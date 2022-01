Konkurssipesä on lähettänyt korvauksia vaatineille uhreille sovintoesityksen.

Psykoterapiakeskus Vastaamon konkurssipesä on lähettänyt tammikuussa sovintoesityksen siltä korvauksia vaatineille tietomurron uhreille. Korvaussummat ovat jäämässä vaatimattomiksi.

Sovintoesityksessä on HS:n tietojen mukaan ilmoitettu uhreille, että konkurssipesä hyväksyy 2 500 euron vaatimuksen aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja kuluista mutta todellisuudessa maksettava korvaus tulee olemaan tuntuvasti tätä pienempi.

Konkurssipesästä maksettava todellinen korvaus riippuu siitä, kuinka paljon pesään jää lopulta jaettavaa. Sovintoesityksen mukaan korvaus voi olla yksittäisen uhrin osalta alle sata euroa.

Summa jää näin pieneksi, koska konkurssipesän varojen määrä on huomattavasti velkoja pienempi.

Pesänhoitaja Nina Aganimov ei vahvista HS:n tietoja sovintoesityksen sisällöstä mutta kertoo, että tähän mennessä yli puolet korvauksia vaatineista yksityishenkilöistä on hyväksynyt esityksen.

”Konkursseissa on tavallista, että lopullinen jako-osuus eli se, mitä tosiasiassa maksetaan velkojille, on vain murto-osa vahvistetusta saatavasta”, Aganimov sanoo.

Vastaamolta on vaatinut korvauksia yli tuhat yksityishenkilöä eli vain pieni osa tietomurtojen uhreista. Poliisi on arvioinut, että uhreja on kaikkiaan 30 000–40 000.

Rikosuhripäivystys on saanut konkurssipesän sovintoesitystä koskevia yhteydenottoja uhreilta.

”Työntekijöillemme on syntynyt mielikuva, että soittajat ovat olleet hämmentyneitä siitä, mitä sovintoesitys tarkoittaa ja mitä heidän pitäisi tehdä”, kertoo Rikosuhripäivystyksen lakimies Elisa Trejtnar.

Rikosuhripäivystys ei ota kantaa siihen, kannattaako uhrien hyväksyä esitys.

Tukipalvelu kuitenkin varoittaa, että oikeudenkäyntikulut voivat nousta suuremmiksi kuin mahdollisesti saatava korvaus, jos sovintoa ei synny ja asian käsittely etenee oikeuteen.

”Oikeudenkäynnin kustannuksia on vaikea ennakoida etukäteen. Vaikka asiakas voittaisi, on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että jos konkurssipesä häviää, se joutuu korvaamaan velkojan oikeudenkäyntikuluja, jolloin pesän varat vastaavasti vähenevät ja jako-osuudet pienenevät. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki konkurssipesän velkojat saavat vähemmän”, Rikosuhripäivystys toteaa nettisivuillaan.

Kun Vastaamo haettiin konkurssiin viime talvena, hakemuksen mukaan yhtiöllä oli arviolta 2,2 miljoonaa euroa varoja.

”Velat ylittävät edelleen moninkertaisesti pesän varat. Valvottuja velkoja on tällä hetkellä yhteensä yli 20 miljoonaa euroa, mikä määrä sisältää enimmäismääräisiä ja ehdollisia velkamääriä. Velat tarkentuvat pesänhoitajan jakoluettelossa, joka toimitetaan käräjäoikeuden vahvistettavaksi”, pesänhoitaja Aganimov sanoo.

Tietomurron uhrit voivat vaatia korvauksia myös tietomurron tekijältä, jos hänet saadaan vastuuseen teostaan. Noin 3 300 uhria on tähän mennessä ilmoittanut poliisille vaativansa korvauksia mahdollisessa tulevassa oikeudenkäynnissä.

Rikosuhripäivystyksen nettisivuilta www.riku.fi löytyy uhreille lisätietoa konkurssipesän sovintoesityksestä ja muista Vastaamon tapaukseen liittyvistä asioista.

