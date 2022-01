Oman kotikunnan ehdokkaan äänestäminen oli suosittua aluevaaleissa. Muun muassa Kouvolassa ja Vantaalla lähes kaikki äänet menivät oman kaupungin ehdokkaille.

Kouvolassa äänestettiin aluevaaleissa kouvolalaisia ehdokkaita. Peräti 96 prosenttia kouvolalaisten äänistä meni kotikaupungin ehdokkaille.

Kouvola ei suinkaan ollut ainut kunta, jossa suosittiin oman kunnan ehdokkaita. HS laski kotikuntalaisten ääniosuuden kaikissa aluevaaleissa mukana olleissa kunnissa, ja yli 80:ssä kunnassa oman kunnan ehdokkaat saivat yli 80 prosenttia äänistä. Vaaleissa oli mukana yhteensä 292 kuntaa.

Kouvolan lisäksi oman kunnan ehdokkaat keräsivät ison osan äänistä muun muassa Vantaalla ja Savonlinnassa. Vantaalaista ehdokasta äänesti 95 prosenttia vantaalaisista äänioikeutetuista. Savonlinnassa 93 prosenttia äänistä meni savonlinnalaisille ehdokkaille.

Savonlinnasta ääniharavaksi ponnistanut Liike Nytin ehdokas, erikoislääläri-hammaslääkäri Panu Peitsaro arvioi sunnuntai-iltana HS:n haastattelussa, että oman sairaalan puolustaminen sai savonlinnalaiset äänestämään oman kotikaupungin ehdokasta.

”Kyllä tämän täytyy kertoa siitä, että täällä Savonlinnan seudulla on iso huoli siitä, että säilyykö täällä sairaala. Suomessa on kaksi hyvinvointialuetta, Etelä-Savo ja Lappi, joissa on kaksi sairaanhoitopiiriä ja kaksi sairaalaa”, Savonlinnan sairaalaa puolustanut Peitsaro sanoi.

Vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta kiinnitti heti vaali-iltana huomiota siihen, että moni tuntui valinneen nimenomaan oman kunnan ehdokkaan.

”Alustavien tulosten perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että paikallisuus on ollut äänestäjille tärkeä arvo, jopa puoluekantaa tärkeämpi. On mieluummin äänestetty oman kylän ehdokasta kuin omaa puoluetta”, Borg sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa sunnuntai-iltana.

Sillä, äänestettiinkö kunnassa oman kunnan ehdokkaita, on merkitystä kunnan aluevaltuustopaikkojen kannalta.

Esimerkiksi reilun 16 000 asukkaan Akaassa oman kunnan ehdokkaita äänesti vain 59 prosenttia akaalaisista. Akaa onkin suurin kunta, joka jäi kokonaan ilman aluevaltuutettua.

Vähiten oman kunnan ehdokkaita äänestettiin Pyhärannassa. Siellä alle 30 prosenttia äänistä meni pyhärantalaisille ehdokkaille. Pyhärannallakaan ei ole yhtään omaa edustajaa aluevaltuustossa.

Aluevaaleissa valta keskittyi monin paikoin suuriin kaupunkeihin, ja 51 kuntaa jäi kokonaan ilman valtuutettua. Toisaalta samaan aikaan osa pienemmistä kunnista taas sai suhteessa kunnan väkilukuun enemmän valtuutettuja kuin suuret kaupungit.

