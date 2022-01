HS:n kerran viikossa julkaistava koronakatsaus kertoo rokotus-, sairaalahoito- ja tartuntatilanteen kehittymisestä viime viikkoina.

Sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä Suomessa näyttää tasaantuneen viime viikolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantain tietojen mukaan sairaalassa on 682 potilasta. Viikko sitten sairaalassa oli 681 potilasta ja kaksi viikkoa sitten 620.

Luvuissa ovat mukana myös ne koronapositiiviset potilaat, joiden pääsyy sairaalaan tuloon on muu kuin koronavirus. Viime viikon tietojen mukaan heidän osuutensa on noin 20 prosenttia kaikista koronapotilaista.

Tehohoidon tarve on hieman pienentynyt. THL:n mukaan maanantaina tehohoidossa oli 52 koronapotilasta. Se on pienin määrä sitten tammikuun kuudennen päivän, jolloin tehohoidossa oli 47 potilasta.

Viikko sitten tehohoitoa tarvitsi 62 potilasta.

THL:n tiedot päivittyvät kattavasti yleensä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, joskus myös takautuvasti.

Ajantasaisimman kuvan tehohoidon tarpeesta kertoo kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto. Tehohoidon palvelulinjan johtaja Stepani Bendelin mukaan teho-osastoilla oli maanantaiaamuna 52 koronapotilasta eli saman verran kuin THL:n tiedoissa. Heistä 43:lla tehohoidon syynä oli nimenomaan koronatauti.

Alueittaiset sairaalatiedot saa näkyviin klikkaamalla grafiikan alla olevia vaihtoehtoja:

Kolmansia rokotuksia annettiin viime viikolla hieman hitaampaa tahtia kuin sitä edeltävällä viikolla.

Kolmansia annoksia on Suomessa annettu sunnuntain tietojen mukaan nyt noin 45,7 prosentille 12 vuotta täyttäneistä. Se on 7,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin viikko sitten.

Rokotusprosentteihin vaikuttaa yhä tietojärjestelmäkorjaus Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän ja Pornaisten tiedoissa. Tämän vuoksi THL:n ilmoittamat rokotuskattavuudet ovat todellisuutta pienempiä.

Kaksi annosta saaneiden rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneiden keskuudessa oli THL:n mukaan sunnuntaina 83,2 prosenttia.

Tartuntojen ilmaantuvuuden kiivas kasvu näyttäisi hieman hidastuneen viime viikolla.

Ilmaantuvuusluku oli maanantaina noin 2 175. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 2 093 ja kaksi viikkoa sitten 1 710.

Ilmaantuvuus tarkoittaa raportoitujen tartuntojen määrää 14 päivän aikana 100 000:ta asukasta kohden.

Luvuissa on mukana vain virallisilla testeillä todetut tartunnat, joten todellinen ilmaantuvuus on isompi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kirjoitti Twitterissä viime viikolla, että jätevesiseuranta kertoo tällä hetkellä paremmin epidemian etenemisestä kuin koronatestien tulokset.

”Tartuntamäärien ylitettyä testauskapasiteetin ei testauksella enää saada selville todellisia tartuntamääriä”, Lehtonen kirjoittaa.

THL:n viikottaisessa jätevesiseurannassa viime viikon lukema osoitti nousua edeltävään viikkoon verrattuna.

Kuolemien määrä Suomessa on lisääntynyt edellisestä mittausjaksosta.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana THL:n tietoon tuli 159 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kun edeltävien kahden viikon aikana tietoon tuli 133 kuolemaa.

Sairaanhoidon kuormituksen kehitys on vaihdellut maittain. Yhdysvalloissa sairaanhoidon kuormitus näyttää tasaantuneen, Britanniassa tarpeessa on näkynyt jopa laskua. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa sairaanhoidon kuormitus on tuoreimpien saatavilla olevien tietojen valossa yhä kasvussa.

Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia eri maiden välillä, sillä hoitokriteerit vaihtelevat maittain. Sama koskee tartuntalukuja erilaisten testauskriteerien takia. Kehityksen suunnan luvut näyttävät kuitenkin hyvin.

TÄMÄ HS:N koronakatsaus ilmestyy kerran viikossa. Jos haluaa seurata lukuja tarkemmin, HS:n päivittäin päivittyvät koronagrafiikat löytää tästä koronatilannejutusta.