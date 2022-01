Sysmän linja-autoasemalla ei ole ruuhkaa keskiviikkona alkuiltapäivästä. Valtateihin nähden syrjässä sijaitseva päijäthämäläinen pikkukunta ei ole bussiyhtiöiden linjasuunnittelijoiden mielestä kiinnostava.

Matkustajista on pulaa, päivän puheenaiheesta ei.

”Loppiaisesta asti on oltu ilman vettä. Kun on korona ja nyt tämä vesiongelma, enää ei tarvita kuin sota, niin kaikki on hyvin”, laukoo autolla miehensä kanssa asemalle tullut Sisko Nurkkala paikkakuntalaisille tyypilliseen sarkastiseen tyyliin.

Nurkkala, 79, on joutunut meneillään olevien maailmanlaajuisen virustilanteen ja paikkakunnan oman vesivitsauksen takia perumaan suunnitelmissa olleet isot syntymäpäiväjuhlat. Se harmittaa, mutta onneksi on oma auto ja ystäviä.

Kotonaan viikon ajan vettä vailla olleet naapurukset Sisko Nurkkala (vas.) ja Sirkku Haajanen vaihtoivat sanasen vesiongelmasta Sysmän Matkabaarin eteisessä.

”Vettä on saatu leirintäalueelta, ja ystävien luona on käyty peseytymässä. Eihän meillä ole hätää, kun meillä on auto, mutta kun on vanhuksia, jotka eivät käytä internetiä eivätkä liiku.”

Noin 3 600 asukkaan Sysmässä enimmillään noin 700 taloutta ja 2 000 asukasta on ollut vailla vettä jo loppiaisesta saakka. Syy on kantavesiputken ja viemäriputken rikkoontuminen sekä talousveden saastuminen.

”Kaivinkone oli rouhaissut liian ronskisti”, kertoo Sysmän kunnan matkailu- ja markkinointineuvoja Raija Hänninen. Hän vastaa putkirikon aiheuttaman vesiongelman aikana kunnan vesi- ja viemärilaitoksen viestinnästä.

Hännisen mukaan ”kyseessä on vakava saastuminen”. Mitä veteen sitten on joutunut?

”Jos ihan suoraan sanotaan, niin paskaa.”

Sysmän kunta on tiedottanut vedestä ja sen käyttökiellosta kunnan virallisilla sivuilla sekä kunnan Facebook-tilillä. Kuntatyöntekijät ja vapaaehtoiset ovat kiikuttaneet tietoa ovelta ovelle paperilla sekä informoineet asukkaita puhelimitse ja sähköpostitse. Vapaaehtoisia auttajia on ollut jopa viitisenkymmentä.

Sen sijaan Puskaradio Sysmä K13 -seinällä käyty avoin kansalaiskommentointi ongelmasta jouduttiin pysäyttämään, kun Facebook-seinälle alkoi roiskua liikaa keskenään ristiriitaista ”asiantuntijatietoa”.

”Saa laskea, ei saa laskea”, kiteyttää Sysmän linja-autoaseman Matkabaaria pitävä Sirkku Haajanen epäselvän tilanteen.

Haajanen on käynyt aamulla suihkussa baarikiinteistönsä pesutiloissa, sillä hän asuu Sysmässä alueella, jonka kelvoton vesi on käyttökiellossa.

Kunta kertoi putkirikosta ja talousveden keittomääräyksestä loppiaisena 6. tammikuuta. Ensimmäiset näytteet Sysmän vesijohtoverkosta saatiin 8. tammikuuta.

”Vesinäytteistä todettiin runsaasti kolibakteeria, joka oli merkki veden ulosteperäisestä saastumisesta”, kunta tiedotti.

”Tilanteen korjaamiseksi saastunut verkosto puhdistetaan ja desinfioidaan. Myös kiinteistöille menevät putkistot desinfioidaan. Verkoston desinfiointi aloitetaan sunnuntaina. Tämän jälkeen vesi on käyttökiellossa siihen saakka, kunnes desinfiointitoimenpiteet on tehty.”

Desinfiointiaineita syötettiin keskiviikkona Sysmän vesijohtoverkkoon.

Tiedottamisesta vastaava Raija Hänninen oli torstaina 13. tammikuuta optimistinen, koska desinfiointi oli kyetty aloittamaan. Suihkuun ja wc:n vetämiseen päästään hänen mukaansa aiemmin, mutta talousveden käyttölupaa asukkaat joutuvat odottamaan pidempään.

”Desinfioinnin jälkeiset ensimmäiset näytteet otetaan ensi maanantaina 17. tammikuuta. Sen jälkeen näytteitä otetaan vielä kahdesti, ja asukkaiden pitää varata vielä pari viikkoa ennen kuin vesi on juomakelpoista”, Hänninen kertoi puhelimitse.

Veden desinfiointi laajalla alueella ei ole yksinkertainen tehtävä. Veden laadun tarkkailukertoja on tulossa ensi maanantain jälkeen vielä ainakin kaksi. Projektia sotkee tavallisen sysmäläisen näkökulmasta vielä se, että välillä vettä ei saa juoksuttaa ja välillä sitä taas pitää juoksuttaa. Samalla pitää haistella veden klooripitoisuutta taloudessa.

Kunnan työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kiertäneet etenkin ikäihmisten kodeissa paitsi kertomassa tilanteesta myös viemässä heille vettä kanistereilla ruoanlaittoa ja juomista varten.

Myös naapurit ja ystävät ovat auttaneet vanhuksia, jotka eivät kykene liikkumaan itse ja joilla ei ole käytössään internetiä tai älypuhelimia elintärkeän tiedon saamiseksi.

Sysmä on vilkas mökkiläis- ja matkailupitäjä. Kunnalla ei ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon vapaa-ajanasunnoissa on väkeä etenkin koronapandemian etätyöaikana. Ulkomaalaisille matkailijoille on jaettu tietoa englannin kielellä.

Kaupallisten vesien myynti marketeissa on käynyt vilkkaana. Lisäksi asukkaille on jaettu vettä kanistereihin noutopisteistä kunnan yhtenäiskoululta, uimahallilta ja Camping Sysmän vesipisteestä. Myös uimahallissa on saanut peseytyä.

Marketien vedenottopisteet ovat terveysviranomaisten määräyksestä olleet suljettuina.

Puhtaalla kantovedellä on ollut kysyntää Sysmässä loppiaisesta saakka.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä julkaisi Sysmän kunnan verkkosivulla torstaina 13. tammikuuta pitkän luettelon asioista, joita vedellä voi tehdä ja joita ei. Pääviesti oli edelleen, etteivät vedeltään saastuneilla alueilla asuvat voi juoda vettä tai käyttää sitä ruoanlaittoon ilman keittämistä.

Veden saastuminen on koskettanut myös yrittäjiä. Sysmän keskustassa sijaitseva Navetan Sivukonttori -ravintola on joutunut ostamaan kaupallista lähdevettä ruoanlaittoon.

”Maksaahan ne pöntöt, eihän ne ilmaisia ole. Jouduimme tekemään muutoksia ruokalistaan. Kaikkia annoksia ei ole pystytty valmistamaan, kun emme ole pystyneet tiskaamaan”, kertoo ravintoloitsija Jukka Kosonen.

Alkuviikosta ravintolassa ei voinut käyttää vettä edes käsien pesuun. Viikon puolivälissä Kosonen sai terveysviranomaiselta luvan konetiskaukseen.

”Kantovedellä ja kosteuspyyhkeillä mennään. Vahinkoja [putkirikko] sattuu, ja toimitaan sen mukaan.”

Ravintoloitsija Jukka Kosonen on joutunut turvautumaan kaupalliseen veteen.

Sysmäläiset Arja Virta ja Tauno Virta ovat tulleet vedenhakuun Sysmän yhtenäiskoululle yhdessä Irma Holapan ja Tauno Holapan kanssa. Virrat ovat autelleet Holapan ikäpariskuntaa muun muassa vesi- ja kauppahommissa.

”Ystäväperiaatteella”, Arja Virta sanoo.

Vailla ystäväapua Holapat olisivat vaikeuksissa. Ilman internetiä on vaikea pysyä veden vaihtelevien käyttöohjeiden perässä.

”Minä olen yrittänyt noudattaa sääntöjä. Kyllä sitä vettä näköjään menee, kun ruokaa tehdään. Ja peseytyäkin pitäisi”, Tauno Holappa sanoo.

Sitten keskustelu kääntyykin sotahommiin – niihin, joihin Sisko Nurkkalakin Matkabaarissa käväistessään viittasi vitsausten joukossa. Tauno Holapalla on näkemys:

”Kyllä ne sitä sotaakin kovasti yrittää. Naapurilla on tarve näyttää, että sillä on leveät hartiat.”