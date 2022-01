”Puolustusvoimissa tiedetään tarkka sairastuneiden määrä, muu yhteiskunta ei sitä enää tiedä”, sanoo lääkintä­everstiluutnantti. HS kysyy varusmiehiltä korona-ajan asepalveluksesta.

Koronavirus sairastuttaa tällä hetkellä runsaasti varusmiehiä ja aiheuttaa hankaluuksia varuskunnissa. Tuoreimmat luvut antavat kuitenkin olettaa, että pahin vaihe saattaa olla jo takana.

Pääesikunnan keräämien tietojen mukaan tammikuun aikana yhteensä vajaat 4 000 varusmiestä on sairastunut tautiin, kun kaikkiaan heitä on tällä hetkellä palveluksessa 17 000.

”Suurin osa sairastaa onneksi oireettomina tai vähäoireisina”, sanoo Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja, lääkintäeverstiluutnantti Kari Kesseli.

Luvut tarkoittavat sitä, että lähes joka neljäs on siis jo sairastanut tai parhaillaan sairastaa koronaviruksen aiheuttamaa tautia.

Suunta saattaa kuitenkin olla menossa alaspäin, sillä tällä viikolla sairaana olevien määrä on noin 2 400, kun se viime viikolla oli yli 2 600. Tautitilanne hankaloitui alkuvuodesta, kun uusi saapumiserä, noin 12 000 miestä ja naista, astui palvelukseen, ja omikron eteni voimalla.

HS kysyy varusmiehiltä korona-ajan asepalveluksesta. Voit vastata verkkokyselyyn tämän jutun lopussa.

Usein on sanottu, että armeija on kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Jos näin koronaviruksen suhteen on, niin armeija on hieman muuta yhteiskuntaa edellä. Todennäköisesti useampi palveluksessa oleva kuin verrokkihenkilö siviilissä on jo sairastanut taudin.

”Meillä Puolustusvoimissa kuitenkin tiedetään tarkka sairastuneiden määrä, muu yhteiskunta ei sitä enää tiedä. Voisi uskoa, että suhdeluku voi olla samansuuntainen myös muualla yhteiskunnassa”, Kesseli sanoo.

Näin voi olla esimerkiksi siitä syystä, että ihmiset eivät enää käy virallisissa testeissä, vaan toteavat tartunnan kotitesteillä ja potevat taudin pois kotonaan. Tartuntojen todellinen määrä ei siis enää pitkään aikaan ole tullut tilastoiduksi päivittäisiin tartuntalukemiin.

Varuskunnissa pyritään testaamaan nyt kaikki oireiset ja altistuneet.

Kesseli ei kuitenkaan innostu, jos vertaa armeijaa koelaboratorioon.

”Meillä on haastavat majoitusolot, kun kaksitoista ihmistä asuu samassa tuvassa. Sellaista ei tapahdu kodeissa tai työpaikoilla. Meillä myös rajoitustoimet ovat merkittävästi tiukemmat kuin muualla.”

Tuleeko virus käymään läpi jokaisen varusmiehen?

”Tuohon kun olisi kristallipallo. Minulla on vahva epäilys, että virus tulee käymään läpi koko yhteiskunnan”, hän vastaa.

”Me pystymme yhä katkaisemaan tartuntaketjuja, mutta se onnistuu vain sisällä varuskunnassa. Kun päästään lomille, tilanne muuttuu.”

Juuri lomilta palaaminen lisää tartuntoja. Tautipaine yhteiskunnassa on nyt Kesselin mukaan suuri.

Hän uskoo, että lähes kaikki suomalaiset ovat viruksen kohdanneet kesään mennessä. Samalla hän muistuttaa, ettei yksikään varusmies ole toistaiseksi koronaviruksen vuoksi tarvinnut sairaalahoitoa. Siinä suhteessa koelaboratoriovertaus ei toimi.

”Onneksi varusmiehillä ei ole esiintynyt taudin vaikeaa muotoa. Se on tärkeää. He sairastavat, mutta eivät saa sen hankalaa muotoa”, hän sanoo.

”Jos toimet purevat, saadaan epidemian huippua laskettua. Varmaan maaliskuussa ollaan jo selvästi laskevalla käyrällä.”

