärestään, jolle pikatestit ovat arkipäivää.

”Skotlannissa yliopistossa on jo pitkään jaettu opiskelijoille kaksi kotitestiä per viikko. Heidät ohjataan tekemään testi oireettomana vaikka kun menee tapaamisiin. Oireisia ohjeistetaan menemään pcr-testiin.”

Kirsi Markula on tyytyväinen, että hallituksen koronatyöryhmä päätyi nyt suosittelemaan oppilaiden pikatestausta. Hän odottaa kiinnostuneena valtion linjauksia muun muassa alakoululaisten testauksesta.

”Itse ajattelen, että alakoululaisille soveltuisi paremmin sylkitesti. Sitäkin me täällä nyt pohdimme ja valmistelemme, mutta nyt odotamme vähän apuja valtion suunnaltakin.”