Sysmän saastunut vesijohto­verkosto on saatu desinfioitua – Veden keitto­kehotus on yhä voimassa

Sysmän verkoston huuhtelujuoksutukset aloitetaan Pohjois-Sysmän vesiosuuskunnan alueella.

Sysmän kunnassa putkirikon seurauksena saastuneen verkoston desinfiointi on saatu suoritettua koko verkoston alueella. Huuhtelujuoksutukset verkostossa aloitetaan Pohjois-Sysmän vesiosuuskunnan alueella, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoo tiedotteessaan.

Veden keittokehotus on kuitenkin edelleen voimassa koko desinfioidussa verkostossa. Vettä juoksutetaan kaikista kiinteistön hanoista, kunnes vesi ei enää haise kloorilta ja se on kirkasta. Desinfiointi on voinut irrottaa sakkaa verkostosta, ja se saattaa aiheuttaa veteen vierasta väriä.

Hyvinvointiyhtymä kertoo myös, että juoksutuksen aikana voi verkostossa esiintyä painevaihteluita. Veden juoksutuksista on tarkemmat ohjeet Sysmän kunnan verkkosivuilla.

Muualla kuin Pohjois-Sysmän alueella asukkaiden toivotaan käyttävän vettä mahdollisimman vähän, että veden paine verkostossa saadaan pysymään riittävänä.

Sysmässä tapahtui viime viikon torstaina putkirikko, jonka seurauksena kunnan vesijohtoverkosto saastui.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä asetti viime viikon lauantaina varotoimenpiteenä keittokehotuksen Sysmän kunnan vesi- ja viemäriverkoston alueen asiakkaille.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos antoi Sysmään vaaratiedotteen sunnuntaina saastuneen juomaveden takia.

Juomavettä ja ruoanlaitossa käytettävää vettä kehotettiin keittämään vähintään viiden minuutin ajan. Saastuneen verkoston desinfiointi aloitettiin viime sunnuntaina.

Vedestä viime lauantaina otetut näytteet vahvistivat epäilykset oikeiksi. Maanantaina Sysmän kunta tiedotti, että verkostosta otetuissa vesinäytteistä todettiin runsaasti kolibakteeria, joka on merkki veden ulosteperäisestä saastumisesta. Kunta avasi vedenjakelupisteen Sysmän yhtenäiskoululle.

Päijät-Soten hyvinvointiyhtymä tiedotti tiistaina, että desinfiointiaineen leviämiseksi suoritettavat veden juoksutukset voidaan aloittaa Suopelto-Päijätsalon verkostossa. Samalla se ohjeisti, että vettä juoksutetaan niin kauan, että kloorin haju tuntuu selvästi. Sen jälkeen hanat piti sulkea ja pitää kiinni.

Sysmän kunta kertoi järjestäneensä asukkaille veden noutopisteen myös Sysmän uimahallille, missä on myös mahdollista käydä peseytymässä.

Keittokehotuksen purkamiseen tarvitaan useampia näytteenottoja, hyvinvointiyhtymä kertoi torstaina. Näytteenotto desinfioinnin onnistumisen varmistamiseksi aloitetaan ensi viikolla. Torstaina kerrotun arvion mukaan kaikkien näytetulosten valmistumiseen kuluu noin kaksi viikkoa.