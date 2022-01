Sairaanhoidon tarpeen arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan helmikuussa. THL arvioi, että omikronaallon aikana 10–69-vuotiaista suomalaisista 80 prosenttia saa joko oireettoman tai oireilevan tartunnan.

Koronatartuntojen määrä Suomessa voi jopa moninkertaistua nykyisestä jo helmikuun alkuun mennessä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Myös kokonaissairaalahoidon tarve voi kaksinkertaistua pienellä viiveellä tästä.

”On mahdollista, että epidemian huippu hieman vaihtelee eri ryhmissä”, sanoo THL:n erikoistutkija Simopekka Vänskä.

THL:n asiantuntijat esittelivät sairaanhoidon mahdollista taakkaa koronaministeri­ryhmälle perjantaina. Laskelmat ovat vielä hyvin alustavia.

Sairaalataakan arvioimiseksi THL:n laskelmissa on oletettu, että 12 viikkoa kestävän aallon aikana koronaviruksen omikronmuunnos käy läpi suuren osan Suomen väestöä. Aalto on siis jo alkanut suurin piirtein joulukuun puolivälissä.

Aallon aikana 10–69-vuotiaista suomalaisista 80 prosenttia saa joko oireettoman tai oireilevan tartunnan. Alle 10-vuotiaiden ja 70-vuotiaiden osalta tartunnan saa 60 prosenttia.

Potilaita joutuisi erikoissairaanhoitoon keskimäärin joka viikko 400–700. Suurimmillaan erikoissairaanhoitoon joutuisi 900–1 300 viikossa.

Perus­terveydenhuollon osalta THL ei ole vielä esitellyt tarkempia lukuja.

Perjantain tietojen mukaan tietojen mukaan Suomessa on sairaalahoidossa 672 koronatautipotilasta, joista 61 on tehohoidossa.

Koronaministeriryhmä kokoontui perjantaina neuvottelemaan muun muassa ravintoloiden sulkemisesta.

Laskelmien lähtökohtana on, että omikronmuunnos ei aiheuta erikoissairaanhoitoa vaativaa tautia yhtä usein kuin deltamuunnos. Vänskä kertoo, että Norjasta tulleiden tietojen mukaan näyttää siltä, että omikron aiheuttaisi noin 70 prosenttia harvemmin vakavamman taudin kuin delta.

Toinen lähtökohta on, että rokotukset vähentävät erikoissairaanhoidon tarvetta. Tästä on kertynyt jo tietoa ulkomailta ja Suomestakin alustavaa tietoa jo on.

HS uutisoi torstaina, että tehohoitojaksoista huomattava osuus on ollut tammikuussa aiempaa lyhyempiä.

Lue lisää: Viime viikolla tehohoidossa oli eniten koronapotilaita sitten huhtikuun 2020 – osa on kuitenkin hoidossa muista syistä kuin koronan takia

Vänskä painottaa laskelmien keskeneräisyyttä. THL ei ole vielä laatinut uutta epidemiaskenaariota. Syynä on muun muassa se, ettei Suomesta ole vielä tarkempaa tietoa omikronmuunnoksen aiheuttamien erikoissairaanhoidon jaksojen kestosta. Kokonaiskuormitusta ei näin voida vielä laskea.

Lisäksi tälläkin hetkellä todellinen koronatartuntojen saaneiden määrän on sekin arvio.

THL:n alustavan arvion suuruusluokka on muun muassa Norjan tuoreita skenaarioita vastaava.

Norjan ja Tanskan tuoreiden skenaarioiden mukaan tartuntojen määrä ja sairaalakuormitus jatkavat kasvuaan. Esimerkiksi Tanskassa tartunnat nousevat ennusteen mukaan huippuunsa tammikuun lopulla. Tuolloin tartuntoja tulisi päivässä 25 000–55 000.