Tällä viikolla on keskusteltu erityisesti siitä, kuinka tiukat rajoitukset ovat tarpeen epidemian hillitsemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestävät torstaina viikoittaisen tilannekatsauksensa koronavirustilanteesta.

HS näyttää kello 10 alkavan tilaisuuden suorana tässä jutussa.

Tällä viikolla on keskusteltu erityisesti siitä, kuinka tiukat rajoitukset ovat tarpeen epidemian hillitsemiseksi. Hallitus on linjannut, että nykyrajoituksia on jatkettava helmikuun puoliväliin saakka.

THL:n mielestä laajamittaisilla rajoitustoimilla ”lienee saavutettavissa vain vähän hyötyä”.

”Emme ole sitä mieltä, että rajoituksia pitäisi tässä ja nyt lähteä kiireesti purkamaan. Mutta ei ole erityisiä perusteita mennä myöskään nykyistä tiukempaan lockdown-suuntaan. Ymmärtääkseni sosiaali- ja terveysministeriössä on mietitty, pitäisikö rajoituksia vielä lisätä nykyisestä”, täsmensi THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta HS:lle keskiviikkona.

Tilaisuudesta odotetaan uusimpia tietoja epidemiatilanteesta eli esimerkiksi sairaaloiden kuormituksesta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja strategiajohtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä ylilääkäri Otto Helve THL:stä.