Helsingin ja Savonlinnan väliä lentävän Transaviabaltikan kone palasi kentälle heti nousun jälkeen. HS kertoi yhtiön toisen samanlaisen koneen turvallisuushuolista lokakuussa.

HS:n lokakuussa julkaisemassa uutisessa kerrottiin, että Suomessa lennot aloittanut kone joutui jo vuosia sitten Ruotsissa kahdesti vaaratilanteeseen. Se on eri kone kuin keskiviikkona ongelmiin joutunut kone.

Liettulaisen lentoyhtiön kaksimoottorinen potkuriturbiini­kone joutui vaaralliseen tilanteeseen keskiviikkoiltana, kun toinen sen moottoreista sammutettiin nousun aikana ja kone palasi takaisin Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Finavian viestinnästä vahvistetaan HS:lle, että Transaviabaltikan Savonlinnaan lentänyt kone kääntyi takaisin nousun jälkeen. Kyseessä ei ollut hätälasku.

Koneen päälentäjä Erwin Jonker kertoo, että pian nousun jälkeen oikeanpuoleisessa moottorissa ilmeni häiriö ja se sammutettiin, jotta muilta vaurioilta vältyttäisiin. Ohjaajat antoivat mayday-kutsun lennonjohtoon ja pyysivät päästä palaamaan Helsinki-Vantaalle.

”Toimimme kaikkien ohjeiden mukaan ja laskeuduimme 8 000 jalan korkeudesta turvallisesti takaisin kiitotielle”, Jonker sanoo.

Koneessa oli kaksi matkustajaa. Jonkerin mukaan konerikko on vakava tilanne, mutta kukaan ei ollut tilanteessa vaarassa.

Kun konetta sitten maassa tutkittiin, ilmeni, että sen vaihteisto oli hajonnut ja koko moottori pitää uusia. Sellainen on Jonkerin mukaan jo tilattu Yhdysvalloista ja sen asentamisessa menee ehkä kymmenen päivää.

Hänellä ei ollut aiemmin kokenut vastaavaa tilannetta, jossa toinen moottori lakkaa yllättäen ilman ennakkovaroitusta toimimasta.

”Kone oli yllättävän helppo lentää yhdellä moottorillakin. Se oli simulaattorissa vaikeampaa”, hän sanoo.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen vahvistaa tiedot.

”Siellä on tehty moottorin sammuttaminen ja paluu yhdellä moottorilla", Pöntinen sanoo.

”Totta kai jos kahden moottorin koneella toinen moottoreista sammutetaan ja tullaan alas, se on vaaratilanne.”

Yhtiö on sama, jonka lentoturvallisuus­huolista HS kertoi lokakuussa. Yhtiöllä on Suomessa käytössään kaksi samanlaista, 19-paikkaista Bae Jetstream -konetta, joiden valmistus on lopetettu jo 1990-luvulla.

Lue lisää: Ruosteisen lentokoneen moottorit hyytyivät kesken lennon Ruotsissa – Nyt sama kone alkaa kuljettaa suomalaisia matkustajia

Toisen koneen lentoturvallisuus oli esillä joitakin vuosia sitten Ruotsissa, jossa se joutui kahdesti vaaratilanteeseen. ES-PJR-rekisterinumerolla lentävästä koneesta löytyi esimerkiksi ruostevaurioita, kun viranomaiset tutkivat sitä.

Nyt Suomessa ongelmiin joutunut kone on yhtiön toinen kone, jonka rekisterinumero on ES-PJA.

Yhtiön asianhoitaja Jyri Koponen sanoo, että yhtiön toinen kone operoi liikennettä sillä aikaa, kun toinen on korjattavana.

Pöntinen huomauttaa, että lentokoneet on sertifioitu ja ohjaajat on koulutettu toimimaan samanlaisissa tilanteissa kuin keskiviikkona tapahtui.

”Tapahtunut on vakava vaaratilanne, mutta ei poikkeus maailmalla eikä Suomessa”, hän sanoo.

”Näitä tapahtuu Suomessa erittäin harvoin, yksittäistapauksia vuodessa, ei edes joka vuosi.”

Pöntinen kertoi torstaina, ettei virasto ollut vielä saanut tapahtuneesta tarkkaa raporttia.

Ruotsissa ES-PJR-konetta operoi aikoinaan virolainen lentoyhtiö Avies. Ruotsin Onnettomuustutkinta­lautakunnan raportin mukaan koneessa oli muun muassa korroosiovaurioita.

Pöntisen mukaan nämä ongelmat ovat takanapäin eikä niiden perusteella arvioida koneen lentokelpoisuutta. Konetta huoltaa hänen mukaansa nyt eri huolto-organisaatio. Vastaavaa Pöntinen sanoi HS:lle jo lokakuussa.

”Traficomilla ei ole ollut syytä puuttua yhtiön operointiin.”

Liettualaista lentoyhtiötä valvoo ensisijaisesti viranomainen, joka on sille myöntänyt toimiluvan, Pöntinen painottaa. Yhtiö lähettää raportit mahdollisista vaaratilanteista ensisijaisesti tälle valvovalle vastuuviranomaiselle.

”Operointimaana me voimme tehdä kohdennettuja asematasotarkastuksia. Niitä tehdään erityisesti, jos on syytä epäillä epäselvyyksiä.”

Jos Suomen Onnettomuustutkintalautakunta (Otkes) toteaa Helsinki-Vantaan lentokentällä tapahtuneen vakavaksi vaaratilanteeksi, se voi tutkia asian.