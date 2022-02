Maapallo lämpenee, eikä sitä näytä pysäyttävän mikään. Varautua pitää, mutta miten? Maailman vaikutusvaltaisin tiedeprojekti julkaisee pian ihmiskunnan kohtalonkirjoituksen, ja se on pitkälti Tero Mustosen käsialaa.

Ilmasto on luisumassa lämpökauteen; sitä ei näytä pysäyttävän mikään. Maailma odottaa sydän syrjällään, mitä planeetan kuumenemisesta seuraa, sillä sitä voidaan enää vain hillitä ja hidastaa.

Väistämättömään pitää varautua. Mutta miten?

Tämä mies tietää.

Pohjoiskarjalainen Tero Mustonen on juuri kirjoittanut osan jättimäisestä raportista, jonka sisältö vaikuttaa meihin kaikkiin.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportilla on iso merkitys, onhan kyseessä koko maailman vaikutusvaltaisin tiedeprojekti. Se on kaikkien aikojen kattavin selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista luontoon, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Raportti ohjaa lähivuosien ilmastopolitiikkaa.

Mustonen on raportin pääkirjoittaja. Pääkirjoittajia on toki muitakin, mutta Mustosen vastuulla ovat Eurooppa ja arktiset alueet.

Raportin sisältö on toistaiseksi salainen, mutta kauaa ei tarvitse enää odottaa. Ihmiskunnan kohtalonkirjoitus julkaistaan vielä ennen kuin helmikuu vaihtuu maaliskuuksi.

Nyt ei kuitenkaan kirjoiteta raporttia vaan sahataan moottorisahalla reikää Saimaan Puruveden jäähän Kesälahdella. Tämä on yksi keino varautua tuleviin muutoksiin.

Puruvedellä nuotataan muikkua.

On vielä aivan pimeää, kun moottorikelkkaletka suuntaa Kesälahden kalasatamasta järvelle. Kuu valaisee tienoota laajalla selällä pikkupakkasessa.

Ei ole sattumaa, että ilmastoraportin pääkirjoittaja on juuri nuottaamassa.

”Tämä ylläpitää sekä kulttuuria että luontoa. Nuottaus on kestävää luonnonvarojen käyttöä, sen hiilijalanjälki on pieni. Saaliin mukana poistuu ravinteita järvestä, mikä parantaa veden laatua”, Mustonen kertoo katsellessaan nuottaporukan työtä.

Jää on paksua, noin 30-senttistä, läpikuultavaa teräsjäätä. Silti täälläkin näkee, että jotain hälyttävää tapahtuu. Ilmastonmuutoksen myötä jää on muuttanut muotoaan.

”Jää haurastuu ja heikkenee”, Mustonen sanoo ja ottaa avannosta sahatun, kartiomaisen jääkimpaleen syliinsä. Se näyttää jättimäiseltä timantilta.

Jäässä näkyy tikkumaisia pystyraitoja. Tikkuuntuminen kertoo haurastumisesta. Kun sitä on paljon, jää ei enää välttämättä kestä, vaikka se olisi paksukin.

Nuottaporukan vetäjä Lauri Hämäläinen sahaa Puruveden jäähän avannon nuottausta varten. Kokuavanto tehdään nyt konevoimalla, mutta yhtä lailla se voitaisiin tehdä perinteisellä jääsahalla. ”Perinne ei jatku, jos sitä ei jatka”, sanoo 32-vuotias kalastaja.

Aurinko on noussut ja paistaa kirkkaalta taivaalta kohti vitivalkoista järvenselkää ennen kuin nuotta saadaan jään alle.

Vettä on alla 25 metriä. Se on kirkasta.

Sitten odotellaan. Nuotta laajenee vähitellen täyteen mittaansa. Siitä pitävät huolen pienillä moottoreilla vedettävät levittäjät verkon molemmilla sivuilla.

Talvinuottaus ja kalastus ovat lähellä Mustosen sydäntä, onhan hän tutkijantyönsä ohella ammattikalastaja.

Väitöstutkimuksessaan Mustonen selvitti ilmastonmuutoksen vaikutuksia talvinuottaukseen Puruvedellä ja poronhoitoon Siperiassa. Lisäksi hän on toiminut eräoppaana Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Odotellessa on aikaa syödä eväitä ja puhua tulossa olevasta kohtalonkirjoituksesta. Sellainen IPCC-raportti on. Siinä annetaan suosituksia, joiden avulla maapallon lämpötila pystyttäisiin pitämään ihmiskunnan ja ruoantuotannon kannalta siedettävissä rajoissa.

Tulevan raportin sisältö on vielä arvoitus, mutta jotain voi päätellä pelkästään seuraamalla Mustosta.

Vuonna 2000 hän perusti vaimonsa Kaisu Mustosen kanssa Lumimuutos-osuuskunnan. Se tekee konkreettista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi.

Osuuskunnassa on mukana yli 40 alkuperäiskansojen luontaistalouskylää muun muassa Alaskasta, Kanadasta, Grönlannista ja Siperiasta, ja ammattikalastuskyliä myös Suomesta.

Yhteisöllinen osuuskunta ennallistaa soita, metsiä ja kokonaisia valuma-alueita takaisin kohti luonnontilaa sekä elvyttää perinteisiä luontaiselinkeinoja, esimerkiksi talvinuottausta Puruvedellä.

Yksi avainkohde on Linnunsuo Kontiolahden Selkiellä, jossa Mustoset asuvat. Entinen turvetuotantoalue on ennallistettu monipuoliseksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi lintukosteikoksi.

”Kun muut debatoivat, me teemme”, Mustonen sanoo.

Tero Mustonen (oik.) seuraa, kun Karoliina Lehtimäki ja Henri Leskinen työntävät avannon jääkannen sivuun. Nuottauksen päätyttyä se siirretään takaisin avannon peitoksi.

Linnunsuon ja sitä ympäröivän Jukajoen valuma-alueen kunnostaminen on malliesimerkki vuosien työstä, joka on tuottanut tulosta.

Teollisen turvetuotannon vuoksi kuivattu suo on upotettu uudelleen veteen. Siitä on tullut merkittävä monimuotoisuusalue. Kosteikolla on havaittu lähes 200 lintulajia.

Kalakuolemien vaivaaman Jukajoen uomaan on palautettu luonnollinen elinympäristö kaloille. Joesta on tullut taimenen kutualue.

”Joki saa taas elää”, Mustonen sanoo.

Sitten on hiilihyöty. Se on isoin asia ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.

”Turvetuotantoalueelta vapautui paljon hiilidioksidia, mutta maaperän hiilidioksidipäästöt loppuivat heti alueen allastamisen jälkeen. Suo palautuu vähitellen hiilinieluksi”, Mustonen kertoo.

Voi arvata, että jotain tämän kaltaista raporttikin ehdottaa, eri mittakaavassa tosin.

Ilmastonmuutoksen näkyvät vaikutukset ovat toistaiseksi vain kiihtyneet. Maapallo on lämmennyt ennätyskuumaksi.

IPCC:n raportin ensimmäisen osan kansainvälinen ilmastopaneeli julkisti viime elokuussa. Se käsitteli ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa.

Loppupäätelmä oli, että jos maapallon lämpeneminen halutaan rajoittaa Pariisin ilmastosopimuksessa tavoiteltuun 1,5 asteeseen, ilmastopäästöt pitäisi puolittaa tällä vuosikymmenellä. Hiilineutraalius pitäisi saavuttaa viimeistään vuonna 2050.

Muutos etenee silti vääjäämättä, ja se vaikuttaa jo nyt.

IPCC-raportin seuraava osa, jota Mustonenkin valmistelee, julkaistaan maanantaina 28. helmikuuta. Sen viesti tulee olemaan hyvin vakava.

Viime aikoina koetut lämpöennätykset ja helleaallot, tuhoisat maastopalot sekä rankkasateet ja tulvat sekä kuivuuskaudet ovat esimakua tulevasta.

Valtameret ovat lämmenneet ennätystasolle, arktisen merijään alue on sulanut ennätyspieneksi, ja jäätiköt sulavat kiihtyvällä vauhdilla.

Merenpinta nousee, koska suurin osa ilmakehän lisälämmöstä on varastoitunut valtameriin. Tyynenmeren pienet saarivaltiot ovat vaarassa jäädä veden alle.

Arktinen alue lämpenee ainakin kaksinkertaisella nopeudella muuhun maailmaan nähden, jopa 3–6 astetta vuosisadan loppuun mennessä verrattuna 1850-luvun lämpötiloihin.

Monilla alueilla keikutaan jään varassa vähän samalla tavalla kuin kartionmuotoinen jääpala Mustosen sylissä. Jää sulaa niin napa-alueilla kuin Puruvedelläkin.

Kun vielä 1960-luvulla nuotalle pääsi marraskuussa ja jäällä pystyi olemaan toukokuulle, nyt kausi kestää usein enää kolme kuukautta.

Täältä Puruveden jäältä Mustonen on pystynyt viemään tietoa talvisista oloista ja niiden muutoksista myös YK:n tietoon ja uuteen raporttiin, joka käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon ja ihmisiin sekä mukautumista tulevaan.

Raporttiin tulee myös poliittisille päättäjille suunnattuja suosituksia, jotka koskevat koko Eurooppaa. Niiden sanamuotoja Mustonen hioo tänäänkin, kesken nuotanvedon.

Nuotta on saatu sumpuksi. Kalastajat Henri Leskinen (vas.), James Reo ja Karoliina Lehtimäki nostavat verkon jäälle.

Mustonen istuu moottorikelkan selkään, hurauttaa rantaan ja kaivaa esiin puhelimen. Puruveden rannalla hän osallistuu YK:n ilmastopaneelin kokoukseen.

”Raportti on valmis. Nyt käydään läpi listaa tärkeimmistä viesteistä poliittisille päättäjille. Tämä on tärkein ja painokkain kokous, joka määrittää lähivuosien ilmastopolitiikan”, Mustonen kertoo.

Sanamuodoista odotetaan kovia. Jo vuosia ilmastokokouksissa on sanottu, että päästöjen vähentämisellä on kiire.

Nyt on kiireempi. Siksi uudessa raportissa on myös ilmastoahdistusta koskeva osuus sekä käytännön ratkaisuja.

”Nyt ei ole aika luovuttaa vaan painaa kaasua”, Mustonen sanoo.

Mutta miten muikun nuottaaminen auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen?

Ensimmäinen hyöty on Mustosen mukaan tieto ja viisaus, hiljaisen tiedon leviäminen niin kalastuksesta kuin jään lukemisestakin.

”Puruveden nuottauksella on pitkä historia. Se tunnetaan kirjallisistakin lähteistä 1300-luvulta saakka. Perinne on pitänyt pintansa yhteiskunnan muutosten läpi”, Mustonen sanoo.

”Se on viisausperinnettä, johon kuuluu myös kohtuuden käsite. Siitä pitäisi ottaa oppia.”

Iso merkitys on myös ruokaturvalla. Kun sään ääri-ilmiöt riepottelevat – esimerkiksi tulvat ja kuivuus vievät sadon ja vaikkapa sähköt katkeavat – kalastus voi olla ratkaiseva tapa hankkia ruokaa.

”Kalastuksen rooli ruokaturvallisuuden ylläpitäjänä on tärkeä”, Mustonen sanoo.

”Nuottaus kertoo pohjoisen luonnon kokonaisuudesta. Globaali muutos on raju, mutta perinteiset luontaiselinkeinot auttavat paikallisyhteisöjä selviytymään.”

Sitten on vielä kulttuurin säilyminen. Se on tärkeää yksistäänkin.

”Ei ole itsestäänselvyys, että olemme täällä jäällä vuonna 2022”, Mustonen sanoo.

”Kyllä tämä täyteen saadaan”, sanoo Karoliina Lehtinen ja ämpäröi päivän saalista kuljetuslaatikkoon. Siihen mahtuu 300 kiloa muikkua.

Iltapäivä on jo pitkällä, kun nuottaa aletaan nostaa. Puruveden avannossa kuhisee. Hopeanhohtoiset muikut kimaltelevat keskitalven auringossa.

Saaliina on noin 300 kiloa kestävästi pyydettyä kalaa. Ne lähtevät myyntiin muun muassa Reko-lähiruokajärjestelmän kautta suoraan kuluttajille.

Eikä se ole ihan mikä tahansa muikkua vaan Puruveden muikkua. Se sai EU:n komissiolta alkuperäisnimisuojan vuonna 2013. Nimisuoja on ikään kuin sertifikaatti, joka takaa kalan alkuperän.

Puruveden talvinuottaus puolestaan listattiin Elävän perinnön kansalliseen luetteloon vuonna 2017 – yhtä aikaa saunomisen ja joulupukin kanssa.

Voi olla, että Puruveden muikusta tulee pian myös maailmanlaajuinen kuuluisuus. Saimaan alueen kunnat vievät eteenpäin ehdotusta tehdä Saimaasta Unescon maailmanperintökohde.