Paras selvitysprosentti on Oulussa. Tilastot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta raiskausten selvittämisestä.

Raiskausrikosten selvitysprosenteissa on HS:n selvityksen perusteella merkittäviä eroja eri puolilla Suomea. Selvästi pienimmät selvitysprosentit ovat poliisilaitoksista Itä-Uudellamaalla ja suurista kaupungeista Itä-Uudenmaan laitoksen alueeseen kuuluvalla Vantaalla.

Suurimmat selvitysprosentit löytyvät puolestaan Pohjois-Suomen poliisilaitoksilta.

Selvitysprosenttien alueelliset erot herättävät kysymyksen, voiko raiskauksen selvittämisen todennäköisyys vaihdella sen mukaan, minkä poliisilaitoksen alueella rikos sattuu tapahtumaan.

Poliisi on luokitellut vuosina 2017–2021 raiskausrikoksista selvitetyiksi Vantaalla 39 prosenttia ja koko Itä-Uudenmaan laitoksen alueella 46 prosenttia.

Ero muihin suuriin kaupunkeihin ja poliisilaitoksiin on selvä.

Kaikkien muiden suurimpien kaupunkien ja poliisilaitosten alueella selvitysprosentit ylittävät 50:n rajan. Koko maan selvitysprosentti on 66 prosenttia.

Vantaan selvitysprosentti jää yli 45 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin Oulussa. Sen selvitysprosentti on 15 suurimmasta kaupungista paras. Myös muiden kaupunkien välillä on kymmenien prosenttiyksikköjen eroja.

Selvitetyllä rikosepäilyllä poliisi tarkoittaa sellaisia tapauksia, jotka se toimittaa syyteharkintaan. Kyse ei siten ole tuomioon johtaneista tapauksista.

Miksi Vantaalla on pienempi selvitysprosentti kuin muissa suurissa kaupungeissa?

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisarion Heidi Niemen mukaan raiskausrikosten tutkinnan tilaa on vaikea arvioida pelkkien selvitysprosenttien perusteella.

Hän kuitenkin sanoo, että rikostutkijoiden työkuorma on Itä-Uudellamaalla suuri ja tutkittavia juttuja on ruuhkaksi asti.

”Itä-Uudenmaan poliisilaitos sijoittuu valtakunnan kärkipäähän siinä, kuinka paljon rikoslakirikoksia on tutkittavana yhtä poliisia kohti. Poliisilaitoksella on tehty paljon tutkintaprosessien kehittämistä, ja raiskausrikosten selvitysprosentit ovat nousseet parina viime vuotena. Tilanne on menossa parempaan suuntaan”, hän sanoo.

Niemi huomauttaa, että poliisi tekee välillä paljon tutkintaa myös sellaisissa tapauksissa, jotka eivät johda syyteharkintaan eivätkä näy siten parempana selvitysprosenttina tilastoissa.

Tällöin kyse voi olla esimerkiksi tilanteista, joissa epäillyn henkilöys jää mysteeriksi tai esitutkinnassa käy ilmi, ettei rikosta olekaan syytä epäillä tapahtuneen.

Entä miksi Oulussa on muita suuria kaupunkeja suurempi selvitysprosentti?

Oulun poliisin rikosylikomisario Janne Koskela uskoo, että raiskausrikosten suuri selvitysprosentti on seurausta poliisilaitoksen tietoisista panostuksista tutkintaan viime vuosina.

Oulun selvitysprosentti on parantunut Koskelan mukaan samaan aikaan, kun laitos on kohdistanut henkilöstöresurssejaan henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten tutkintaan sekä tehnyt aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kansa.

”Selvitysprosentti on yksi osoitus siitä, että perustyö on tehty varsin hyvin”, Koskela sanoo.

Pelkkä selvitysprosentti ei kerro suoraan siitä, miten laadukkaasti poliisi on tutkinut rikosepäilyt.

Raiskausepäilyjä tutkitaan poliisissa osin hyvin ja ammattitaitoisesti, mutta rikostutkinnan tasossa ja tehokkuudessa esiintyy myös puutteita. Joissakin tapauksissa poliisi on toimittanut syyttäjälle heikosti tutkittuja rikosepäilyjä.

Ne eivät välttämättä johda oikeudenmukaisen lopputulokseen syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston erikoistutkija Heini Kainulainen.

Kainulainen on toiminut muun muassa tutkijana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa sekä rikosoikeuden professorina Turun yliopistossa. Hän on tutkinut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yli kahden vuosikymmenen ajan.

Hänen mukaansa selvitysprosenttien perusteella ei voi suoraan päätellä, millä alueilla raiskausepäilyt tutkitaan hyvin ja missä mahdollisesti ei.

”Uskon, että laadultaan hyvää ja huonoa tutkintaa tapahtuu molemmissa ääripäissä”, Kainulainen sanoo.

Kainulaisen mukaan rikosprosessin kyvyttömyys saattaa poliisin tutkimia rikosepäilyjä tuomioistuimeen asti on suuri ongelma. Poliisin kirjaamista raiskausepäilyistä on johtanut viime vuosina syytteeseen noin 20 prosenttia ja langettavaan tuomioon noin 15 prosenttia.

Selvitysprosentteihin voi vaikuttaa tutkinnan laadun ja poliisin voimavarojen ohella myös muun muassa se, millaisia raiskausepäilyjä tutkintaan päätyy.

Poliisin on helpompi selvittää sellaisia tapauksia, joissa uhri tietää entuudestaan rikoksesta epäillyn henkilöllisyyden.

”Myös se vaikuttaa, millaisella asenteella ja ammattitaidolla juttua lähdetään poliisissa tutkimaan. Ensiarvoisen tärkeää on, että poliisi osaa olla sensitiivinen uhria kohtaan. Siinä esiintyy eroja”, Kainulainen sanoo.

HS kertoi 16. tammikuuta seksuaalirikoksia ja lähisuhdeväkivaltaa koskevien tutkintojen ongelmista. Kirjoituksessa esiteltiin tapauksia, joissa poliisi on muun muassa sivuuttanut todisteita ja jättänyt kuulematta todistajia. Osa esitutkinnoista on myös venynyt hyvin pitkiksi ilman pätevää syytä.

Poliisin pitäisi siis löytää tasapaino siinä, ettei rikosepäilyjä saateta syyteharkintaan hutaisemalla mutta ei myöskään jätetä esitutkintoja lojumaan keskeneräisinä pitkiksi ajoiksi.

”Seksuaalirikostutkinta on kehittynyt ja poliisi on panostanut siihen, ja myös rikostutkinnan menetelmät ovat kehittyneet. Tutkinnan laatu on kuitenkin edelleen epätasaista. Joskus se on hyvää, joskus huonoa”, Kainulainen sanoo.

Kaikki eivät ole samaa mieltä tutkinnan tason kehittymisestä.

Kokenut rikosasianajaja Maija Häyrinen kertoi torstaina HS:n haastattelussa havaitsemistaan tutkinnan ongelmista. Hänen mielestään esitutkinnan taso on seksuaali- ja lähisuhdeväkivallan osalta huonontunut viime vuosina, mikä näkyy sekä poliisin asenteissa että osaamisessa.

