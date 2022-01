Suomessa yli kymmenen vuotta asunutta sierraleonelaismiestä syytetään muun muassa murhista, raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta Liberian sisällissodassa vuosina 1999–2003.

Syyttäjä vaatii Liberia-sotarikosoikeudenkäynnissä syytetylle miehelle ensisijaisesti elinkautista vankeusrangaistusta.

Suomessa yli kymmenen vuotta asunutta sierraleonelaismiestä syytetään muun muassa murhista, raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta Liberian sisällissodassa vuosina 1999–2003. Gibril Massaquoi, 52, on kiistänyt kaikki syytteet.

”Käsityksemme mukaan pääasiassa on näytetty toteen, että Massaquoi on syyllistynyt murhaan ja hänet on siksi ensisijaisesti tuomittava vankeuteen elinkaudeksi. Jos oikeus katsoo, ettei näin ole ja syyksi luetaan törkeä sodankäyntirikos ja törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa, niistä säädetty ankarin rangaistus on 12 vuotta. Ottaen huomioon, että tekoihin sisältyy henkirikoksia, hänet on tuomittava 15 vuoden vankeuteen”, valtionsyyttäjä Tom Laitinen sanoi oikeudessa käsittelyn viimeisenä päivänä maanantaina.

Oikeudenkäynti Pirkanmaan käräjäoikeudessa kesti liki vuoden. Oikeus pyrkii antamaan tuomion asiassa huhtikuun loppuun mennessä.

Massaquoin syytetään tehneen rikokset sierraleonelaisessa Revolutionary United Front (RUF) -kapinallisryhmässä, jossa hän syyttäjien mukaan käytti myös nimeä Angel Gabriel. Loppulausunnossaan perjantaina syyttäjät laskivat, että yli 60 todistajaa on nimennyt Massaquoin tai Angel Gabrielin rikosten tekijäksi.

Massaquoin puolustus on kritisoinut 20 vuotta väitettyjen tapahtumien jälkeen kerättyjä todistajanlausuntoja ja erityisesti sitä, miten osa todistajista on muuttanut kertomustaan esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana.

Massaquoin asianajaja Kaarle Gummerus on ihmetellyt, miten lukuisat todistajat suomalaistutkinnassa nimesivät Massaquoin, kun Liberiassa ja Sierra Leonessa sodan jälkeen tehdyissä selvityksissä hän ei noussut esiin. Puolustus on arvostellut keskusrikospoliisin (krp) esitutkintaa siitä, että todistajien etsimisessä auttoi paikallinen aktivisti, jonka puolustus on epäillyt vähintään johdatelleen todistajia Massaquoin tunnistamiseen.

Syyttäjien loppulausunnossa valtionsyyttäjä Laitinen torjui väitteet, että taustalla olisi jonkinlainen Massaquoin-vastainen juoni, jossa todistajia olisi etsitty ja taivuteltu esimerkiksi rahalla puhumaan tätä vastaan.

”Massaquoi ei ole esittänyt uskottavaa todistusta tai selvitystä siitä, miten kaikki nämä todistajat olisivat voineet liittyä yhteen syyttääkseen häntä näin yksityiskohtaisilla ja samalla yksilöllisillä valheellisilla perusteilla. Tarvittaisiin aikamoinen käsikirjoittaja, joka osaisi tällä tavoin lavastaa Massaquoin ja vielä niin, että hän saa 62 ihmistä mukaansa siihen juoneen”, Laitinen sanoi.

Naapurimaissa Sierra Leonessa ja Liberiassa käytiin veriset sisällissodat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Massaquoi oli korkeassa ja vaikutusvaltaisessa asemassa RUF:ssä, joka taisteli kotimaansa lisäksi Liberiassa presidentti Charles Taylorin tukena. Taylor tuomittiin sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan vuonna 2012.

Puolustuksen mukaan vuosien varrella Massaquoin välit RUF:n johtoon kuitenkin viilenivät, ja vuonna 2002 Sierra Leonen sisällissodan päätyttyä hän lupautui todistamaan RUF:ää vastaan sodan julmuuksia selvitelleessä erityistuomioistuimessa. Sen myötä hän pääsi todistajansuojeluun ja myöhemmin muuttamaan Suomeen Suomen ja erityistuomioistuimen välisen valtiosopimuksen nojalla.

Suomessa nostetut syytteet koskevat rikoksia, joihin Massaquoin syytetään syyllistyneen Liberian puolella RUF:n riveissä. Puolustus taas sanoo, että Massaquoi oli väitettyjen rikosten aikaan RUF:n puhemies rauhanneuvotteluissa eikä edes käynyt Liberiassa enää kesäkuun 2001 jälkeen.

KRP aloitti tutkinnan Massaquoista vuonna 2018. Sitä ennen Suomen viranomaiset olivat saaneet tietoja hänen väitetyistä teoistaan sotarikoksia selvittävältä sveitsiläiseltä Civitas Maxima -kansalaisjärjestöltä ja sen liberialaiselta sisarjärjestöltä Global Justice and Research Projectilta.

Massaquoi on istunut tutkintavankeudessa vuoden 2020 maaliskuusta lähtien. Oikeudenkäynti Tampereella alkoi viime vuoden helmikuussa.

STT kertoo Massaquoin nimen poikkeuksellisesti jo käräjäkäsittelyvaiheessa rikosepäilyjen poikkeuksellisen vakavuuden ja miehen aseman vuoksi.

