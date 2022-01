Laajan, muun muassa huumekauppaa koskevan kokonaisuuden hovikäsittely jatkuu huhtikuulle asti. Tero Holopainen vaatii kaikkien syytteidensä hylkäämistä ja kiistää asemansa UB:ssa.

Helsingin hovioikeudessa alkoi maanantaina laajan, rikollisryhmä United Brotherhoodiin (UB) liittyvän rikoskokonaisuuden käsittely.

Aiemmin käräjäoikeus tuomitsi ehdottomiin vankeusrangaistuksiin UB:n johtajaksi katsotun Tero Holopaisen ja lähes 20 muuta syytettyä. Holopainen sai yhdeksän vuoden ja kahdeksan kuukauden tuomion yhteensä 12 rikoksesta, muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, törkeästä rahanpesusta, ampuma-aserikoksista ja ryöstöstä.

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että Holopainen, 50, oli toiminut UB:n tosiasiallisena johtajana ainakin vuodesta 2016.

Syyttäjät vaativat hovioikeudessa Holopaiselle tuomiota käräjillä kaatuneista syytekohdista sekä vankeusrangaistuksen kiristämistä 13 vuoteen. Holopainen vaatii kaikkien syytteiden hylkäämistä ja käräjätuomion kumoamista. Hän myös kiistää johtaneensa UB:ta.

Holopaisen lisäksi hovioikeuteen on valittanut parikymmentä muuta käräjillä tuomittua.

Syyttäjien mukaan juttu on malliesimerkki siitä, miten UB on käynyt huumekauppaa: Holopainen tai joku muu ylemmällä tasolla oleva jäsen on sopinut kaupoista ostajan kanssa, minkä jälkeen hierarkiassa alempana ollut henkilö on toimittanut huumeet. Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin mukaan tarkoituksena on ollut minimoida se, että huumeiden todellinen myyjä myös luovuttaisi aineet ostajalle.

”Siksi myyjä on yleensä aina tavannut ostajaehdokkaan ensin ja sopinut toimituksesta. Sitten UB:n organisaatiossa on toinen henkilö, joka toimittaa huumeet sovittuun paikkaan. Jos on ollut kyse huumeiden toimittamisesta UB:n toisille osastoille, UB-jäsen on voinut hakea huumausaineen myös suoraan [Tuusulan] Upokaskujan kerhotilalta”, Ruuth sanoi.

Syyttäjät sanovat, että Holopaisen merkittävästä osuudesta huumekauppaan kertoo myös hänen varallisuutensa, jota hänen veronalaiset tulonsa eivät syyttäjien mukaan selitä. Ruuthin mukaan Holopainen on ainoa henkilö UB:n toiminnassa, jolla voitiin todeta olevan ylipäänsä jotain varallisuutta.

Holopainen on selittänyt varojaan auto-, koru- ja ruumisarkkukaupoilla.

”Holopaisella oli jatkuvasti huomattavia käteisvaroja ja kiinteää omaisuutta -- hänellä on ollut vuosina 2018–19 vähintään 140 000 euroa käteisvaroja, mitä auto- tai korukauppa ei käräjäoikeuden mukaan selitä -- Huumekaupan tulokset ovat kanavoituneet jos ei kaikki, niin enimmälti Holopaiselle”, Ruuth sanoi.

Hovissa asian käsittelylle on varattu 33 istuntopäivää ja kymmenen varapäivää huhtikuun puoliväliin asti. Maanantaina puitiin Holopaisen syytettä 1,4 amfetamiinikilon hallussapidosta, myymisestä ja levittämisestä helmikuussa 2018.

Käräjäoikeus katsoi Holopaisen välittäneen Satu Anderssonille ja toiselle henkilölle kilon amfetamiinia, mutta hylkäsi syytteen siltä osin, kun Holopaisen syytettiin lisäksi välittäneen 400 grammaa amfetamiinia Turun UB:n jäsenille.

Andersson, edesmenneen rikollisvaikuttajan Raimo Anderssonin leski, on tuomittu aiemmin samasta amfetamiinista toisessa oikeudenkäynnissä. Tuolloin huumeiden alkuperä jäi kuitenkin selvittämättä.

Hovioikeudessa syyttäjä esitti näyttönä muun muassa Holopaisen ja Anderssonin puhelintietoja. Holopaisen puolustuksen mukaan kyseessä on normaali yhteydenpito toisensa yli 20 vuotta tunteneiden ihmisten välillä.

”Pitää muistaa, että heillä on paljon yhteistä historiaa. Siellä on käyty autokauppaa ja korukauppaa, ja käsitelty rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Anderssonillahan oli silloin puolisonsa kanssa omakotitalo”, Holopaisen asianajaja Antti Kortelainen sanoi.

UB perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Erillinen oikeusprosessi UB:n lakkauttamisesta on kesken.

Lakkauttamiskanteen nostivat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus, joiden mukaan UB:n toiminta on olennaisesti lainvastaista. Viime vuoden helmikuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeus julisti UB:n lakkautetuksi. UB ehti tosin jo itse ilmoittaa lopettavansa toimintansa ennen käräjätuomiota.

Lopettamisilmoituksesta huolimatta Holopainen valitti käräjätuomiosta Helsingin hovioikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Hoviprosessin ajaksi UB ja sen alaisuudessa toimiva Bad Union (BU) on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon.