Uudeksi piispaksi vihittiin arkkimandriitta Sergei.

Suomen ortodoksisen kirkon toimessa olevien piispojen määrä nousi sunnuntaina neljään, kun uudeksi piispaksi vihittiin arkkimandriitta Sergei.

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous valitsi hänet apulaispiispan tehtävään marraskuussa. Uuden apulaispiispan sijoituspaikka on Helsinki, ja hänen tittelinsä on Haminan piispa. Apulaispiispan tehtävä on avustaa arkkipiispaa.

Kyseessä oli ensimmäinen Uspenskin katedraalissa Helsingissä toimitettu piispaksi vihkiminen yli 50 vuoteen. Viimeksi Uspenskissa on vihitty piispa vuonna 1969.

Vihkimisen suorittivat Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ja Oulun metropoliitta Elia.