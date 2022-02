Nallikarin Merikylpylässä vietettiin aikaa palmujen lomassa 1990. Myöhemmin paikka on tunnettu Oulun Edeninä.

Vuonna 1989 avattu Oulun Eden sulkeutui, eikä jatkajaa vielä ole. Alusta asti kylpylässä työskennellyt Jaana Järvinen muistaa alkuvuosien hurman palmuineen ja papukaijoineen.

Tilaajille

Oulun Eden seisoo hiljaisena komealla paikallaan Nallikarin hiekkarannan päässä. Altaat tyhjenivät joulun alla, eikä jatkajaa yhdelle Suomen tunnetuimmista kylpylöistä ole vielä tiedossa.

Lappu on luukulla ja kiinteistön yllä väreilee iso kysymysmerkki. Peruskorjauksen vaativa kohde on haastava kaupattava, varsinkin kun koko kylpylämatkailun nousu jaloilleen pandemian jälkeen on yhä arvoitus.