K-Citymarketeissa on ollut pieni valikoima välineitä jo yli vuosikymmenen ajan, ja S-ryhmä toi kymmeniä välineitä Prisman verkkokauppoihin tässä kuussa. Erikoisliikkeessä kysynnän kasvu näkyy selvästi.

Seksivälineiden myynti ei enää tapahdu – pelkästään – merkitsemättömissä pahvilaatikoissa postimyynnin välityksellä. Niin globaalisti kuin Suomessakin välineiden markkina on kasvanut mittavasti, ja joulukuussa S-ryhmä tiedotti tuovansa Prisman verkkokauppaan kymmenittäin seksivälineitä.

Tuotteet ovat olleet ostettavissa nyt reilun viikon ajan. Käyttötavarakaupan myyntipäällikön Päivi Holen mukaan asiakkaat ovat toivottaneet tuotteet hyvin tervetulleiksi.

”Ei voida puhua mistään miljoonabisneksistä eikä kappalemäärissä tuhansissa, mutta selkeästi kategoria on meiltä löydetty.”

K-Citymarketeissa välineitä on ollut tarjolla jo pitkään: Keskon yhteistyökumppani RFSU tiedotti vuonna 2009 lanseeraavansa Citymarketteihin seksivälinetuotesarjan. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Mikael Fagerholm sanoo valikoiman pysyneen yli vuosikymmenen ajan maltillisen kokoisena. Tuotteet ovat vaihdelleet, mutta yleensä suuruusluokka on ollut viiden tuotteen molemmin puolin. Valikoimaa rakennetaan asiakastoiveiden ja yhteistyökumppaneiden tarjoaman perusteella.

”Kysyntä on kasvanut vuosien varrella, mutta toki valikoimamme on sen verran suppea, ettei nähtävissä ole samanlaista kasvua kuin ehkä muualla välinemarkkinassa.”

Kaalimato-nimellä tunnetun seksivälinekauppa Kentonecin toimitusjohtaja Mikko Rosén sanoo kasvun olleen parin viime vuoden aikana ”mieletöntä”. Selittävinä tekijöinä hän pitää sekä koronaviruspandemiaa että markkinointia. Sulkutoimien vuoksi sinkut eivät ole päässeet tapaamaan ihmisiä, ja pariskunnat ovat viettäneet aikaa kotona toistensa seurassa.

Seksivälineiden käyttö ei hänen mukaansa ole enää tabu. Esimerkiksi mediat kirjoittavat aiheesta paljonkin, ja Rosén huomauttaa seksiaiheiden olevan jatkuvasti luetuimpien juttujen listalla.

”Asenne vapautuu vuosi vuodelta enemmän, ja ihmiset uskaltavat kokeilla asioita.”

Kaalimato ei seuraa, ketkä välineitä ostavat ja kuinka paljon kukin niitä hankkii, koska asiakasrekisteriä ei pidetä. Tuotekategorioista voi kuitenkin päätellä käyttäjistä jotakin.

”Prosentuaalisesti suurin harppaus parin vuoden aikana on ollut miesten tuotteissa ja pariskunnille tarkoitetuissa tuotteissa. Miehille ja pareille on myös tullut enemmän tuotteita tarjolle, joten ne tuotekategoriat ovat kasvaneet.”

Kentonecin toimitusjohtaja Mikko Rosén Kaalimato.com -yrityksen varastolla Keravalla tammikuussa 2021. Rosén kertoo, että miehille ja pareille on tullut entistä enemmän tuotteita tarjolle.

Kuten Rosén sanoo, alan toimijoiden markkinointi on ollut vilkasta. Osa yhtiöistä, myös Kentonec, on saanut huomautuksen Mainonnan eettiseltä neuvostolta, koska mainoksia on esitetty radiossa ennen kello 21:tä. Huomautukset annetaan myös esittävälle medialle, ja ainakin joissakin tapauksissa kyse on STT:n pääomistajan eli Sanoma-konsernin omistamista radiokanavista.

Prisman verkkokaupassa myydyimmät tuotteet ovat olleet naisille suunnattuja vibraattoreita. Hole ei ole asiasta yllättynyt.

”Etukäteen arvelinkin, että naiset ottavat kategorian haltuun”, sillä naiset vastaavat kuluttamisesta monessa muussakin kategoriassa.

Kun S-ryhmä tiedotti lanseerauksesta joulukuussa, Hole uskoi ennakkoon, että sosiaalisessa mediassa voi tulla niin kutsuttujen mielensäpahoittajien kommentteja. Lopulta naisilta tuli innostunut vastaanotto, kun taas paheksuntaa tuli pääasiassa miehiltä.

”Todella moni kommentoi, että vihdoinkin. Siksi tähän lähtökohtaisesti ryhdyttiinkin, että kukaan ei ole välttynyt uutisilta siitä, kuinka seksivälineiden kysyntä on kiihtynyt. Meidän työtämme on vastata asiakkaidemme tarpeisiin, ja mikä olisi luonnollisempi alue kuin tällainen”, joka on vahvasti arjessa läsnä.

Keskon Fagerholm arvelee, että välinemarkkinan kasvun taustalla on yhteiskunnallisen keskustelun vapautuminen ja siten seksuaaliterveystuotteiden arkipäiväistyminen.

”Kun tuotteet lanseerattiin”, asia nousi jopa uutisotsikoihin. Tänä päivänä se ei enää ole niin ihmeellistä.

Myös Väestöliiton Terapiapalveluiden seksuaaliterapeutti Pauliina Flang uskoo seksivälineiden yleistymisen taustalla olevan tabujen rikkoutumista. Hänen mukaansa seksi nähdään luonnollisena osana ihmisyyttä, ja kun aihe on toistuvasti esillä perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa, omasta seksuaalisuudesta puhumisen ja sen totuttamisen kynnys madaltuu.

Flang ei vastaanotollaan ole havainnut, että seksivälineisiin suhtautumisessa olisi eroja ikäryhmien tai sukupuolen mukaan. Hän tosin huomauttaa, että seksuaaliterapeutin vastaanotolle tulevat ovat lähtökohtaisesti ehkä keskimääräistä valmiimpia puhumaan seksistä.

”Ajattelisin, että seksivälineitä käyttävät ne, jotka ovat avoimia tuottamaan nautintoa sekä itselleen että toiselle. Myös tiedon lisääntyminen vaikuttaa, eli ymmärretään esimerkiksi se”, ettei naiselle pelkkä penetraatio yleensä tuota sitä suurinta nautintoa.

Terapeuttina Flang on ilahtunut myös välineiden laadun paranemisesta ja valikoiman laajenemisesta. Kun tarjontaa on monenlaista, välineistä löytyy todennäköisemmin erilaisiin mieltymyksiin sopivia vaihtoehtoja.

Flang uskoo seksivälineiden auttavan ihmisiä oppimaan lisää sekä itsestään että toisistaan. Monesti aihealueen ongelmat liittyvät tiedon tai keskusteluyhteyden puutteeseen.

”Monilla naisilla voi olla olo, että heissä on jotakin pielessä, kun he eivät saa orgasmia penetraatiossa, vaikka niin käy vain hyvin harvoille naisille. Mies puolestaan voi ajatella, että kun orgasmi on itselle helppo ja toiselle vaikea”, miehen orgasmi on sitten se kliimaksi.

Yksi tekijä väärinymmärryksissä voi Flangin mukaan olla esimerkiksi puutteellinen seksuaalikasvatus, jossa keskitytään seksiin lisääntymismielessä eikä puhuta nautinnosta tai toisen huomioimisesta. Lisäksi hän on havainnut, että seksuaalisuus nähdään usein pariskuntien yhteisenä asiana, vaikka kullakin on myös oma seksuaalisuutensa.

”Ja seksuaalisuus myös muuttuu. Siksi on tärkeää voida kertoa, mistä pitää ja myös päivittää sitä”, jos mieltymykset muuttuvat.

Terapeutti painottaa, etteivät kaikki välineet edes ole tarkoitettu tuottamaan orgasmia vaan esimerkiksi lisäämään nautintoa ja halua. Hän muistuttaa, että haluja on laaja kirjo, jota ei kuitenkaan aina tunnisteta.

”Vertaamme aina itseämme toisiin ja haluamme kuulua joukkoon. Olemme kuitenkin hyvin yksilöllisiä sen suhteen, mistä me innostumme ja mistä halumme sammuu. Siksi aiheesta puhuminen on niin iso juttu.”