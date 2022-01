Koronapandemia on tullut uuteen vaiheeseen, jossa pari vuotta käytössä olleet perusteet tiukoille rajoitustoimille joutuvat uuteen valoon. Omikronmuunnos on levinnyt kulovalkean tavoin, mutta samalla tartuntojen aiheuttama uhka yhteiskunnalle on laantunut. Suomalaisten on edelleen syytä kysyä päivittäin, pyhittääkö tarkoitus enää keinot, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka kommentissaan.

Voisiko omikron päättää pandemian? Ja kuka päättää, koska pandemia on ohi? Tätä kysyttiin tiistaina Helsingin Sanomien jutussa epidemiologi Jussi Sanelta, joka konsultoi Maailman terveysjärjestöä WHO:ta eri maiden pandemiatoimista.

Antero Mukka

Sane piti tärkeimpinä mittareina koronan aiheuttamaa tautitaakkaa eli vakavan taudin uhkaa, sairaalahoitoa ja kuolemia. ”Ne ovat merkittävästi vähentyneet. Juuri se minusta tarkoittaa pandemian päättymistä”, Sane arvioi tämänhetkistä koronatilannetta monessa maassa.

Käytännössä myös Euroopassa ollaan siirtymässä kohti normaalia arkea.

Esimerkiksi Tanska päättää mediatietojen mukaan tänään luopua kaikista koronarajoituksista. Yhteiskuntiaan ovat niin ikään avaamassa muun muassa Ranska, Irlanti ja Britannia.

Suomessa ovat edelleen voimassa tiukat koronarajoitukset, jotka koskevat muun muassa ravintoloita, kuntosaleja ja muuta sisäliikuntaa sekä yleisötilaisuuksia. Tiistaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli kuitenkin jo rajoitusten lieventämistä helmikuun alusta lukien. Väljennys koskisi niin sanottuja matalan riskin tiloja, kuten kuntosaleja ja uimahalleja.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Twitterissä, että matalariskisten kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien avaamista ja ruokaravintoloiden aukiolon laajentamista pitää harkita arvioitua nopeammin.

Käsitys koronatartunnan vaarallisuudesta on nopeasti muuttunut, kun omikronmuunnos on pyyhkäissyt viime viikkojen aikana laajan kansanjoukon läpi. Tartuntoja on ollut niin paljon, ettei mikään alun perin sovittu testaus-, jäljitys- ja karanteenijärjestelmä ole pysynyt perässä. Yhä useampi koronatauti sairastetaan ilman, että sitä on virallisesti todettu. Yksittäiset tartunnat eivät enää aiheuta laajoja karanteeneja. Samalla käsitys kuolemantaudista on väistynyt, kun omikronin aiheuttamat oireet ovat pääsääntöisesti jääneet aiemmin totuttua lievemmiksi.

Suhtautumisesta tartuntoihin kertoo paljon sekin, että Vantaa kehotti maanantaina koronavirustartunnan saaneita kuntalaisiaan menemään töihin tartunnasta huolimatta, jos he ovat oireettomia eivätkä voi tehdä etätöitä.

Yksin Puolustusvoimissa on vuoden alusta lähtien todettu yli neljätuhatta koronatartuntaa, ilman että Suomen puolustuskyvystä olisi jouduttu kantamaan erityistä huolta.

Kiistatonta on varmasti, että koronaviruksen aiheuttama tauti voi edelleen olla monien kohdalla viikkojen riesa ja riskiryhmien kohdalla sairaalahoitoa vaativa – jopa kohtalokas. Kaikkein haavoittuvimpien suojelu ja rokotuskattavuuden lisääminen ovat yhä perusteltuja tavoitteita.

Juuri nyt on kuitenkin välttämätöntä pysähtyä sen äärelle, ovatko vakavasti kansalaisten perusoikeuksiin kajoavat rajoitustoimet ehdottoman välttämättömiä ja riittävän tarkka-rajaisia, jotta ne olisivat oikeutettuja. Onko esimerkiksi kokoontumis- ja elinkeinonvapauden loukkaaminen todellakin ainoa käytettävissä oleva keino tavoitteiden saavuttamiseksi?

Kansalaisten silmissä rajoitusten perusteena oleva tilannekuva ja arkielämän realiteetit ovat erkaantuneet toisistaan jo hyvän aikaa sitten. Taudinkuvan vakavuuteen ja sen yhteiskunnalle aiheuttamaan tosiasialliseen uhkaan nähden toimenpiteet näyttäytyvät ylimitoitetuilta myös monien niitä tähän asti kannattaneiden silmin. Esimerkiksi sisäharrastusten sulkemiselta puuttuu hyväksyttävyys, ja se alkaa koetella monien kansalaisten oikeustajua. Tarkoitus ei enää pyhitä keinoja.

Tämä tilannekuvan ja valtiovallan tekojen välinen ristiriita saattaa johtaa siihen, että jopa koronan kokonaan kieltävien ja rokotevastaisten ääriryhmien agenda alkaa vaikuttaa tähänastista täyspäisemmiltä. Tästä saattaa pitää viitteenä sitä, että Helsingissä lauantaina järjestettyyn koronatoimien vastaiseen mielenosoitukseen osallistui poliisinkin arvion mukaan nelisen tuhatta ihmistä.

Nyt vaikuttaa siltä, että myös hallitus on heräämässä uuteen tilanteeseen.

Tuoreimmista tiukoista rajoitustoimista ja niiden jatkosta päätettäessä keskeinen peruste on ollut terveydenhuollon kantokyvyn varjelu. Taustalla on ollut koulukunta- ja näkemyseroja vastuuviranomaistenkin kesken. Sosiaali- ja terveysministeriö on ministeri Krista Kiurun (sd) johdolla edustanut viruksen tukahduttamiseen pyrkivää linjaa, kun taas Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on keskittynyt vakavien tautimuotojen vähentämiseen. Myös rajoitusten välttämättömyydestä on ollut ristivetoa niin hallituksen sisällä kuin viranomaisten kesken. Sairaalat ja sairaanhoitopiirit ovat säännöllisesti korostaneet, kuinka veitsenterällä ollaan päivittäin.

Tartuntoja kuvaavat tilastot eivät ole kuukausiin enää tarjonneet todellista kuvaa siitä, kuinka paljon uusia tapauksia päivittäin oikeasti ilmenee. Sairaalahoidon tarvetta kuvaavia lukuja on sen sijaan edelleen syytä pitää relevantteina mittareina sille, kuinka vakavasti koronavirus ihmisten terveyttä ja yhteiskuntaa uhkaa.

Kuluvan viikon maanantaina Suomessa oli koronatartunnan saaneita sairaalahoidossa 682 ihmistä. Näistä 52 oli tehohoidossa. Merkille pantavaa on se, että luvuissa ovat mukana myös tapaukset, jossa sairaalaan joutumisen syy on jokin muu kuin korona, esimerkiksi kaatuminen tai muu onnettomuus.

Tehohoidon tarve on pysynyt tartuntojen määrän kasvusta huolimatta varsin tasaisena, mikä kertoo ennen muuta vakavien tautitapausten harvinaisuudesta.

Tilanne sairaaloissa ei ainakaan näistä keskeisimmän tunnusluvun eli tehohoidon tarpeen valossa ole kriisiytynyt missään vaiheessa. Käsitys rajoitusten tarpeellisuudesta onkin perustunut enemmän huoleen tulevista haasteista kuin jo todennettuun tehohoidon kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaan.

Esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla koronatartuntojen vyöry on totta kai aiheuttanut kohtuuttomiakin ruuhkia, kun asiakkaina on ollut myös kausi-influenssaan sairastuneita ja liukkaan kelin vuoksi raajansa teloneita.

Perusteena huoli siitä, että kaikki suomalaiset saavat korona-aikanakin tarvitsemaansa hoitoa ja ajoissa, on kestävä ja kunniakas. Perusoikeuksien rajoittamisen motiivina sen suhteen kansalaisten on kuitenkin syytä höristää korviaan, kun puhe terveydenhuollon kantokyvystä alkaa kuulostaa liian löysältä. Mitä terveydenhuollon kantokyvyllä lopulta tarkoitetaan?

Tehohoidon osalta kantokyvyn puolesta on pitkin korona-aikaa varmastikin ollut syytä kantaa huolta. Kyse on vaativasta ja intensiivisestä erikoishoidosta, jossa sekä laitekapasiteetin että saatavissa olevan ammattihenkilöstön määrän rajat tulevat nopeasti vastaan – jos tilanne äityisi oikein pahaksi.

Tarkastelukulman on syytä muuttua, kun puhe siirtyy sairaaloiden kantokykyyn ylipäänsä. Suomessa sairaalapaikkoja on eurooppalaisessa vertailussa vähän, kun kalliiden sairaalavuorokausien määrää on supistettu avohoidon hyväksi. Kantokyvyn rajat tulevat siten nopeammin vastaan kuin verrokkimaissa.

Teho- ja sairaalahoidon yliresursoinnin sijaan Suomessa on siten satsattu kustannustehokkaaseen hoitoon, mikä tulee vastaan nyt, kun organisaatiossa pitäisi olla puskuria ottaaksemme vastaan korona-ajan aiheuttaman ylikuorman.

Koronarajoituksilla on hintansa, sekä euroissa laskettava että lomautusten, mielenterveysongelmien ja muiden koronan aiheuttamien sivuvaikutusten muodossa kertyvä. Siksi on viimeistään pölyn laskeuduttua pysähdyttävä sen äärelle, millaiset olisivat olleet tiukkojen rajoitustoimien vaihtoehtoiskustannukset.

Iltalehti julkaisi tiistaina oivaltavan laskelman siitä, olisiko rajoitusten takia maksettavien yritystukien summalla – sadoilla miljoonilla euroilla – voitukin hankkia terveyspalveluja alan yksityisiltä yrityksiltä. Näin olisi turvattu terveyspalvelujen saatavuus myös sairaalahoitoa vaativien tapausmäärien kasvaessa. Mehiläisen arvion mukaan 250 miljoonalla eurolla kustannettaisiin kansalaisille esimerkiksi vajaat kuusi miljoonaa digivastaanottokäyntiä.

Tätä pohdintaa on yhteiskunnassa syytä viedä eteenpäin, ja käsite terveydenhuollon kantokyky kannattaa purkaa osiinsa. Yhteiskuntaa ei saa vahingossakaan sulkea eikä kansalaisen perusoikeuksia rajoittaa yhteiskunnan yhden toimialan osaoptimoinnin takia. Maksammeko kansalaisina ja yhteiskuntana liian kovaa hintaa siitä, että yksi julkisten palvelujen tärkeimpiä sektoreita on kroonisesti aliresursoitu?

Hoitajat ja lääkärit tekevät arvokasta työtä, mutta pelkästään tilapäiset ylityökertymät ja sairaanhoitopiirien (nykykielellä: hyvinvointialueiden) budjettien paukkuminen ei ole kestävä peruste perusoikeuksien kaventamiseen ja yhteiskunnan osittaiseen sulkemiseen. Myöskään terveydenhuollon kapasiteetin riittämättömyyteen vetoaminen ei ole hyväksyttävää, jos samaan aikaan esimerkiksi ideologisista syistä jätetään käyttämättä koko yksityisen palvelusektorin mahdollistama sivustatuki.

Lopulta puhe terveydenhuollon kantokyvystä palaa siihenkin, miten arvokkaana alan henkilöstön työpanosta pidetään. Nyt käyttöön valittiin kuormitusta säätelevä työkalupakki perusoikeusmoukareineen, sen sijaan että olisi tehty aivan kaikki voitava tilapäisen kysyntäpiikin selättämiseen sairaaloissa.

Poikkeuksellisen haasteen kohtaamisessa varmasti myös palkkakannustin olisi ollut merkittävä henkilökunnan venymismotivaattori. Työehtoneuvottelujen alla tämä taas olisi saattanut olla päänavaus koveneville vaateille siitä, että hoitoalan palkat pitäisi ylipäänsä päivittää ammattikunnan merkitystä vastaavalle tasolle. Tämä taas olisi johtanut tavoitetason nostoon ja palkkainflaatioon myös muilla aloilla.

Tuota piikkiä ei haluta auki. Ja siksi kaikki on nyt kiinni.