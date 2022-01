Esimerkiksi Islanti ja Ruotsi ovat vastikään päättäneet kiristää rajoituksiaan. Rajoitukset eivät silti ole yhtä vahvoja kuin Suomessa.

SuomeN pitäisi jälleen päättää, miten koronavirusepidemiassa edetään. Kyse on siitä, kuinka vahvoilla toimilla tartuntojen määrää hillitään ja miten pitkään nykyisiä rajoituksia jatketaan.

Hallitus linjasi tiistaina neuvotteluissaan, että nykyisiä rajoituksia olisi syytä jatkaa pääosin helmikuun puoliväliin asti.

Lue lisää: Näin hallitus linjasi: Nykyisiä rajoituksia jatkettava pääosin helmikuun puoliväliin, koronapassin muuttamista rokotepassiksi selvitetään

Paineita rajoitusten vähentämiseen on, sillä niin on menetelty monessa muussa Euroopan maassa ja Pohjoismaissa.

Toisaalta esimerkiksi Islannissa päätettiin vastikään kiristää rajoituksia. Syitä erilaisiin päätöksiin löytyy erilaisista epidemian vaiheista.

Miten epidemia on edennyt rajoituksia purkaneissa Norjassa ja Tanskassa? Kuinka ratkaisuja on perusteltu?

Norja

Norjaa on pidetty Suomelle hyvänä verrokkimaana. Maat ovat varsin samankokoiset, terveydenhoitojärjestelmä on samankaltainen, ja muun muassa tehohoidon kriteerit ovat jokseenkin yhtenevät.

Norja päätti viime viikolla rajoitustensa purkamisesta. Esimerkiksi alkoholin myynti oli maassa kiellettyä baareissa ja ravintoloissa joulukuun puolivälistä asti, mutta nyt sitä saa myydä kello 23:een.

Lue lisää: Rajoitukset höllenevät Norjassa: Alkoholia saa taas ostaa ravintoloissa ja baareissa, mutta vain kello 23:een asti

Joulukuussa koronatartuntojen määrä teki Norjassa pienen huipun, josta se tuli alas parissa viikossa. Tammikuun alussa tartuntamäärät alkoivat jälleen kasvaa jyrkästi ja joulukuun huipun yli, mutta sairaalahoidon tarve on samaan aikaan vähentynyt.

Yleisradioyhtiö NRK:n mukaan syitä rajoitusten purkamiseen ovat lievempää tautia mahdollisesti aiheuttava omikronmuunnos, tehosterokotusten hyvä eteneminen maassa ja pikatestien saatavuuden parantuminen.

Tanska

Myös Tanska purkaa koronarajoituksiaan. Joulukuun puolivälistä asti kiinni olleet elokuvateatterit, museot ja teatterit saavat aueta.

Tanska raportoi koronatartuntoja nyt suhteellisesti eniten Pohjoismaista. Siellä on todettu kahdessa viikossa lähes 5 700 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Tanska on tosin tullut tunnetuksi laajasta koronatestauksesta. Esimerkiksi Suomessa testaamista on vähennetty.

Sairaalahoidon tarve on kuitenkin myös Tanskassa tasaantunut tammikuun aikana. Suhteellisesti vertailtuna sairaalapotilaiden määrät ovat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa samalla, varsin korkealla tasolla.

Asiantuntijat, jotka neuvovat Tanskan päättäjiä, perustelevat rajoitusten keventämistä norjalaisten tavoin omikronmuunnoksella. Sen vallitessa on heidän mukaansa pienempi riski joutua sairaalahoitoon ja saada vakava tauti, kertoo yleisradioyhtiö DR.

Entä Suomi?

Suomen rajoitukset ovat nyt Pohjoismaiden tiukimmat. Kaikkien muidenkaan suuntana ei silti ole rajoituksista luopuminen.

Ruotsi otti keskiviikkona käyttöön uudet, aiempaa kireämmät yleisö- ja ravintolarajoitukset. Ravintolat ja baarit esimerkiksi sulkevat ovensa kello 23.

Myös Islannissa rajoituksia on päätetty kiristää helmikuussa niin, että esimerkiksi yökerhot suljetaan kokonaan.

Tiukkojen rajoitusten kannattajat perustelevat niitä epidemiatilanteella. Tartuntakäyrän jyrkkä nousu alkoi Suomessa noin kuukausi myöhemmin kuin esimerkiksi Tanskassa.

Norjaan vertailu on vaikeampaa, sillä tartuntojen määrä on heilahdellut maassa enemmän eri suuntiin.

Suomessa sairaalahoidon tarve on kasvanut edelleen jyrkästi aivan viime päiviä lukuun ottamatta. Myös tartuntamäärien lisääntyminen on jatkunut, vaikka kaikkia oireisia ei enää edes testata terveydenhuollossa.

Esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on perustellut kireitä koronarajoituksia nimenomaan sillä, että näin ostetaan aikaa kolmansille rokotuksille ja tasataan sairaalahoidon kuormituksen huippua.

Yli 12-vuotiaista suomalaisista noin 35 prosenttia on saanut kolmannen annoksen.

Kotitestien saatavuus on parantunut tällä viikolla, ja kaupat ovat luvanneet jatkossa myyntiin lisää testejä.