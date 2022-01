Polarisaatio ja ääriajattelu voi väistyä, ennakoi Pohjois-Pohjanmaalla ison äänipotin saanut entinen kuntaministeri Tapani Tölli.

”Keskusta pärjää meidän kylällä hyvin, koska sen kannatus on täällä niin korkea”, arvioi Martti Rinnekangas maanantaina kotipitäjänsä Tyrnävän vaalitulosta.

Oulun kupeessa sijaitsevan Tyrnävän äänestäjistä puolet äänesti keskustaa, mikä siivitti osaltaan puolueen vaalivoittoon Pohjois-Pohjanmaalla. Keskusta sai maakunnassa peräti 40 prosenttia aluevaalien äänistä, mikä oli koko maassa puolueen suurin voittoprosentti.

Osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia äänet kilahtivat keskustalle vielä Tyrnävääkin isommalla prosenttiosuudella.

Kaiken kaikkiaan keskusta sai eniten valtuutettuja yhdeksällä hyvinvointialueella, mikä on eniten kaikista puolueista. Valtakunnan tasollakin se sai kolmanneksi eniten ääniä koko Suomen tasolla jääden vain prosenttiyksikön kymmenyksen päähän sosiaalidemokraateista, vaikka ei pärjännytkään Etelä-Suomen väkirikkailla alueilla.

”Keskustalaiset lähtivät näissä vaaleissa äänestämään. Perussuomalaisillakin tulos olisi varmasti ollut parempi, jos he olisivat lähteneet liikkeelle”, Rinnekangas sanoi.

Hän itse äänesti oman paikkakunnan ehdokasta, mutta ei ole vakuuttunut, tuoko sote-uudistus mitään hyvää tullessaan.

”Hyvin poliitikot vakuuttelivat sataa kaunista ja varmuutta kaikkeen, mutta voiko siihen luottaa. Epäilyttää, saadaanko säästöjäkään. Edustajia on nyt valittu melkoinen määrä ja kuinka paljon hallintoon tulee kymppitonnin palkollisia”, Rinnekangas mietti.

Tyrnävän 6600 asukkaan kunnan menestys vaaleissa oli asukasmäärään suhteutettuna erinomainen. Läpi meni peräti kaksi paikkakunnan omaa ehdokasta: lääkäri Maarit Matinolli (kok) sekä entinen hallinto- ja kuntaministeri ja kansanedustaja Tapani Tölli (kesk).

Eläkkeelle pari vuotta sitten jäänyt Tölli sai 2185 ääntä ja nousi alueen ääniharavien kakkossijalle heti Juha Sipilän (kesk) jälkeen.

Tölli, 70, oli ehtinyt sulatella vaalitulosta yön yli kotonaan Tyrnävän perunapeltojen keskellä, jossa lakeutta riittää joka suuntaan.

”Hyvällä tuloksella on keskustalle iso merkitys. Tietyllä tavalla keskustan sisälläkin oli uskonpuute, mutta tämä tulos muutti paljon”, sanoo Tölli.

Asiapolitiikan paluu – kaikki merkit ovat Töllin mielestä nyt siihen suuntaan, että se on mahdollista.

Kun Tölli jätti vuonna 2019 politiikan, eikä asettunut enää ehdolle kansanedustajaksi, hän kritisoi julkisuudessa sitä, että politiikasta on tullut pinnallisempaa ja siitä on kadonnut pitkäjänteisyys. Myös päätöksentekokyky oli Töllin mukaan heikentynyt.

”Nyt on aineksia siihen, että asiapolitiikka voisi palata. Tässä olisi mahdollisuus yhteisymmärryksen rakentamiseen ja siihen, että aluevaltuusto ja koko organisaatio voisi työskennellä asiapitoisemmin”, sanoo Tölli.

Töllin mielestä välillä on surullista seurata sitä, että politiikassa ei puhuta asioista, vaan jostain ihan muusta.

”Sitten keskustelu kärjistyy, ja tällainen polarisoituminen eri asioissa halvaannuttaa”, hän sanoo.

Keskustalainen rakentava ja asiapitoinen näkökulma osoitti Töllin mukaan näissä vaaleissa voimansa.

”Vaalit osoittivat, että keskusta ei ole kuollut, vaikka puolueen on ennustettu menevän kohti auringonlaskua jo 1950-luvulta lähtien”, Tölli huomauttaa.

Tapani Tölli uskoo, että keskusta saa vaalituloksesta lisää itseluottamusta.

Nykyhallituksessa keskusta on ollut Töllin mielestä usein puolustelijan roolissa.

”Keskustan oma näkemys on jäänyt monesti sivuun. Luulen, että vaalin tulos vaikuttaa siihen, että keskustalaiset uskovat jälleen itseensä”, hän sanoo.

Tölli on miettinyt paljon sitä, miten turhaa Suomessa on vastakkainasettelu pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä.

”Pitäisi enemmän pystyä näkemään koko maa kokonaisuutena”, sanoo Tölli.

Aluevaaleissa monet keskustaa äänestäneet ajattelivat toki omia palveluitaan.

”Ehkä monella tuli ajatus, että sittenkin ne keskustalaiset ajattelevat meidän arkielämää. Vaaleissa tuli näkyviin se, miten arjen palvelut järjestetään”, Tölli kuvaa.

Tölli itse on ollut mukana sote-uudistuksen rakentamisessa vuonna 2006 alkaneesta Paras-hankkeesta lähtien. Juuri siksi hän suostui aluevaaleihin ehdolle, vaikka olikin jo ehtinyt ajatella jääneensä politiikasta eläkkeelle.

”Oma mielenkiintonsa on olla toteuttamassa sitä, mitä on ollut tähän asti tekemässä. Nyt edessä on valtava työnsarka jo tämän vuoden aikana. Valitut luottamushenkilöt joutuvat totuuden eteen”, Tölli kuvaa.

Tyrnävällä asuva Mikko Kanniainen äänesti keskustaa. Hän kertoo huomanneensa, että oman kylän palveluita on vähitellen lakkautettu.

Tyrnäväläisen Mikko Kanniaisen johtoajatus äänestyskopissa oli se, että sosiaali- ja terveyspalvelut eivät karkaisi kauemmas, mitä ne nyt ovat.

Tyrnävän Temmeksellä asuva Kanniainen on huomannut, että omalta kylältä palveluita on vähitellen lakkautettu.

”Äänestin oman kunnan ehdokasta ja puolue oli keskusta. Keskustaa on tullut aina äänestettyä ja oli hienoa, että puolue nyt pärjäsi hyvin”, sanoi Kanniainen.