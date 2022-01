Hallitus linjasi tiistaina, että nykyisiä rajoituksia koronavirus­epidemian hillitsemiseksi on jatkettava helmikuun puoliväliin saakka. Tämä tarkoittaisi tiukkoja ravintolarajoituksia ja koronapassin käytön jäädyttämistä.

Mitä mieltä asiantuntijat ovat tuoreista rajoitussuunnitelmista?

HS kysyi professorilta ja ylilääkäriltä, kuinka paljon nykyisessä epidemiatilanteessa tarvitaan rajoituksia sitä hillitsemään. Miksi rajoituksia ei voitaisi höllentää?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi tiistaina katsovansa, että laajamittaisilla rajoitustoimilla ”lienee saavutettavissa vain vähän hyötyä”.

Keskiviikkona THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta täsmensi kantaa.

”Emme ole sitä mieltä, että rajoituksia pitäisi tässä ja nyt lähteä kiireesti purkamaan. Mutta ei ole erityisiä perusteita mennä myöskään nykyistä tiukempaan lockdown-suuntaan. Ymmärtääkseni sosiaali- ja terveysministeriössä on mietitty, pitäisikö rajoituksia vielä lisätä nykyisestä”, Tervahauta sanoi HS:lle.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkusen mielestä koronavirusepidemian tukahduttaminen ei ainakaan omikronmuunnoksen suhteen ole länsimaissa mahdollista.

”Omikronmuunnos on aivan liian tartuttava. Jos alkaa sataa lunta, emme lumentuloakaan pysty estämään, vaikka kuinka haluaisimme.”

Toisaalta hänen mielestään rajoitusten täydellinen purkaminenkin tässä vaiheessa aiheuttaisi sairaaloille ylikuormittumisen.

”Meillä on yhä yli 500 000 yli 12-vuotiasta täysin ilman rokotesuojaa ja iso osa alle 12-vuotiaista myös. Koska virusta on liikkeellä paljon, rajoitusten poistaminen johtaisi sairastamiseen, sairaalahoidon kuormittumiseen, vakavien tautitapausten nousuun ja kuolemiin”, Julkunen sanoo.

”Eli toisin sanoen kyllä tautia kannattaa rajoittaa.”

Siihen Julkunen ei ota kantaa, kuinka tiukkoja rajoitusten tällä hetkellä tulisi olla. Tärkeää on häneen mukaansa tasapainottelu: taudin leviämistä väestössä tulee viivästyttää mutta samalla varmistaa yhteiskunnan toiminta.

”Näin voidaan varmistaa, että yhä useampi ehtii saada rokotteen ja sairaalakuormitus pysyy kohtuullisena.”

Julkunen painottaakin ennen kaikkea koronarokottamisen tärkeyttä: rokotuskattavuuden lisäämistä ensimmäisten ja toisten annosten osalta sekä kolmansia annoksia.

”Seuraavaksi tärkeimpänä rokottamisen jälkeen painottaisin yksilötason toimia eli riittävää etäisyyttä muihin, maskin käyttöä, hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja sairaana kotiin jäämistä”, Julkunen sanoo.

”Vasta sitten, kun nämä eivät riitä tai niissä on puutteita, tarvitaan yhteiskunnallisia toimia kuten rajoituksia.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan vielä ei ole se hetki, että rajoituksia voitaisiin purkaa.

”Epidemiatilanne ei ole vakaa. Epidemiaa on yhä tarpeen hillitä, ja voimassaolevien rajoitusten jatkaminen on toistaiseksi tarpeellista”, Ruotsalainen sanoo.

”Nykyisillä toimenpiteillä haetaan sairaalahoidon huipun kuormituksen madaltamista.”

Ruotsalainen määrittelee edustavansa koronalinjaa, jossa tärkeänä pidetään epidemian leviämisen hallintaa ja ennakoivaa toimintaa.

Ruotsalainen painottaa etenkin sitä, että terveydenhuolto ja sairaalat eivät vielä tässä epidemiatilanteessa kestäisi rajoitusten höllentämistä, sillä sairaalahoidon tarve kasvaa aina kahden viikon viiveellä tapausmäärien noususta.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla kuormitus on rajoituksista huolimatta kasvanut joulun jälkeen voimakkaasti. Husin rajoitukset tulivat voimaan hieman ennen vuodenvaihdetta.

Joulua ennen kuntien terveyskeskussairaaloissa Hus-alueella oli 41 koronapotilasta, nyt potilaita on 217. Erikoissairaanhoidossa vastaavat määrät ovat 38 ja viime viikolla korkeimmillaan 134.

”Emmekä voi sanoa, että kokonaissairaanhoidon tarve olisi laskussa. Oletettavaa on, että joulun jälkeen avatuissa kouluissa ja päiväkodeissa leviävät tartunnat heijastuvat viiveellä lukuihin.”

Lisäksi Ruotsalainen muistuttaa varotoimista kuten lähikontaktien välttämisestä ja FFP2-hengityssuojaimen tai kirurgisen maskin käyttämisestä.

Tärkeimmäksi viestikseen hän kuitenkin sanoo sen, ettei nyt pidä tehdä hätäisiä suunnanmuutoksia rajoitusten purun suhteen.

"Tilanteeseen liittyy yhä erittäin paljon epävarmuustekijöitä, ja tiedämme omikronmuunnoksesta vielä liian vähän. Ennenaikainen avaaminen on lyhytnäköistä.”

Oikaisu 19.1. kello 19.55: Jutun otsikossa ja kertaalleen tekstissä kerrottiin virheellisesti, että Eeva Ruotsalaisen titteli on ylilääkäri. Hän on apulaisylilääkäri. Erikoissairaanhoidossa olleiden määrä 134 on viime viikon korkeimmillaan ollut luku.