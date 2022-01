Rikosasianajaja Maija Häyrinen on työskennellyt vakavien seksuaali- ja väkivaltarikosten parissa lähes viisitoista vuotta.

Suomessa kaikki eivät saa samalla tavalla oikeutta, sanoo asianajaja Maija Häyrinen. Hän on nähnyt omien asiakkaidensa kohdalla, miten vakavienkin seksuaalirikosten tutkinnat seisovat.

Noin vuosi sitten kokenut rikosasianajaja Maija Häyrinen sai tarpeekseen.

Häyrinen on toiminut asianajajana vakavien seksuaali- ja väkivaltarikosten parissa lähes 15 vuotta. Hän on edustanut satoja asiakkaita, niin seksuaali- ja väkivaltarikollisia kuin heidän uhrikseen joutuneita.

Nyt Häyrinen on päättänyt ajaa yrityksensä toiminnan alas ja pitää sapattivuoden. Niin turhautunut hän on rikosprosessin ongelmiin ja oikeusvaltion toimintaan.

”Ihmiset eivät ymmärrä, miten rapautunut tämä järjestelmä on”, Häyrinen sanoo.

”Kun tavallinen ihminen joutuu rikoksen uhriksi, hän on aivan poikkeuksetta hämmästynyt ja kysyy: ’onko tämä siis tällaista?’ Kaikki aina kuvittelevat, että juuri heidän juttunsa on se, joka on unohtunut tai ei etene.”

HS käsitteli seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltatutkintojen ongelmia laajassa artikkelissa 16. tammikuuta. Jutussa kerrottiin viiden naisen tarinat siitä, miten vaikea Suomessa on saada oikeutta.

Vaikka moni tapaus tutkitaan tehokkaasti ja hyvää kehitystä on viime vuosina tapahtunut, on poliisin seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevissa tutkinnoissa yhä paljon puutteita. Olennaista näyttöä jätetään hankkimatta tai tutkinnat seisovat vuosia, jopa niin, että rikosten syyteoikeuksia saattaa vanheta.

Lue lisää: Mira raiskattiin ja dna-näyte osoitti tekijään, mutta poliisilta meni vuosi ottaa mies kiinni – Viisi naista kertoo HS:lle, miten vaikea on saada oikeutta

Häyriselle ongelmat ovat tuttuja.

Hänen mielestään esitutkinnan taso on seksuaali- ja lähisuhdeväkivallan osalta huonontunut viime vuosina, mikä näkyy sekä poliisin asenteissa että osaamisessa.

Häyrisellä on monta asiakasta, joiden poliisi epäilee joutuneen vakavan seksuaalirikoksen uhriksi. Tästä huolimatta poliisitutkinta on seisonut pitkään.

Yhden tytön epäiltiin joutuneen törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Uhri oli tehnyt rikosilmoituksen marraskuussa 2019. Nyt, kaksi vuotta ja kolme kuukautta myöhemmin, tutkinta on yhä kesken. Poliisi on Häyrisen mukaan vastannut kyselyihin, että ”tutkinta etenee, mutta joskus kestää”.

Vastaavia esimerkkejä on useita.

Myös ylin laillisuusvalvoja on kiinnittänyt vastaaviin tapauksiin huomiota. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoi vuonna 2020 poliisin toimineen monella tapaa lainvastaisesti, kun se ei noin kahteen vuoteen tehnyt mitään tutkinnassa, jossa 16-vuotiaan tytön epäiltiin joutuneen raiskauksen uhriksi.

Vaikka poliisitutkinta ei seisoisi vuosia, kestää rikosprosessi pitkään. Jutut kasautuvat myös syyttäjien ja tuomareiden pöydille.

Häyrinen luettelee lisää asiakastapauksia.

Rikosepäily: törkeä raiskaus. Uhri teki rikosilmoituksen maaliskuussa 2020. Tapausta ei tulla käsittelemään oikeudessa ainakaan tämän vuoden aikana.

Rikosepäily: kaksi törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, törkeä raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Rikosilmoitus tehty vuoden 2019 marraskuussa. Jutulle yritetään löytää käsittelypäivää käräjäoikeudesta tämän vuoden kesälle.

Rikosepäily: lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Rikosilmoitus oli tehty joulukuussa 2019. Tutkinta oli valmis huhtikuussa 2020, mutta ainakaan viime marraskuuhun mennessä syytettä ei ollut nostettu.

Rikostutkinnan ongelmista on puhuttu pitkään.

Häyrinen uskoo, että tiettyjen vakavien rikosten tutkintojen epäkohdille ei tehdä tarpeeksi, koska ne koskettavat kuitenkin pientä osaa väestöstä.

”Eivät päättäjät joudu näiden asioiden kanssa tekemisiin. Ehkä nämä ongelmat mielletään sellaisiksi, etteivät nämä kosketa meitä vaan jotain muuta yhteiskunnan osaa.”

Kyse on siis Häyrisen mielestä sekä poliitikkojen että poliisijohdon valinnoista.

Esimerkiksi seksuaali- ja lähisuhdeväkivalta on poliisin priorisointilistan kärjessä. Häyrinen sanoo, että hänen asiakkaidensa kokemusten perusteella tämä on usein totta vain paperilla.

”Poliisijohto päättää, miten se resurssejaan priorisoi. Esimerkiksi Helsingissä on seksuaalirikoksissa tosi hyvä ryhmä, mutta ei siellä riitä kapasiteetti hoitamaan näitä tapauksia”, Häyrinen sanoo.

”Mihin ihmeeseen menevät ne poliisin määrärahat, joita lisätään jatkuvasti? Mitä niillä tehdään, kun perusrikoksiakaan ei saada tutkittua?”

Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö teettävät parhaillaan ulkopuolista selvitystä poliisin määrärahojen kohdentumisesta ja käytöstä. Selvityksen on määrä valmistua helmikuun alussa.

HS:n artikkelissa kriminologi Heini Kainulainen kiinnitti huomiota siihen, miten tehokkaasti huumerikollisuutta torjutaan suhteessa moniin muihin vakaviin rikoksiin.

Häyrinen on samaa mieltä. Huumejutut eivät seiso vuosia, eikä niiden perään tarvitse asianajajien soitella. Näin sen kuuluisi olla muussakin vakavassa rikollisuudessa, Häyrinen sanoo.

”Ei rikosoikeudellisen vastuun ja uhrin oikeuksien toteutuminen voi olla siitä kiinni, että joku asianajaja soittelee ja piinaa. Tai siitä, sattuuko joku poliisi jäämään lomalle.”

Poliisin on tutkittava rikosepäilyt kiireellisesti, jos epäilty on esimerkiksi tutkintavankeudessa. Tällä halutaan varmistaa rikoksesta epäillyn oikeusturvaa.

Häyrinen muistuttaa, että rikosprosessin pitkittyminen voi vakavasti vaarantaa uhrin terveyden, ja myös tällaiset tapaukset tulisi voida tutkia kiireellisesti. Samaa mieltä on toinen HS:n haastattelema asianajaja, joka on erikoistunut seksuaalirikoksiin.

Rikosasianajaja Maija Häyrinen on miettinyt, mitä poliisi priorisoi toiminnassaan. ”Mihin ihmeeseen menevät ne poliisin määrärahat, joita lisätään jatkuvasti? Mitä niillä tehdään, kun perusrikoksiakaan ei saada tutkittua?”

Yhden Häyrisen asiakkaan tapauksessa poliisi epäili törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Rikosilmoituksesta syytteeseen kesti vuosi ja neljä kuukautta. Häyrisen mielestä tapaus olisi kuitenkin pitänyt käsitellä paljon nopeammin. Uhri viilteli itseään ja oli niin huonossa kunnossa, että sekä lääkäri että sairaanhoitaja pelkäsivät asian venymisen pahentavan itsemurhariskiä merkittävästi.

Tutkinta oli myös varsin yksinkertainen, ja vain yhtä todistajaa kuultiin.

Syytteiden nostamisesta kesti vuosi, että käräjäoikeus tuomitsi syytetyn miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yli kahden vuoden vankeuteen. Hovioikeuden tuomio annettiin taas vuotta myöhemmin, lähes kolme ja puoli vuotta rikosilmoituksen jälkeen.

Häyrinen on miettinyt asianajajakollegoidensa kanssa usein, tekisivätkö he rikosilmoituksen, jos joutuisivat seksuaalirikoksen uhriksi.

”En ole itsekään varma, tekisinkö”, Häyrinen sanoo.

Jos rikosprosessi venyy vuosien mittaiseksi, se voi traumatisoida uudelleen. Tapahtunutta ei pääse käsittelemään.

Häyrisen mielestä on valtava ongelma, jos rikosprosessin tuntevat ihmiset eivät halua altistaa itseään sille. Eräs hänen asiakkaansa on 15-vuotias tyttö, jonka poliisi epäilee joutuneen raiskauksen uhriksi. Tytön vanhemmat, jotka ovat tietoisia rikostutkinnan ongelmista, olivat Häyrisen mukaan miettineet tosissaan, jättäisivätkö rikosilmoituksen tekemättä. He pelkäsivät rikosprosessin varjostavan tytön elämää monen vuoden ajan.

Kahteen kuukauteen tutkinnassa ei tapahtunut mitään. Häyrinen kysyi tutkinnanjohtajalta, mistä tämä johtuu, mutta viestiin ei viikon aikana vastattu. Kun HS:n seksuaalirikostutkintoja koskeva juttu ilmestyi, poliisi oli yhteydessä tytön vanhempiin heti seuraavana päivänä.

” ”Kaikkien juttuja ei tutkita samalla tavalla, laadulla tai laajuudella. Eivät Suomessa kaikki saa samalla tavalla oikeutta.”

Yhdestä asiasta Häyrinen on muuttanut mieltään.

Kun hän aloitti työt rikosjuristina yli vuosikymmen sitten, hän oli vakuuttunut, että Suomessa ihmiset saavat oikeutta tasavertaisesti.

Nyt Häyrinen uskoo, että tämä ei pidä paikkaansa. Hänestä tapauksia, joissa uhri on ulkomaalainen, etenkin ulkomaalainen nainen, tutkitaan selvästi muita huonommin.

HS paljasti viime keväänä vakavia ongelmia poliisin ihmiskauppa- ja lähirikostutkinnoissa, joissa valtaosa uhreista on ulkomaalaisia. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen arvosteli äskettäin päätöksessään poliisin toimintaa kovasanaisesti ja katsoi poliisin toimineen useassa kohtaa lainvastaisesti.

Lue lisää: HS:n selvitys poliisin ihmis­kauppa­tutkinnoista johti apulais­oikeus­kanslerin ankaraan arvosteluun ja rikos­tutkintaan: Poliisissa lain­vastaisia ratkaisuja ja vakavia puutteita osaamisessa

Ylipäänsä ihmiset, jotka kykenevät pitämään omia puoliaan, saavat Häyrisen mukaan myös paremmin oikeutta. Jos rikosasia saa suurta huomiota ja julkista kiinnostusta, se tutkitaan kyllä tehokkaasti ja näyttävästi.

Mutta ”tavallisen ihmisen” rikosasia saatetaan hoitaa miten sattuu, Häyrinen toteaa.

”Kaikkien juttuja ei tutkita samalla tavalla, laadulla tai laajuudella. Eivät Suomessa kaikki saa samalla tavalla oikeutta.”