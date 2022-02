Venäjän toimet ja pandemia ovat tuoneet uusia jäseniä maanpuolustus­järjestöön ja nuorentaneet sen keski-ikää, sanoo Minna Nenonen.

Krimin valtauksesta alkanut ja pandemialla jatkunut aikakausi on tuonut lisää jäseniä Reserviläisliittoon, joka on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö.

Sen toiminnanjohtajana aloitti elokuussa salolainen Minna Nenonen, joka puolestaan on Suomen ensimmäinen nainen valtakunnallisen reserviläisjärjestön toiminnanjohtajana.

”Selkein kasvu tuli vuonna 2015, kun Venäjä oli vallannut Krimin. Silloin alkoi näkyä halua osallistua maanpuolustustyöhön. Nyt koronaepidemia vielä lisäsi potkua entisestään”, Nenonen sanoo.

Tuorein jäsenluku on myös ennätys, 39 000 ihmistä. Määrä on noussut noin 3 000:lla Krimin valtauksen jälkeen. Olennaista myös on, että uusien jäsenten keski-ikä on pienentynyt reilusti alle 40:een ja mukaan tullut aiempaa enemmän miehistöä ja jäseniä, joilla ei ole sotilasarvoa.

Koronapandemian ei heti uskoisi vaikuttavan maanpuolustusjärjestön jäsenmääriin, mutta niin vain Nenosen mukaan on. Hänen mukaansa koronapandemiakin nähdään sellaiseksi yhteiskunnalliseksi kriisiksi, jossa osa ihmisistä näkee tärkeäksi ryhtyä maanpuolustustyöhön. Isoimman syyn takana on kuitenkin vanha tuttu.

”Sotilaallisen ilmapiirin kiristyminen Itämerellä ja suurvaltapolitiikka vaikuttavat, ja Ukraina on meitä lähellä. Ne vaikuttavat niin, että meidän toimintaan halutaan nyt tulla enemmän mukaan.”

Hänen mielestään ensimmäinen asia, mitä jokainen reserviläinen voi kiristyneessä tilanteessa tehdä, on välttää provosointia ja provosoitumista, esimerkiksi somessa. Hän toivoo ihmisiltä nyt malttia ja medialukutaitoa.

”Ei pidä lähteä provosoitumaan. Meillä on Suomessa pitkät perinteet siinä, miten näiden asioiden kanssa on toimittu, kun Venäjällä tapahtuu jotain tällaista.”

Nenonen on 42-vuotias salolainen metsästystä, kuntoilua ja golfia harrastava reservin sotilasmestari, joka uskoo ylipäällikön kykyyn johtaa Suomi ulos näistäkin kriisiajoista.

Ja ei, hän ei ole – vaikka toivoisikin olevansa – sukua tunnetummalle sotilas-Nenoselle eli tykistönkenraali Vilho Nenoselle, Suomen tykistön kehittäjälle ja Mannerheim-ristin ritarille.

Nenonen on todennäköisesti Suomen kärkinimiä, jos katsotaan kertausharjoitusvuorokausien määriä. Hän on laskenut, että vuorokausia on tullut hänelle vuosittain 30–60, kaikkiaan siis sadoittain parinkymmenen vuoden aikana. Sotilasarvo ei voi enempää nousta, paitsi jos hän osallistuisi Aliupseerista upseeriksi -kurssille.

Minna Nenosen mukaan Reserviläisliiton jäsenmäärän kasvuun ovat vaikuttaneet niin koronapandemia kuin suurvaltapolitiikka. Provosoitua ei kannata. ”Meillä on Suomessa pitkät perinteet siinä, miten näiden asioiden kanssa on toimittu, kun Venäjällä tapahtuu jotain tällaista.”

Kun vuonna 1995 naisille aukesi mahdollisuus vapaaehtoiseen asepalvelukseen, Nenonen tiesi lähtevänsä, ja vuonna 1999 hän aloitti Porin Prikaatissa kiväärikomppaniassa. Sinne hän myös palasi sopimussotilaaksi.

”Isänisä oli sotaveteraani ja -invalidi Karjalasta. Kuljin ja kasvoin veteraanien seurassa lapsesta asti. Meillä oli kotona myös maanpuolustushenkinen kasvatus”, hän selittää taustaansa.

”Reserviläistyö on minulle sydämen asia.”

Lue lisää: Kolmasosa suomalaisista kannattaa naisille pakollista asepalvelusta

Reserviläisliitto ei kannata koko ikäluokkaa, siis myös naisia, koskevaa kansalaisaloitetta maanpuolustusvelvollisuudesta. Aloitteen idea on järjestelmä, jossa kyvykkäimmät yksilöt asepalvelukseen valitaan sukupuolesta riippumatta.

Sen sijaan Nenonen kannattaa mallia, jossa myös naiset kävisivät kutsunnoissa, jolloin yhteiskunta voisi ylipäänsä tarjota heille esimerkiksi maanpuolustustietoisuutta.

Vähäisimmillään se olisi hänen mielestään tietoiskutyyppinen infotilaisuus jossakin oppilaitoksessa, missä kerrottaisiin Puolustusvoimien tarjoamista mahdollisuuksista, sen tehtävistä ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta. Ei siis mentäisi maastopuku päällä metsään pakkiruokailemaan ja tutustumaan rynnäkkökivääriin.

”Puolustusvoimissa on paljon tehtäviä, joita voi hyödyntää omissa opinnoissa, lääkintäalasta maansiirtohommiin”, hän sanoo.

”Onhan sen päivänselvää, ettei sellainen kiinnostaisi kaikkia, mutta vietäisiin ainakin tieto saataville.”

Hän myöntää, että moni nuori voi kokea esimerkiksi ympäristön tilan paljon olennaisemmaksi ja konkreettisemmaksi uhaksi kuin jonkin epämääräisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden. Viime viikkojen kiristynyt tilanne tosin on tuonut tähänkin asetelmaan uusia puolia.

” "Kerran yhdellä kurssilla minultakin kysyttiin, miksi en huuda. Sanoin, että ei sitä tehdä enää armeijassakaan.”

”Suomalaisilla on edelleen vahva maanpuolustustahto. Nuoremmasta polvesta huomaa, että heille tärkeätä on myös tasa-arvo ja vihreät arvot, mutta kyllä hekin haluavat Suomen säilyttää.”

Reserviläisliiton lempilapsi eli kertausharjoitukset ovat koko lailla jäissä koronapandemian vuoksi, kun varuskunnissa on vaikeaa selviytyä tavallisesta koulutuksestakin. Mutta kun kertausharjoitukset aikanaan taas käynnistyvät, Nenonen toivoo niiden määrään roimaa lisäystä.

Kertausharjoitusvuorokausien määrä vuodessa on ollut 20 000:n luokkaa, mikä tarkoittaa, että kovin moni reserviläinen ei niihin pääse tai joudu.

”Niiden määrää pitää kasvattaa, ne voisi vähintään tuplata. Mutta tähän liittyy tietysti sekin, mikä on Puolustusvoimien tarve. Se myös tarvitsee lisää määrärahaa kouluttamiseen.”

Kaikkia kertauksiin haluavia reserviläisiä Nenonen kehottaa tutustumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssitarjontaan, josta hänen mielestään löytyy kaikille kiinnostavaa toimintaa. Hän on itsekin toiminut yhdistyksen kouluttajana.

”Siellä sotilasarvoon katsomatta osaaminen ratkaisee ja se, että ihmiset kohtelevat toisiaan tasa-arvoisesti. Siellä keskitytään koulutukseen ja sen laatuun. Kerran yhdellä kurssilla minultakin kysyttiin, miksi en huuda. Sanoin, että ei sitä tehdä enää armeijassakaan.”