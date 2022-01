Toisin kuin suuressa osaa maata, Lapissa korona­tartuntojen testaus ja jäljitys toimivat yhä – miten se on mahdollista?

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan testaus- ja jäljitystyöllä on saatu merkittävästi vähennettyä tartuntaketjuja alueella.

Suuressa osaa Lapin sairaanhoitopiiriä koronajäljitys ja -testaus toimivat yhä hyvin. Miten se on mahdollista?

”Testauskapasiteettia ja testauspisteitä on paljon. Tavoitamme positiivisen testin tehneet ja myös altistuneita vuorokauden sisällä”, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

”Jos positiivisen kontaktointi venyisi 5–7 päivään, eihän siinä sitten järkeä olisikaan”, hän sanoo viitaten monien muiden alueiden tilanteeseen.

Infektioylilääkäri Markku Broas

Muualla Suomessa tartuntamäärien jyrkkä kasvu ruuhkauttaa testiin pääsyä pahoin.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön uuden suosituksen mukaan kotitestin positiivista tulosta ei ole automaattisesti tarvetta varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä virallisella testillä. Myöskään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan positiivista tulosta ei yleensä tarvitse varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä.

Lapin tilanteesta uutisoivat aiemmin muun muassa Yle ja MTV.

Eri puolilla Suomea myös tartunnanjäljityksen tarpeellisuutta on arvosteltu. Broas painottaa, ettei Lapissakaan testaus ja jäljitys ole itseisarvo.

”Toki tarkastelemme tämän merkitystä epidemian hallinnan kannalta koko ajan.”

Muun muassa Oulun yliopistollisen sairaalan osastonylilääkäri, infektiolääkäri ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Teija Puhto kuvaili maanantaina HS:lle koko jäljityssysteemiä ”valtavaksi resurssisyöpöksi, joka ei tuota terveyttä”.

Broaksen mukaan testaus- ja jäljitystyöllä on saatu merkittävästi vähennettyä tartuntaketjuja alueella.Vaikka herkästi tarttuva omikron on alueella yhtä lailla valtamuunnos, on tartuntojen määrä esimerkiksi Rovaniemellä jäljittämisen ansiosta suhteellisesti kuusi kertaa pienempi verrattuna kuntiin, joissa jäljitys ei onnistu, Broas kertoo.

”Vielä viikko ennen joulua sairaanhoitopiirissä todettujen tartuntojen määrä oli viikossa 350. Joulun jälkeen määrä nousi tuhanteen ja viime viikolla 1 500:aan. Tämän viikon ennuste on noin 1 300.”

Alueella testaus on perustunut jo syksystä 2020 asti pika-antigeenitestiin.

Kunnat ovat ostaneet yksityistä toimijoilta testauspalvelua, ja Lapin koulutuskeskus Redun alan opiskelijoille on järjestetty jäljityskoulutusta. Broaksen mukaan oleellista jäljitystyön onnistumisessa on ennakointi ja resursointi.

”Teimme sairaanhoitopiirissä viime viikolla linjapäätöksen jäljittämisen pikakoulutuksesta. Kurssin kesto oli kolme tuntia, ja opiskelijat saavat siitä myös opintopisteitä. Etäyhteydellä kurssille osallistui yli sata opiskelijaa. He voivat aloittaa jäljitystyössä vaikka heti.”

Lapin sairaanhoitopiiri on määritelty tällä hetkellä epidemian leviämisalueeksi, aivan kuten muutkin alueet. Aluehallintovirasto ei ole esimerkiksi sulkenut alueella harrastustiloja, kuntosaleja eikä kauppakeskuksen yleisiä tiloja.

Broaksen mukaan tarvetta tiukemmille rajoituksille ei ole, eikä ravintoloiden täyssulullekaan. THL puolsi keskiviikkona päätoimisesti anniskeluun keskittyvien ravintoloiden täyssulkua kolmen viikon ajaksi.