Ärsyttääkö yksinäisyys, liikunnan puute tai muut ihmiset? Niin muitakin.

HS kysyi lukijoilta, mikä heitä ärsyttää koronatilanteessa juuri nyt. Kyselyyn vastasi lähes 1 600 ihmistä muutamassa päivässä.

Toisten hermoja kiristävät rokottamattomat ja ilman maskia kulkeminen, toisten hermoja taas päättäjät ja ”vouhotus”. Heitäkin löytyy, joita ei harmita mikään.

Tässä jutussa HS:n lukijat ja Helsingin kaduilta tavoitetut ihmiset kertovat, mikä saa heidän mielensä matalaksi. Osaa vastauksista on lyhennetty luettavuuden vuoksi.

Jutun edetessä voit vastata kysymyksiin ja nähdä, mitä mieltä tämän jutun muut lukijat ovat olleet.

Elämää rytmittävät normaalisti erilaiset merkkipaalut ja tärkeät vaiheet, joista moni pelkää nyt jääneensä paitsi. Elämättä jääneen elämän pelosta kertoivat eri-ikäiset HS:n lukijat.

”Nyt on alkanut korostua elämätön elämä. Kaikki on yhtä samaa päämäärätöntä harmaata, virikkeetöntä elämää kotona neljän seinän sisällä.” Nainen, 76

”Arjesta on tullut musta putki, ja viikot kuluvat niiden loppumista odottaen. Suunnitelmia, joiden avulla selvisi ensimmäisestä koronakeväästä ei uskalla tehdä, koska ne kuitenkin peruuntuvat. Elämässä ei ole mitään mitä odottaa, mikä tekee siitä vain suorittamista." Nainen, 29

Iäkkäillä saattaa olla vain vähän elinaikaa jäljellä, ja nuoruuttakin pidetään ainutlaatuisena. Oman lapsen vauva-ajan voi kokea vain kerran, ja lapset itse eivät välttämättä muista aikaa ennen koronavirusta.

”Kyllä kaikki rajoitukset ärsyttää. Teen kaksoistutkintoa ja etänä opiskeleminen on omalla tavallaan raskasta. Lukion lisäksi opiskelen ravintola-alaa. Koronatilanteen vuoksi harjoitteluni bistrossa Ullanlinnassa on lyhentynyt kestoltaan kolmesta kuukaudesta kahteen”, sanoo helsinkiläinen Joel Koutelo, 17.

Hyvin monella ärsytyksen aiheet liittyvät tällä hetkellä kanssaihmisiin: joko he toimivat koronaviruksen ehkäisemisessä liian lepsusti tai ovat tiukkapipoisia.

Hermoja kiristävät tutut ja tuntemattomat, kaupungilla ja sosiaalisessa mediassa.

”Jatkuva kaiken kodin ulkopuolisen aktiivisuuden paheksunta ja siitä aiheutuva lievä syyllisyydentunto. Eristäytyjät ovat hyviä ihmisiä, me muut huikentelevia. Tyhmät rajoitukset, kuten ruokaravintoloiden aukioloajat, uimahallit kiinni jne. Ehkä olisi pitänyt viettää koko talvi etelässä, jossa rajoitukset toisaalta tiukempia, mutta elämän kannalta järkevämpiä.” Nainen, 68

"Ehdottomasti eniten ärsyttävät rokotevastaiset ihmiset. Heidän ’ansiostaan’ me muut kärsimme edelleen rajoituksista, seuraamme avuttomina vierestä yrittäjien hätää ja nuorten opiskelijoiden syrjäytymistä. Rokotevastaiset aiheuttavat myös valtavan suuria kustannuksia yhteiskunnalle, sekä sairaalahoidon takia että pakottamalla meidät pitämään rajoituksia yllä.” Nainen, 42

”En osaa ottaa kantaa poliittisiin päätöksiin, mutta olen työskennellyt sairaalan koronateho-osastolla ja olen jatkuvasti epidemian aikana toivonut, että ihmiset ottaisivat koronarokotteet. Suurin osa teholla olleista on ollut rokottamattomia”, sanoo Alina Lopperi (vas.). Vieressä istuva Jenni Raivio kaipaisi jo kulttuuritapahtumiin.

Vastausten perustella monille HS:n lukijoille on epäselvää, millä nykyisiä korona­rajoituksia enää perustellaan. Osansa lukijoiden kritiikistä saivat niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sosiaali- ja terveysministeriö (STM), hallitus kuin mediakin.

Kritiikkiä tulee molemmista suunnista: osa pitää tiukkoja rajoituksia turhina, osa taas haluaisi vieläkin kovempia toimia. Näin lukijat kuvailevat, mikä heitä ärsyttää päättäjien toiminnassa:

”Rajoitukset ja se, että ne koskettavat pahiten sitä ihmisryhmää jolle itse virus on pääosin täysin vaaraton. Koronalla politikointi, median shokkiotsikot ja päättäjien paniikkia lietsovat lausunnot.” Mies, 27

”Homma on mennyt överiksi. Korona on vaarallinen pienelle osalle väestöä, mutta päättäjät ovat päättäneet halvaannuttaa koko yhteiskunnan. Liikunnan ja lähi-opetuksen puute vituttaa.” Nainen, 39

Moni kyselyyn vastannut kokee, että heidän oma fyysinen kuntonsa on heikentynyt. Osa on huomannut liikkumattomuuden aiheuttaman muutoksen esimerkiksi painossaan.

Verrattuna muihin ärsytyksen aiheisiin, HS:n lukijat raportoivat eniten harmitustaan juuri liikuntaharrastusten rajoituksiin. Kysely tehtiin ennen esimerkiksi pääkaupunkiseudun tiistaista suositusta rajoitusten keventämisestä.

”Liikakilojen kertyminen ja rapistuva kunto, kun kuntosalille ja uimaan ei pääse. Pelkään, että se pilaa terveyden loppuelämäksi. Myös lääkärin tutkimuksiin on ollut vaikea päästä, onneksi en ole ollut vaikeasti sairaana.” Nainen, 59

Liikunnan puutteen lisäksi ihmiset ovat ylipäätään huolissaan terveydestään, jonka hoitamiseen koronaruuhka sairaaloissa voi vaikuttaa.

”Rajoituksissa ärsyttää, että uimahallit ovat toistuvasti kiinni ja mieliharrastukseni on ollut tauolla jo kaksi vuotta. Myös se harmittaa juuri uudella työpaikalla aloittaneena, etten etätyösuositusten takia pääse kunnolla tutustumaan uusiin ihmisiin. Lisäksi mielestäni ravintoloiden rajoittaminen puoleen yöhön riittäisi”, sanoo helsinkiläinen Kirsi Lilja, 41.

Sosiaalisen elämän kaipuu näkyy lukijoiden vastauksista. Moni on aiemmin tavannut ystäviään, tuttaviaan ja tuntemattomia paikoissa, jotka ovat tällä hetkellä suljettuja.

”Tuoreen lesken elämän piristykset on viety eli salit on kiinni, teatterit, elokuvateatterit, konsertit, kaikki iloa aiheuttavat harrastukset ovat poissa. Miten rakennan uuden elämän? Nyt vain poljetaan paikoillaan.” Nainen, 51

”Kotona kökkiminen! Olen äitiyslomalla kuopuksesta ja päivät ovat pitkiä, kun emme pääse tapaamaan muita vauvaperheitä. Myös esikoinen jää paitsi monesta hauskasta. Tuntuu, että pienten lasten lapsuus on yhtä koronaa ja rajoituksia. Turhauttaa!” Nainen, 33

Moni lukijoista kertoo tavallisesti nähneensä ihmisiä esimerkiksi liikuntaharrastuksissa. Suuri osa sosiaalisesta elämästä on kadonnut myös etätyöläisiltä ja korkeakouluopiskelijoilta.

”Työyhteisö on tarjonnut tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja yhteisöllisyyttä, joka on korona-aikaan murentunut. Läppärin näytön tuijottaminen yksin on puuduttavaa.” Nainen, 43