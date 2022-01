Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija pitää tärkeänä pohdintaa siitä, pitäisikö vain toisen huoltajan suostumuksen riittää lapsen rokottamiseksi.

Tällä hetkellä ympäri Suomen on vaihtelevia käytäntöjä siihen, miten lasten koronarokotuksiin pyydetään huoltajien suostumusta. Osa kunnista kysyy luvan kirjallisena, toiset luottavat vain yhden huoltajan suulliseen vakuuttamiseen.

Esimerkiksi Jyväskylässä suullinen lupa riittää, mutta huoltajan tulee olla varmistunut myös toisen huoltajan suostumuksesta. Kirjallinen lomake on pakollinen vain, jos esimerkiksi lapsen isovanhempi tai muu läheinen käyttää lasta rokotuksessa.

”Halusimme järjestää tämän mahdollisimman helpoksi”, sanoo lasten rokotuksista vastaava osastonhoitaja Päivi Ilkkala Jyväskylästä.

”On kuitenkin tilanteita, joissa toisen huoltajan allekirjoitusta on vaikea hankkia, jos on esimerkiksi matkatöissä.”

Viikonloppuna kaksi isoäitiä esitti HS:n mielipidepalstalla huolensa siitä, että lapsen toinen huoltaja vastustaa rokottamista.

Lue lisää: Äiti ei anna rokottaa eikä testata lapsiaan

Lue lisää: Rokotekielteinen isä ei anna lupaa rokottaa lapsenlastani koulussa

Suullinen suostumus riittää kaupunkien verkkosivujen mukaan myös esimerkiksi Joensuussa ja Tampereella. Ilkkalan mukaan joustavuuden ja sujuvuuden lisäksi vaakakupissa painoi rokotuskattavuuden kasvattaminen.

Ilkkalan mukaan suostumus kirjataan niin, että toinen huoltaja omalla sanallaan vakuuttaa, että myös toisen huoltajan lupa rokotukseen on.

”Silloin hän myös ottaa vastuun siitä, mitä on vakuuttanut.”

Jyväskylässä on ollut joitakin tapauksia, joissa toinen huoltaja on halunnut järjestelmään kirjattavan, että hänen suostumustaan lapsen rokottamiseen ei ole. Näin he ovat huolehtineet siitä, että lasta ei rokoteta, vaikka toinen huoltaja toisi lapsen rokotuksiin.

Toisin toimitaan esimerkiksi Kuopiossa: siellä kaikkien huoltajien allekirjoitukset vaaditaan aina. Näin tehdään, vaikka kaikki huoltajat olisivat mukana rokotusreissulla.

”Me olemme Kuopiossa pitäneet tämän linjan aika tiukkana, ja mielestäni se on selkeä”, sanoo kaupungin terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen.

Lupalappu voi olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mallin mukainen tai itse kirjoitettu, kunhan se sisältää samat tiedot. Tannisen mukaan huoltajat ovat noudattaneet ohjetta hyvin ja erimielisyyksiä on ollut vain yksittäistapauksissa.

Kuopio ei Tannisen mukaan edes harkinnut sitä, ettei allekirjoituksia vaadittaisi. Hän perustelee päätöstä kaikkien osapuolten, myös rokottajan, oikeuksien toteutumisella.

”Me lähdimme tälle napakammalle linjalle ihan sen takia, että myös henkilöstölle on selkeät toimintaohjeet, miten toimitaan. Se on meille myös työnantajana selkeä malli.”

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan huoltajien lupaa ei tarvita välttämättä kirjallisena.

Molemmat tavat ovat mahdollisia, kertoo johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä. Riittää, että rokottaja jollakin tavalla vakuuttuu siitä, että molempien huoltajien lupa on. Kirjallista lupaa ei tarvita, mutta sen kysyminenkään ei ole väärin.

Voiko vain yhdeltä huoltajalta suullisen luvan kysyminen johtaa ongelmiin?

”Ilman muuta siinä voi toinen vanhempi valehdella, eihän sitä voi poissulkea. Mutta yleensä meillä Suomessa luotetaan ihmisiin”, sanoo Kontio.

Kontio muistuttaa, että kategorisesti lupaa ei voi kysyä kaikilta lapsilta. On myös mahdollista, että lapsi on itse tarpeeksi kypsä päättämään asiasta, ja tämä täytyy aina arvioida erikseen.

Vaatimus huoltajien luvasta perustuu lainsäädäntöön ja koskee kaikkia rokotuksia.

Lisäksi rokotteiden antamisesta on annettu oikeusasiamiehen ratkaisuja, jotka puhuvat molempien huoltajien suostumuksen puolesta.

Esimerkiksi sikainfluenssa-, hpv- ja mpr-rokotteiden on katsottu olevan sellaisia, joita hoitaja ei voi antaa vain toisen huoltajan suostumuksella.

Osa vanhemmista ei välttämättä muista lupien kysymistä, sillä rokotusohjelmaan kuuluvissa rokotteissa lupa kysytään kaikilta lapsilta jo koulun alkaessa. Neuvolakäynneillä taas vähintään yksi huoltaja on mukana.

Jos perheen sisällä on rokotuksista erimielisyyttä, Kontio kehottaa avoimeen keskusteluun. Hän toivoo, ettei mitään ainakaan tehtäisi salassa, ja kantaa huolta lasten mahdollisesta ahdistuksesta asiaan liittyen.

”Kyllä näistä valitettavasti riitojakin tulee ja ratkaisemattomiakin sellaisia.”

Viikonloppuna HS:n mielipidepalstalla espoolainen Pirjo Näkki pohti kysymystä siitä, miten ”toisen vanhemman mielipide voi jyrätä lapsen oikeuden saada rokotesuojaa”.

Myös Kontio kysyy, tulisiko lakia muuttaa niin, että vain yhden huoltajan lupa riittäisi. Hän korostaa, ettei ota itse asiaan kantaa mutta pitää keskustelua tärkeänä.

”Tämä pitää ehdottomasti lapsen oikeuksien kannalta katsoa, onko se oikein vai ei.”