Suomessa koronaviruksen otti vastaan terveydenhuoltojärjestelmä, jossa sairaala- ja tehohoitopaikkoja on eurooppalaisittain vähän. Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi penää lisää rahaa hyvinvointialueille, jotta seuraavaan pandemiaan ehditään varautua.

Koronapotilaita hoidettiin Jorvin sairaalan teho-osastolla Espoossa keväällä 2020. Husissa on tavallisesti vajaat sata tehohoitopaikkaa, ja alkuvuonna 2023 paikkamäärää lisätään 15:llä, kun uusi Siltasairaala avataan.

Suomi jatkaa koronarajoituksia terveydenhuollon kantokykyä turvatakseen. Toisin on esimerkiksi Tanskassa, jossa on jo alettu purkaa koronarajoituksia, vaikka sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on samalla tasolla kuin Suomessa.

Tanskalla on koronarajoitusten purkamisessa etu Suomeen nähden: maan terveydenhuollon kantokyky oli jo ennen pandemiaa Suomea parempi.

Moni Länsi-Euroopan maa ottikin pandemian vastaan paremmin resursoidulla terveydenhuoltojärjestelmällä kuin Suomi, arvioivat tutkijatviime viikolla HS:n haastattelussa.

Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi

Se kostautuu nyt. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vt. toimitusjohtajan Markku Mäkijärven mukaan terveydenhuollon kapasiteettia ei pystytä kasvattamaan kesken pitkittyneen kriisin. Resurssien lisääminen toisaalle on pois jostakin muualta.

”Oikea varautuminen nykytilanteeseen olisi pitänyt tehdä ennen kevättä 2020. Sitä ei tehty.”

Kansallinen varautumissuunnitelma pandemiaa varten on päivitetty viimeksi vuonna 2012. Seuraava päivitys valmistuu ensi kesänä.

”Jos suunnitelmien ohessa olisi päätetty, että nostetaan terveydenhuollon kapasiteetti muiden Pohjoismaiden tasolle, iskunkestävyytemme maaliskuussa 2020 olisi ollut ihan eri luokkaa”, sanoo Mäkijärvi.

”Nyt isku kestettiin niin, että tyhjennettiin sairaaloita muista potilaista.”

Suomessa terveydenhuollon käyttömenot asukasta kohden ovat Pohjoismaiden pienimmät. Tehohoitopaikkoja on väkilukuun nähden vähän. Hus lisää tehohoitopaikkoja sairaaloissaan nykyisestä vajaasta sadasta noin 15:llä, kun uusi Siltasairaala avataan alkuvuodesta 2023.

Tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen arvioi aiemmin HS:lle, että avohoito ja tehostaminen ovat viime vuosikymmeninä vähentäneet sairaalapaikkojen määrän puoleen entisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen Sirkku Pikkujämsän mukaan paikkamäärän vähentymisen taustalla ei ole niinkään taloudellinen tehostaminen vaan lääketieteen kehittyminen.

”Hoitokäytännöt ovat kehittyneet. Perinteinen malli, jossa sairaaloissa ollaan pitkään, ei ole enää ajankohtainen”, Pikkujämsä sanoo.

”Toki on haettu myös kustannusvaikuttavinta mallia. Jos ei ole ollut tarvetta sairaalahoidolle, on paikkoja vähennetty.”

Ministeriössäkin toki nähdään, että järjestelmässä on ongelmia, Pikkujämsä lisää. Odotusajat hoitoon pääsemiseksi ovat pitkät erityisesti perusterveydenhuollossa.

Nykymallia ei ole rakennettu pitkittyneitä kriisejä varten. Kun koronapotilaiden hoito järjestetään muiden potilaiden hoidon kustannuksella, syntyy hoitovelkaa.

"Velka kasvaa korkoa. Kun potilaan hoidon saaminen pitkittyy, voi tulla vaikeutuneita tapauksia”, Pikkujämsä sanoo.

Mäkijärven mukaan koronapandemia kuormittaa terveydenhuoltoa vielä vuosia.

”Hoitovelka vaatii lisäresursointia, eikä sitä saada hoidettua normaalibudjeteilla. Sen lisäksi pandemia- ja muu kriisivarautuminen tulevaisuudessa vaatii lisäresursointia.”

”Tästä pandemiasta voidaan oppia, että valmius ja varautuminen on tehtävä niin sanottuna rauhan aikana. Ja se maksaa”, hän sanoo.

Varautuminen tulevaisuuden kriiseihin on jo aloitettu, sanoo Pikkujämsä. Yhtenä esimerkkinä tästä hän mainitsee perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) asettaman työryhmän, joka viime viikolla esitteli ehdotuksiaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi.

”Henkilöstö on kriittinen osa varautumista. On ratkottava, miten saadaan henkilöstöä pysymään alalla ja osaamista ylläpidettyä erilaisissa tehtävissä, ettei terveydenhuollon laatu tai määrä romahda, kun tulee erilaisia kriisejä”, Pikkujämsä sanoo.

Kriiseihin varaudutaan myös sote-uudistuksessa. Laissa on säädetty hyvinvointialueille valmius- ja varautumisvelvoitteita. Yhteistyöalueilla perustetaan valmiuskeskuksia helpottamaan tiedonkulkua ja suunnittelua alueiden ja valtakunnallisen tason välillä sekä varautumaan esimerkiksi suojavälineiden tarpeeseen.

Husin Mäkijärven mukaan sote-uudistuksessa hyvinvointialueille varattu rahoitus ei riitä nykypandemian jälkien korjaamiseen eikä tuleviin pandemioihin varautumiseen.

”Tässä puhutaan 3–4 miljardista eurosta. Nähdäkseni vaatisi noin 20 prosentin lisäresursoinnin terveydenhuollon eri tasoille, jotta meillä ei olisi ihan niin tiukkaa, kun seuraava kriisi iskee”, Mäkijärvi sanoo.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttaman sairaalahoidon tarpeen on arvioitu olevan suurimmillaan helmikuussa. Hus on varautunut kuormitushuippuun tuttuun tapaan: kun tarve vaatii, vapautetaan potilaspaikkoja koronapotilaille nipistämällä muiden potilaiden hoidosta.

Toistaiseksi koronapotilaiden määrän kasvu Husin sairaaloissa on tasaantunut. Vielä on ennenaikaista sanoa, onko pysähdys pysyvä.

Husissa koronapotilaiden hoitoon on varauduttu eskalaatiosuunnitelmalla. Kun potilasmäärä ylittää tietyn rajan, siirrytään suunnitelman seuraavalle tasolle, jossa koronapotilaille vapautetaan kymmeniä potilaspaikkoja lisää. Nyt Hus on neljäportaisen suunnitelman tasolla kaksi.

”Suunnitelmat ovat useamman sadan potilaspaikan vapauttamiseksi, mutta se tapahtuu muiden potilaiden hoidon kustannuksella. Samoin henkilöstö on pois muiden potilaiden hoidosta”, sanoo Mäkijärvi.

Pikkujämsä kuvaa sairaanhoitopiirien tapaa hoitaa koronakriisiä innovatiiviseksi.

”Onhan työnantajilla monenlaisia mahdollisuuksia palkita tai motivoida henkilöstöä työhön. Siellä on pyritty käyttämään erilaisia kutsurahoja, hälytysrahoja sekä vuoronvaihto- ja lomansiirtokorvauksia. Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat hyödyntäneet myös ostopalveluita ja vuokratyövoimaa.”

Husissa lisäpalkkiot ja bonukset ovat Mäkijärven mukaan jo käytössä.

”Nekin pitää jollakin maksaa. Valtio on korvannut koronakuluista vain osan testaukseen ja potilashoitoon menevistä kuluista.”

Husissa ongelmina ovat myös paheneva henkilöstöpula sekä riski siitä, että merkittävä osa nykyisestä hoitohenkilöstöstä mahdollisesti sairastuu samaan aikaan.