Muutoksen taustalta ei löydy sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamaa suositusta. STM ei ole antanut uutta ohjauskirjettä eikä ole sellaista ennen viikonloppua antamassa.

Sairaanhoitopiirit ja kaupungit eri puolella Suomea kertoivat perjantaina muuttavansa koronaa sairastavien eristystä koskevia käytäntöjään.

Muun muassa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoito­piireissä luovutaan tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei tartuntataudeista vastaava lääkäri tee enää sairastuneiden eristyspäätöksiä. Sen sijaan oireisia neuvotaan jäämään kotiin. Käyttöön tulevat normaalit sairauspoissaolokäytännöt.

Tartunnan saaneita ohjeistetaan eristäytymään omaehtoisesti ja ilmoittamaan altistumisesta lähikontaktissa olleille.

Pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit tiedottivat käytäntöjensä muuttamisesta jo aiemmin perjantaina. Vastaavan päätöksen on tehnyt Turun kaupunki. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vasta arvioidaan asiaa.

Mutta miksi muutos tehtiin juuri nyt?

Lue lisää: Korona­eristyksistä luovutaan pääkaupunki­seudulla sekä Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaan­hoito­piireissä

muutoksen tehneet alueet perustelevat muutosta nopeasti huonontuneella koronatilanteella.

Sairaanhoitopiirien mukaan eristykseen asettamisella ei ole enää epidemiologisia perusteita, koska suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut testituloksen tullessa tartuntatauti­viranomaisen tietoon. Näin jälkikäteen tehdyillä eristyspäätöksillä ei voida ehkäistä tartuntojen leviämistä.

Lisäksi alueet perustelevat muutosta sillä, että kotitesteillä varmennetut tartunnat eivät ylipäätään tule tartuntatauti­viranomaisten tietoon.

Muutoksen taustalta ei löydy sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamaa suositusta. STM ei ole antanut uutta ohjauskirjettä eikä ole sellaista ennen viikonloppua antamassa.

Ylilääkäri ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Jaana Leppäaho-Lakka Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo, että alueilla on oltu asiasta yksimielisiä.

”Helsinki on tätä pidempään selvitellyt. Me muut olemme olleet asiasta samaa mieltä. Olemme keskustelleet tästä pitkään”, hän sanoo.

Myös infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta kertoo, että sairaanhoito­piirit ovat miettineet asioita yhdessä.

”Totta kai me infektiolääkärit olemme käyneet ja tulemme käymään vuoropuhelua. Suurissa kaupungeissa, joissa on paljon potilaita, jäljitys on täydellisesti ruuhkautunut”, hän sanoo.

Tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön eristykseen asettamisesta. Eristämisestä voidaan päättää, jos taudin leviämisen vaara on ilmeinen ja jos taudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä.

Syrjäsen mukaan eristämisen pitää olla välttämätöntä. Hänen mukaansa hyvät epidemian hallintakeinot ovat tällä hetkellä rokottautuminen, omaehtoinen karanteeni, kotiin jääminen kipeänä ja vakava suhtautuminen altistumiseen.

Reilu viikko sitten Helsingin, Espoon ja Vantaan tartuntatauti­viranomaiset päättivät vastoin hallituksen hyväksymää strategiaa luopua pääosin karanteenien asettamisesta.

Tuolloin STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi, että kyse on tartuntatautilain mukaisen menettelyn noudattamatta jättämisestä.