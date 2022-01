Poliisi epäilee useita ihmisiä laittomasta suden metsästyksestä Ilomantsissa. Rikosnimikkeenä on törkeä metsästysrikos, josta voidaan tuomita jopa neljä vuotta vankeutta.

Itä-Suomen poliisilaitos epäilee, että useita ihmisiä osallistui laittomaan suden metsästykseen Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa loppuvuonna 2020. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on viime viikolla vanginnut neljä ihmistä todennäköisin syin törkeästä metsästysrikoksesta epäiltynä.

Poliisi kertoi rikosepäilystä tiedotteessaan tiistaina. Tiedotteen mukaan kaikkia metsästykseen osallistuneita epäillään törkeästä metsästysrikoksesta.

Tutkinnan yhteydessä on myös paljastunut useita rikosepäilyjä siitä, että laillisesti hallussa olleita aseita on säilytetty ampuma-aselain vastaisesti.

Poliisi kertoo tiedotteessa päässeensä epäiltyjen jäljille omien tutkimustensa ja yleisövihjeiden perusteella.

Poliisilla on tutkittavanaan myös toinen epäilty metsästysrikos Ilomantsissa. Se ajoittuu joulukuun 2021 puoliväliin. Tuolloin poliisin ja erätarkastajan muodostama Susilife-partio keskeytti metsästyksen, jossa paikkakuntalaisen miehen epäillään olleen metsästämässä rauhoitettua sutta kunnan alueella.

Epäilty mies on ollut esitutkinnan aikana pidätettynä. Tiedotteen mukaan esitutkinta on vielä kesken.

HS kertoi viime vuoden lopussa, kuinka susien salametsästys on edelleen monin paikoin hiljaa hyväksyttyä.

Susia on Suomessa nyt enemmän kuin vuosikymmeniin, ja samalla konflikti nostaa päätään.

Lue lisää: ”Ne pitäisi kaikki tappaa pois ja siirtää yläilmoihin” – Susien salametsästys rehottaa monella paikkakunnalla yhteisön hiljaa hyväksymänä

Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Susi on rauhoitettu, ja sen metsästäminen on sallittu ainoastaan poikkeusluvalla.

