Lahdessa syntynyt Lotte Thomsen Rydahl tiesi Suomeen tullessaan äitinsä nimen ja henkilötunnuksen sekä sen, että hänellä on kaksi vuotta vanhempi sisko.

”Minulla oli ihmeellinen matka”, kertoo tanskalainen Lotte Thomsen Rydahl puhelimitse Helsinki-Vantaan lentoasemalta.

On maanantai ja aamupäivä. Thomsen Rydahl on lentoasemalla odottamassa paluulentoa Suomesta takaisin kotiin Kööpenhaminaan Tanskaan. Hän on viettänyt viikon tammikuisessa Suomessa ja Salpausselän lumisissa maisemissa Lahdessa.

Matka ei kuitenkaan ollut tavanomainen lomamatka lumen ja pakkasen keskelle: 49-vuotias tanskalaisnainen matkusti Suomeen etsimään biologista äitiään.

Thomsen Rydahl syntyi Lahden kaupunginsairaalassa kesällä 1972. Biologinen äiti antoi vauvan adoptoitavaksi. Tanskalainen lapseton pariskunta adoptoi hänet noin viikon ikäisenä pienokaisena.

Thomsen Rydahl eli lapsuutensa ja nuoruutensa adoptiovanhempiensa ja perheeseen syntyneen nuoremman veljensä kanssa Tanskan Århusissa.

Lotte Thomsen Rydahl vauvana.

Thomsen Rydahl on aina tiennyt olevansa adoptoitu. Teini-iästä saakka hän on ollut kiinnostunut tietämään enemmän taustastaan, mutta hänellä ei ollut keinoja selvittää asiaa. Hän halusi tietää biologisesta äidistään ja omasta tarinastaan – siitä, miksi äiti oli aikoinaan luopunut hänestä.

”Olen kiitollinen hänen päätöksestään. Minulla on vain kiitoksia hänelle, koska lapsuuteni oli hyvin turvallinen, onnellinen ja rakastettu”, Thomsen Rydahl kertoo.

Tanskalaisnaiselle avautui mahdollisuus selvittää suomalaisia sukujuuriaan, kun hän haki ja tuli valituksi tanskalaiseen Sporløs-tosi-tv-ohjelmaan.

Ohjelma tunnetaan Suomessa paremmin nimellä Kadonneen jäljillä. Siinä ihmiset etsivät sukulaisiaan, jotka ovat kadoksissa tai joita he eivät ole koskaan tunteneetkaan.

Viikko sitten maanantaina Thomsen Rydahl lensi ohjelman tuotantoryhmän kanssa Suomeen etsimään biologisia sukulaisiaan. Johtolankana olivat virallisista adoptiopapereista saadut tiedot: biologisen äidin nimi ja henkilötunnus sekä kaksi vuotta vanhemman siskon etunimi.

1970-luvun puoliväliin saakka Suomi oli maa, josta annettiin lapsia adoptoitavaksi ulkomaille. Valtaosa ulkomaille adoptoiduista lapsista päätyi muihin Pohjoismaihin, kuten Tanskaan. Muutamia lapsia adoptoitiin myös esimerkiksi Ranskaan ja Yhdysvaltoihin.

Thomsen Rydahlin syntymävuonna 1972 Suomesta adoptoitiin ulkomaille 56 lasta.

1970-luvulle tultaessa yhteiskunnalliset muutokset alkoivat vaikuttaa adoptoitaviksi annettujen lasten määrään. Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten asema sekä asenteet yksinhuoltajuutta kohtaan alkoivat kohentua. Ehkäisymenetelmät kehittyivät, tuli uusi aborttilaki ja uusi päivähoitolaki.

Kaikkien adoptoitavaksi annettujen suomalaislasten määrä väheni. Vuosikymmenen puolivälissä Suomesta ulkomaille suuntautuneet adoptiot olivat käytännössä loppuneet.

Suomeen matkustanut Lotte Thomsen Rydahl ja Sporløsin tuotantoryhmä tekivät viime viikolla kovasti töitä jäljittääkseen sukulaisia.

Työ tuotti viimein tuloksia. Loppuviikosta Thomsen Rydahl tapasi biologisen siskonsa.

”Puhuimme muutaman tunnin ajan. Se oli hieno kokemus.”

Sisko varttui äidin kanssa ainoana lapsena tietämättä kaksi vuotta nuoremmasta siskostaan. Siskoksilla on yhteinen äiti ja eri isät.

Kymmenisen vuotta sitten sisko oli kuullut sukulaiselta, että hänen äidillään oli toinenkin lapsi. Sen enempää sisko ei kuitenkaan saanut tietää.

”Vihdoin lähes 50 vuotta vanha salaisuus paljastui, ja nyt siskoni tietää, kuka minä olen”, Thomsen Rydahl kertoo.

”Me olemme samannäköisiä. Meillä on samanlaiset silmät ja suu. Se on hassua. Hän sai myös tietää olevansa täti. Minulla on tytär, joten nyt hänellä on myös siskontytär. Aiomme pitää yhteyttä.”

Samalla Thomsen Rydahl sai tietää taustastaan lisää asioita.

”Biologinen isäni jätti äitini, kun tämä odotti minua. Hänet jätettiin yksin raskaana ollessaan pienen lapsen kanssa 1970-luvun alun Suomessa, jolloin ei ollut parhaat mahdollisuudet huoltaa yksin kahta lasta. Hänen oli vaikea luopua minusta, mutta hänen täytyi”, Thomsen Rydahl kertoo.

”Biologinen isäni kuoli vuonna 2000, ja pääsin vierailemaan hänen haudallaan.”

Lahdessa syntynyt ja Århusissa Tanskassa kasvanut Lotte Thomsen Rydahl matkusti Suomeen etsimään sukujuuriaan.

Entä äiti? Lotte Thomsen Rydahl matkusti viikko sitten Suomeen etsimään biologista äitiään tietämättä, onko tämä elossa vai kuollut.

Äiti löytyi lopulta Thomsen Rydahlin syntymäkaupungista Lahdesta. Hän ei kuitenkaan pystynyt tapaamaan tytärtään.

”Biologinen äitini ei ollut vielä valmis näkemään minua. Lapsen antaminen adoptioon on hänelle yhä traumaattinen asia, vaikka siitä on jo lähes 50 vuotta. Se oli hänelle hyvin, hyvin vaikea päätös”, Thomsen Rydahl kertoo.

”Kunnioitan äitini päätöstä olla tapaamatta minua tällä kertaa. En halua satuttaa häntä enää uudella tavalla.”

Thomsen Rydahl kertoo olevansa kiitollinen tiedosta, että äiti on elossa ja terveenä.

”Toivon, että joskus tulevaisuudessa pystyn siskoni kautta tapaamaan häntä.”

Thomsen Rydahl sanoo olevansa helpottunut ja onnellinen saatuaan tietää biologisesta perheestään.

”Olen kiitollinen, että voin olla yhteydessä siskooni. Minun toiveeni on, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa äitini on valmis tapaamaan minut. Hän tarvitsee lisää aikaa”, Thomsen Rydahl sanoo puhelimeen vain hetki ennen kuin hänen on noustava Kööpenhaminaan lähtevään koneeseen.

”Opin paljon itsestäni tämän matkan aikana. Löysin sen, mitä etsinkin. Olin utelias tietämään, kuka minä olen ja mistä minut on tehty. Ja sain tietää sen.”