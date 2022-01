Suomessa tapahtui virallista ja epävirallista adoptiota ulkomaille 1970-luvun puoliväliin saakka. Yhteiskunnan tuen puute ja jyrkkä asenneilmasto saivat vaikeassa tilanteessa olevat äidit vastaamaan lehti-ilmoituksiin ja luopumaan lapsestaan.

”Ottolapsi. Tanskalainen nuoripari hal. omaksi terv. suomalaisen 1–6 kk. lapsen.”

Tanskalainen pariskunta etsi Helsingin Sanomissa lehti-ilmoituksella itselleen vauvaa Suomesta vuonna 1974 helmikuun 9. päivän lehdessä.

1970-luvulla Suomessa rakennettiin jo pohjoismaista hyvinvointivaltiota, mutta samaan aikaan sanomalehdissä ulkomaalaiset pariskunnat etsivät Suomesta lapsia adoptoitavaksi. Ja suomalaiset vastasivat näihin ilmoituksiin.

Muista Pohjoismaista poiketen Suomi oli adoptiolasten luovuttajamaa vielä 1970-luvulla. Suomesta adoptoitiin lapsia virallisesti ja epävirallisesti 1970-luvun puoliväliin saakka.

Lapsia adoptoitiin eniten Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin, joitakin lapsia myös muun muassa Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.

HS kertoi tanskalaisesta Lotte Thomsen Rydahlista, joka kävi tammikuussa Suomessa etsimässä biologisia sukulaisiaan. Lahdessa vuonna 1972 syntynyt Thomsen Rydahl oli adoptoitu Tanskaan vauvana.

Virallisia adoptioita hoitivat kunnat ja Pelastakaa Lapset ry.

”Suomi oli siinä mielessä harvinainen kehittynyt maa, joka on tehnyt tällaista toimintaa vielä noinkin pitkään”, sanoo kehittämispäällikkö Kaisa Tervonen-Arnkil Pelastakaa Lapset ry:stä.

Adoptiotoiminta oli Suomessa vilkasta 1950-luvulta 1970-luvulle.

Sodan jälkeen Suomessa oli paljon lapsia – paljon myös orpolapsia ja lapsia, joista vanhemmat tai sukulaiset eivät syystä tai toisesta huolehtineet. Lastenkotejakin oli paljon, mutta niitä ei pidetty pienille lapsille hyvinä paikkoina varttua.

Yhteiskunta ei tukenut yksinhuoltajaäitejä, ja ilmapiiri heitä kohtaan oli jyrkkä. Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapsetkin saattoivat joutua silmätikuiksi.

Katsottiin, että adoptio oli molempien edun mukaista: lapsi saisi perheen ja kodin, äiti säästyisi leimautumiselta ja voisi jatkaa elämäänsä.

Adoptiotyötä tehtiin paljon. Lapset pyrittiin sijoittamaan suomalaisiin perheisiin, mutta perhettä vailla olevia lapsia oli enemmän kuin oli ottajia.

Lasten antaminen lasta kaipaaville ulkomaalaispareille nähtiin hyväksi vaihtoehdoksi. Olihan jo sodan aikana lähetetty 70 000 suomalaislasta vakaampiin oloihin Ruotsiin ja Tanskaan, jonne osa jäi.

Sodan jälkeenkin etenkin ruotsalaiset ja tanskalaiset pariskunnat kyselivät lapsia Suomesta. Ruotsissa ja Tanskassa lapsia ei annettu paljon adoptioon, sillä siellä tuettiin yksinhuoltajaäitejä.

Suomesta ulkomaille suuntautunut adoptiotoiminta oli vilkkainta 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa.

Suomalaislasten luovuttamisesta adoptoitavaksi ulkomaille kirjoitettiin sen ajan sanomalehdissä. Tilastokeskuksen rahanarvonmuuntimen mukaan 600 markkaa vuonna 1974 vastaa nykyrahassa noin 611 euroa.

Perheiden taustat selvitettiin niin hyvin kuin se oli mahdollista, kertovat 1950–1970-luvuilla adoptioita hoitaneet Pelastakaa Lapset ry:n sosiaalityöntekijät, joita professori Tarja Pösö haastatteli muistelututkimukseensa.

Pösön mukaan osalla suomalaislapsen adoptoineista pariskunnista oli jonkinlainen kytkös Suomeen: jotkut olivat lähtöisin Suomesta tai asuneet Suomessa.

Virallisen adoptiotoiminnan rinnalle syntyi myös arveluttava ilmiö: ulkomaalaiset pariskunnat etsivät lapsia adoptoitaviksi lehti-ilmoituksilla. Vaikeissa elämäntilanteissa olevat naiset tarttuivat näihin mahdollisuuksiin ja luovuttivat lapsensa pois.

”Äitejä houkuteltiin ulkomaille synnyttämään, ja heille saatettiin maksaa, kun he luopuivat lapsestaan. Epätoivoisessa tilanteessa olevia äitejä meni tähän mukaan", Kaisa Tervonen-Anrkil sanoo.

”Tätä epävirallista adoptiota saattoi tapahtua silloin paljon, vaikka määriä emme tiedä. Jo silloin sitä pidettiin ei-toivottuna ja huolestuttavana ilmiönä. Siinä oli lapsikaupan piirteitä, sillä asiat pyrittiin saada järjestymään rahalla.”

Lehti-ilmoituksia Helsingin Sanomissa kesällä 1966.

Helsingin Sanomat kirjoitti Suomesta Tanskaan suuntautuneista adoptioista 3. tammikuuta 1974. Lehden mukaan Tanskaan tuli tuolloin eniten adoptiolapsia Etelä-Koreasta, toiseksi eniten Suomesta.

HS:n mukaan tanskalaispariskunnat maksoivat adoptiosta 600 markkaa sekä Tanskaan synnyttämään tulevan äidin sairaalahoidon ja ylläpidon. Tuolloinen 600 markkaa on nykyrahassa elinkustannusindeksiin perustuvan laskentatavan mukaan noin 611 euroa.

Artikkelissa arvioidaan, että vuosittain jopa 250–300 pientä suomalaislasta saa kodin Ruotsissa ja Tanskassa. Tavallisesti lapsestaan luopuva suomalaisäiti löytyy lehti-ilmoituksella.

”Emme ole erityisen ihastuneita tapaan, jolla suomalaisia lapsia adoptoidaan, mutta se on laillista. Toivoisimme, että suomalaisten lasten adoptointi tapahtuisi samalla tavalla kuin ei-skandinaavisten lasten adoptointi eikä tällä enemmän tai vähemmän arveluttavalla tavalla”, kommentoi asiaa silloinen Tanskan oikeusministeriön toimistopäällikkö J. Herman.

Kuinka paljon Suomesta lopulta adoptoitiin lapsia ulkomaille?

Kaisa Tervonen-Arnkilin mukaan ulkomaille adoptointi oli marginaalinen ilmiö verrattuna kotimaan adoptioihin. Silti ulkomaille adoptoitiin 1950–1970-luvuilla ainakin satoja suomalaislapsia virallisesti ja epävirallisesti.

Helsingin yliopiston väitöstutkija Heikki Parviainen on sivunnut tutkimuksissaan myös Suomesta ulkomaille tapahtuneita adoptioita. Hänen mukaansa tietoja on huonosti saatavilla etenkin 1950- ja 1960-luvuilta.

Tarja Pösön tutkimuksen mukaan vuosina 1960–1976 Pelastakaa Lapset ry välitti ulkomaille 150–170 adoptiolasta.

Parviaisen mukaan luotettavimmat tiedot ovat 1970-luvulta. Silloin esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Elina Rautanen selvitti kansainvälistä adoptiotoimintaa adoptiolain uudistamisen yhteydessä.

Vuonna 1970 Suomesta tehtiin 94 adoptiota ulkomaille ja sitä seuraavana vuonna 88. Vuosina 1970–1976 oli yhteensä 331 virallista adoptiota ulkomaille. Niistä viimeisin – yksi adoptio – tapahtui vuonna 1976.

”Rautanen mainitsi YK:n selvityksen, jonka mukaan Suomi olisi ollut vuonna 1971 kolmanneksi eniten lapsia ulkomaille adoptioon antava maa Etelä-Korean ja Etelä-Vietnamin jälkeen. Kyseistä selvitystä voisi olla kiinnostava vilkaista”, Parviainen kertoo.

Tutkijoiden mukaan yksityisten adoptioiden määrää on vaikea arvioida, sillä niitä ei ole tilastoitu. Jos äiti synnytti ulkomailla, lapsesta ei välttämättä jäänyt merkintää Suomen rekistereihin.

1970-luvun alun lehti-ilmoituksia, joissa halutaan adoptoida lapsi.

Viranomaiset ja Pelastakaa Lapset ry pyrkivät kitkemään lehti-ilmoittelua ja epävirallista adoptiotoimintaa 1970-luvun kuluessa. Adoptioihin liittyvä lehti-ilmoittelu kiellettiin vuoden 1979 adoptiolaissa.

”Tässä oli mukana myös kansainvälistä profiilinnostoa. Suomen ei haluttu näyttäytyvän maana, joka ei pysty huolehtimaan lapsistaan”, Parviainen sanoo.

1970-luvulla yhteiskunnassa tapahtui muutoksia, jotka vaikuttivat merkittävästi niin kotimaahan kuin ulkomaille suuntautuneeseen adoptiotoimintaan.

Uudet ehkäisykeinot tulivat laajemmin saataville. Vuoden 1970 aborttilaki mahdollisti raskaudenkeskeytyksen myös sosiaalisista syistä. 1970-luvun alkuvuosina syntyvyys vähenikin ennätyksellisen pieneksi.

Vuodesta 1973 lähtien kuntien oli huolehdittava päivähoitopaikkojen saatavuudesta. Naisten koulutus ja työssäkäynti lisääntyivät. Sosiaaliturva kehittyi ja elintaso nousi.

1970-luvulla yksinhuoltajien asema ja asenteet heitä kohtaan paranivat. Vuosikymmenen aikana Suomessa adoptioon annettujen lasten määrä romahti, ja kansainvälisen adoption suunta kääntyi: suomalaisperheet alkoivat anoa adoptiolapsia ulkomailta.

Lähteet: Heikki Parviainen, Adoption muuttuva luonne Suomessa; Tarja Pösö, Memories about the intercountry adoption of Finnish Children.